Das Problem an einem gebrochenen Damm ist, dass das Wasser auch dann noch auf der falschen Seite steht, wenn der Damm notdürftig geflickt ist. Böden erodieren, Häuser werden unterspült, die Feuerwehr muss kommen und die Keller auspumpen. Hinzu kommt – gerade in Zeiten des Klimawandels – ein grundlegendes Gefühl der Unsicherheit bei den Anrainern: Ist es dauerhaft wirklich so sinnvoll, direkt am Fluss zu siedeln? Kann sich das Hochwasser nicht jederzeit wiederholen? Schließlich: Sollten wir nicht lieber wegziehen?

Das Problem an der Metapher vom "Dammbruch" im politischen Diskurs ist, dass sie einerseits unter Phrasen- und andererseits unter Hysterieverdacht steht. Letztlich gibt es immer eine funktionelle Normalität, mit der sich die Diagnose "Dammbruch" in Zweifel ziehen lässt. Im Fall der Wahl des Politikers einer Kleinstfraktion zum Thüringer Ministerpräsidenten klingt das in etwa so: Das ist nun einmal Demokratie, die Mehrheit war da – und dass man von Faschisten gewählt wird, ja, dass die eigene Kandidatur rückwirkend nur durch sie einen Sinn erhält, heißt noch lange nicht, dass man auch auf der inhaltlichen Ebene mit ihnen kooperiert.

Der Kampf um die Deutungsmacht zwischen denen, die den Dammbruch attestieren, und denen, die ihn verneinen, ist fortan ein ungleicher: Während die einen die Vorstellung des Katastrophischen nicht mehr steigern können, wenn sie einmal vom Dammbruch gesprochen haben, finden die anderen immer weitere Belege dafür, dass die Verhältnisse weiterhin demokratisch vertretbar sind. Dabei hilft, dass die parlamentarisch Handelnden der Rechten und extremen Rechten zumeist keine konkrete Schuld in Form von Straftaten auf sich geladen haben. Björn Höcke hat Walter Lübcke nicht umgebracht, seine politischen Kooperationspartner haben nicht auf die Synagogentür von Halle geschossen. Wer dann von geistiger Brandstiftung redet, steht gleich wieder unter Phrasenverdacht.

Der nun einsetzende Prozess ist als Normalisierung rechtsextremen Gedankenguts und rechtsextremer Strukturen bestens bekannt. Die Frage ist aber, ob eine Metapher wie Dammbruch zwingend schuld daran sein muss, dass er voranschreitet.

Dazu ist zunächst einmal zu sagen, dass die Metapher schlicht eine akkurate Zustandsbeschreibung ist, auch und gerade, wenn man das Bild weiter ausmalt. Das Wasser steht ja tatsächlich zunächst einmal auf der falschen Seite des Damms. Und auch wenn es recht schnell in den braunen Böden eines zu warmen Winters versickert: Da bleibt die Unsicherheit, wie schnell es zurückkommt und ob es dann noch die große mediale Aufmerksamkeit erhält. Damit korrespondieren die Tricks der Klimawandelleugner, die jedes bedenkliche Einzelereignis als Teil eines letztlich unbedenklichen Prozesses zu normalisieren wissen.

Es gebietet nun der Anstand, dass man diesen Klimawandelleugnern im Katastrophenfall weniger Aufmerksamkeit widmet als den unmittelbar betroffenen Anwohnerinnen. Denen ist zu helfen – kurzfristig mit Sandsäcken und warmem Tee, langfristig durch eine Politik, die zukünftige Hochwasser zu verhindern hilft. Und nein, es ist überhaupt keine Lösung, ganze Landstriche einfach aufzugeben.



Nichtentschuldigungen reichen nicht

Im Falle des politischen Dammbruchs heißt das nun: Man sollte ihn dort, wo er stattfindet, sorglos konstatieren – man sollte dann aber auch konsequent danach handeln. Man sollte sich davor hüten, das politische Einzelereignis zwar anzuprangern, die unterliegenden Strukturen und Haltungen aber im nächsten Einzelfall wieder vergessen zu haben. Man sollte den Rückweg in den demokratischen Konsens für Thomas Kemmerich und Mike Mohring, für die Thüringer FDP und die Thüringer CDU, angemessen beschwerlich gestalten. Man sollte sich nicht mit zähneknirschenden Nichtentschuldigungen zufriedengeben und dann, im Zweifel nach Neuwahlen, weitermachen wie bisher. Es muss von großen, von gravierenden Fehlern die Rede sein, es muss Einsicht geben und echte Reue, ja, auch von Christian Lindner. Das zu verlangen ist weder paternalistisch noch undemokratisch. Undemokratisch ist, die parlamentarische Demokratie in einer von der AfD inszenierten Posse gegen sich selbst zu wenden und damit nachhaltig zu schwächen.

Auch wenn angesichts solch schroffer Forderungen Rechte und Rechts-außen – auch das Teil der Strategie – verlässlich von gesellschaftlicher Spaltung jaulen: Das schulden die demokratischen Teilnehmerinnen des Diskurses den Betroffenen von Rassismus und Antisemitismus, den ersten Opfern des politischen Hochwassers. Sie schulden es ferner ihrer intellektuellen Selbstachtung – eigentlich wissen ja alle, dass ein Gespräch sinnlos ist mit Leuten, die Verantwortung für ihr eigenes Handeln zurückweisen. Und sie schulden es schließlich ihren eigenen Metaphern. Letztlich schuldet es Thomas Kemmerich auch seinem Elementarbild von der "Brandmauer", die man zur AfD aufrechterhalte. Durch die kann man – sollte sie wirklich wirksam vor Feuer schützen – gewiss niemandem die Hand reichen, schon gar nicht Björn Höcke. Denn wie und für wen Sprache mächtig wirken kann, das hat auch immer noch mit Handeln zu tun.