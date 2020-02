Die Nach-Kramp-Karrenbauer-Ära der CDU begann mit einer Kuriosität. Die ARD strahlte am Tag, als die amtierende Parteivorsitzende ihren mehr oder weniger baldigen Rückzug von diesem Amt ankündigte, abends die Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst aus, die zwei Tage zuvor in Aachen aufgezeichnet worden war. Ausgezeichnet wurde dort Armin Laschet, der allem Vernehmen nach zu diesem Zeitpunkt noch nichts von Kramp-Karrenbauers Entscheidung wusste. Und so bestand nach deren Rücktrittsankündigung die erste längere Wortmeldung eines potentiellen Kandidaten auf ihre Nachfolge zumindest für das überregionale Fernsehpublikum in einer launigen Karnevalsrede des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, der unter anderem den ebenfalls anwesenden Friedrich Merz, aber auch ironisch-indirekt Kramp-Karrenbauer aufs Korn nahm. Als Laschet seine imaginäre Liste an möglichen CDU-Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten humoristisch durchgegangen war und sich unzufrieden mit der Auswahl zeigte, wurden kurzzeitig "Armin, Armin"-Rufe aus dem Publikum laut. Auch die Menschen im Saal wussten selbstverständlich nicht, dass Laschet sich wenige Stunden später mitten im Rennen um den Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur der CDU befinden würde.



Die Aachener Ordensverleihung war in gewisser Weise der passende Abschluss einer überaus turbulenten Woche, die geradezu dazu einlud, die Bühne der Karnevalssitzung zum einzig vernünftigen Ort der Republik oder gar der Welt zu erklären, wie Laschet es dann auch tat. Wenige Tage zuvor war der Fraktionsvorsitzende der FDP im thüringischen Landtag mit Stimmen der AfD, aber auch der CDU zum Ministerpräsidenten gewählt worden. In den folgenden Stunden und Tagen offenbarte sich einer erstaunten Öffentlichkeit eine Mischung aus Dilettantismus und Opportunismus, die man dem selbsterklärten "bürgerlichen" Lager aus CDU und FDP nicht zugetraut hätte – oder nur nicht zutrauen wollte. Doch bei aller Fassungslosigkeit über das Agieren der thüringischen Protagonisten Thomas Kemmerich und Mike Mohring sowie den bisweilen jämmerlich wirkenden Schadensbegrenzungsversuchen der FDP-Spitze (Kemmerich sei von seiner Wahl "übermannt" worden, so Christian Lindner) stellt sich die Frage, ob sich in Thüringen nicht eine grundsätzlichere Problematik manifestiert, die über das zweifelhafte Verhalten der Akteure hinausweist.

Schließlich hat der Aufstieg der AfD eine Debatte in der CDU und der CSU mit neuer Schärfe entfacht hat, die die Schwesterparteien aber schon wesentlich länger beschäftigt: Wie konservativ kann, soll oder muss die Union sein beziehungsweise wieder werden?



Die angeblich "offene Flanke auf der rechten Seite"

Dass diese Frage vor allem in der CDU heute mit einer neuen Dringlichkeit gestellt wird, liegt an einem Narrativ, das in Teilen des Unionslagers, aber auch weit darüber hinaus als plausibel gilt: Die Stärke der AfD sei nicht zuletzt der konservativen Entkernung der Union unter der Kanzlerschaft Angela Merkels anzulasten. Schließlich waren es vor allem konservative Ex-CDU-Mitglieder aus dem Westen wie etwa Alexander Gauland und Konrad Adam, die die AfD im Jahr 2013 aus Ablehnung der Merkel-Politik mitgründeten, um dieser eine konservativ-liberale Alternative gegenüberzustellen. Der Merkel-Kurs der vermeintlich schleichenden Sozialdemokratisierung der CDU in Kombination mit einer auf Dauer gestellten Große-Koalition-Konstellation habe ein Vakuum am rechten Rand der Union entstehen lassen, so geht die These weiter. In diese "offene Flanke auf der rechten Seite", wie es Horst Seehofer einmal ausdrückte, sei die AfD gestoßen. Die Wendung vom "Fleisch aus unserem Fleische", die bei der CSU auch schon mal für die Freien Wähler in Bayern angewendet wurde, gilt manchen in der Union offenkundig auch für die AfD. Was bedeutet: Deren Anhängerschaft könne zurückgewonnen werden, würde man nur wieder Unionspolitik pur betreiben (können).



