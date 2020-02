Ich war erst 13 Jahre alt, als ich von der iranischen Revolutionsgarde festgenommen wurde. Es war noch Frühling. Kurz vor Kriegsende. Kurz vor Schuljahresende. Wir schrieben gerade unsere dritte und somit letzte Runde der Prüfungen. Es war Mittag. Ein trostlos warmer Tag in Teheran. Ich erinnere mich daran, dass die Geschäfte geöffnet waren, aber trotzdem am Jomhuri Platz vergleichsweise wenige Menschen unterwegs waren. An diesem Tag war ich nicht der einzige Mensch, der an diesem Platz als verdächtig festgenommen und in einen Minibus gezerrt wurde.



Ayeda Alavie ist eine iranische Autorin, Lyrikerin und Übersetzerin, die seit 2000 in Deutschland lebt. Im Iran hat sie zahlreiche literarische Texte für Kinder und Jugendliche verfasst und illustriert. Seit 2017 übersetzt und schreibt sie für den Hagebutte Verlag, der zeitgenössische deutsch- und persischsprachige Literatur verlegt. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8".

Es standen mehrere Minibusse bereit. Voller Verdächtiger – aus Sicht der Revolutionsgarde. Es waren nicht nur Minibusse, sondern auch große Geländewagen, die im Iran Patrol genannt wurden. Damals hatte vor allem die Revolutionsgarde solche Patrols. Die großen Autos waren weiß. Mit sumpfgrünen Streifen und Aufschriften. Ich saß eher vorne. Der Minibus fuhr los, sobald er voll war. Irgendwann, als ich merkte, dass wir uns sehr weit vom Zentrum entfernten, stand ich auf und ging zu einer jungen Frau, die hinter dem Fahrer stand. Als ich mich kurz umdrehte, konnte ich einige Menschen sehen. Es waren Männer und Frauen unterschiedlichen Alters. Ich kann mich immer noch an manche Gesichter erinnern.

Niemand redete mit dem anderen. Sie kamen mir für einen Moment wie Traumwandler vor. Niemand blinzelte. Niemand bewegte den Kopf. Alle saßen ganz gerade. Ähnlich, wie wenn man in der Schulbank saß und aufmerksam der Lehrerin zuhörte, während sie die Prüfungsergebnisse vorlas. Ich konnte nicht weiter sitzen. Die ganze Zeit dachte ich an meine Großmutter und daran, dass sie sich Sorgen machen würde. Ich war ohnehin zu spät dran und hätte schon vor einer Stunde zu Hause sein sollen. Damals gab es keine Handys. Ich musste irgendwo eine Telefonzelle finden, um sie anzurufen.

Als ich bei der jungen Frau ankam, schaute ich ihr in die Augen und fragte so etwas wie: "Was habe ich falsch gemacht? Warum nehmen Sie mich mit? Wohin fahren Sie uns?" Sie gab mir keine Antwort. Ich fühlte, wie sich etwas in meinem Magen bewegte, wie eine riesige, schwere Flüssigkeit. Ein öliges, schmieriges Etwas. Ich dachte, die Frau durfte mir vielleicht keine Antwort geben. Trotzdem sprach ich weiter: "Ich habe übermorgen eine Prüfung. Ich muss nach Hause und mich vorbereiten. Bitte lassen Sie mich gehen. Ich habe nichts getan. Ich bin eine Schülerin. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich war unterwegs nach Hause, als Sie mich festgenommen haben. Meine Großmutter macht sich Sorgen. Meine Großmutter wartet zu Hause auf mich."



Erst als ich Großmutter erwähnte, schaute mir die junge Frau aus ihrem Tschador in die Augen. Ihre Augen waren ungeschminkt. Sie hatte einen leeren Blick. Abwesend. Auch wie eine Traumwandlerin. Ich hatte an dem Tag meine Schuluniform an. Sie war sehr lang und weit. Auch meine Hose war so lang und weit, dass sie die Hälfte meiner schwarzen, schmucklosen, staubigen Schuhe bedeckte. Und mit meinem Schulkopftuch war ich, neben der Revolutionsgardenfrau, beinahe die einzige Frau in diesem Minibus, die ein langes weites Kopftuch trug. Mein Schulkopftuch reichte bis zur Taille und bedeckte meine Stirn bis zu den Augenbrauen.



Ayeda Alavie ist eine iranische Autorin, Lyrikerin und Übersetzerin, die seit 2000 in Deutschland lebt. Im Iran hat sie zahlreiche literarische Texte für Kinder und Jugendliche verfasst und illustriert. Seit 2017 übersetzt und schreibt sie für den Hagebutte Verlag, der zeitgenössische deutsch- und persischsprachige Literatur verlegt. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8".

Nachdem die Frau mich von Kopf bis Fuß gemustert hatte, wollte sie den Inhalt meiner Tasche sehen. Da ich an diesem Tag nur eine Prüfung gehabt hatte, war meine Tasche fast leer. Außer einem Plastikbecher hatte ich nur zwei Kugelschreiber und ein Schulbuch dabei. Zum Glück wurden unsere Taschen auch in der Schule durchsucht. Deshalb war ich daran gewöhnt, nichts Verbotenes in meiner Tasche zu tragen. Sonst hätte ich vielleicht so etwas Verhängnisvolles wie mein Tagebuch dabeigehabt. All die Jahre wurden, bevor wir in den Schulhof gingen, unsere Schultaschen, Mäntel und Hosentaschen durchsucht.



Nicht mal eine Schere durften wir dabeihaben. Nicht mal einen Spiegel. Geschweige denn irgendwelche verbotenen Gegenstände wie Bilder von deutschen Fußballspielern, Bilder von indischen Schauspielern, Schminksachen, Video- oder Audiokassetten jeglicher Art, verbotene Bücher – schon gar nicht Liebesromane oder Bücher mit politischem oder gesellschaftskritischem Inhalt. Keine problematischen Gedichtbände wie die von Forugh Farrochzad oder Mirzadeh Eschghi. Wenn Gedichte, dann nur klassische.

Der Koran und die heiligen Texte waren der einzige Lesestoff, der immer willkommen war. Das einzige Buch, das ich am Tag dieser Festnahme dabeihatte, war mein Arabischbuch. Manchmal denke ich, dass wahrscheinlich dieses Schulbuch der Hauptgrund war, weshalb die Frau dem Fahrer sagte, er solle anhalten. Vielleicht haben sie die arabischen Worte an den heiligen arabischsprachigen Koran und seinen arabischsprachigen Gott erinnert und sie sah darum in mir keine Gefahr mehr für die arabischsprachige Religion, an die sie und ihre Verbündeten glauben wollten.