Die Übernahme dieses Narrativs, das ja keineswegs nur die am Rande der Lächerlichkeit irrlichternde CDU-Gruppierung der WerteUnion pflegt, sondern auch immer wieder von Friedrich Merz und anderen Unionsgrößen bedient wird, besteht in einer recht simplen, womöglich auch eindimensionalen Vorstellung der politischen Landschaft. Die bestätigt in gewisser Weise die Selbstdarstellung der AfD, zumindest wie Alexander Gauland sie öffentlich mit dem Beharren auf der eigenen "Bürgerlichkeit" erzählt: Die AfD, so die Vorstellung mancher CDU-Repräsentanten, sei schlicht eine konservativere Version der Union, die durch eine konservative Erneuerung von CDU und CSU wiederum obsolet werden würde. Schließlich würde die AfD von vielen nur aus Protest gewählt, um so einen Kurswechsel in ihrer angestammten politischen Heimat der Union herbeizuführen, in die sie dann auch wieder zurückkehren würden.



Es gilt nun also, drei miteinander verknüpfte Fragen zu klären: Wie stichhaltig ist eigentlich die Erzählung von der "Vermerkelung" der Union und dem damit verbundenen konservativen Substanzverlust? Könnte die Union gegebenenfalls konservatives Profil zurückgewinnen? Und schließlich: Wie konservativ sind die AfD und ihre Anhängerschaft?

In einem Diskursraum, der von der Neuen Rechten bis in die Mittelstands- und Wirtschaftsunion der Union und den konservativen Berliner Kreis innerhalb der CDU reicht, gehört die These von der Sozialdemokratisierung der Union unter Merkel zum Standardrepertoire – dies allein würde die These natürlich noch nicht als falsch ausweisen. Sie ist aber erstens insofern wenig aussagekräftig, als "Sozialdemokratisierung" seit dem Ende der Schröder-Ära der SPD in etwa alles und nichts bedeuten kann. Zweitens ist die These insofern unpräzise, als man eher von einer Liberalisierung und Modernisierung der Union sprechen müsste. In der Darstellung ihrer Kritiker erscheint es bisweilen so, als ob Angela Merkel in einer Art Putsch von oben diese Modernisierung der CDU handstreichartig der Partei aufoktroyiert habe und so einer bis dahin vital-konservativen Union den rechten Zahn gezogen habe.



Das trifft aber nicht zu. Die Reformen der Ära-Merkel wurden in allen Fällen von den Parteigremien mitgetragen, solange die politischen Erfolge stimmten. Schließlich ging es hier ja auch gerade um eine "strategische" Öffnung der CDU, die Demoskopen und Wahlforscher der Union schon anlässlich des Machtverlusts von 1998 dringend empfohlen hatten und mit der sie bis 2017 ja auch in den Wahlen auf der Bundesebene durchaus reüssieren konnte.



Wichtiger noch ist aber: Wer einen konservativen Profilverlust allein Merkel zur Last legt, übersieht (geflissentlich), dass die Klage darüber doch wesentlich weiter zurück in die christdemokratische Vergangenheit weist.



Schon die "geistig-moralische Wende" war enttäuschend

Die Rede von der Sozialdemokratisierung der Union findet sich auch schon in der Mehltau-Phase der Ära Kohl Mitte der Neunzigerjahre. Und weit davor: Selbst als Mitte der Achtzigerjahre noch der nationalkonservative Wehrmachtshauptmann a.D. Alfred Dregger Unionsfraktionschef war, Atomstrom eine CDU-Herzensangelegenheit darstellte und schwarze Sheriffs sich noch öffentlichkeitswirksam gegen die "Chaoten" von Brokdorf und Mutlangen profilierten, beschwerte sich bereits der rechte Rand der Union, die von Helmut Kohl annoncierte "geistig-moralische Wende" sei eine große Enttäuschung. Wütend bellte man gegen den vermeintlich zu moderaten Kurs der damaligen schwarz-gelben Koalition.



Mit anderen Worten: Die konservativen Konturen des Unionsprofils waren schon lange vor Merkels Kanzlerschaft verschwommen, wenn sie denn jemals klar erkennbar gewesen sein sollten. Es ist eben keine kurzfristig eskalierte Krise, die sich allein mit dem Namen Merkel verbindet, sondern eine sehr viel länger währende Entwicklung, die sich in unzähligen kleinen und unspektakulären Schritten vollzieht und eher als Auszehrung, Erosion oder Erschöpfung zu bezeichnen wäre.