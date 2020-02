Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.



Türkischstämmige in Berlin unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht, etwa in Erdoğan-Anhänger und -Gegner, Kurden und Türken, Religiöse und Laizisten. In jüngster Zeit kam ein weiterer Unterschied hinzu: alte und neue.

Die Alten leben seit mehreren Generationen in Deutschland, meist kam der Vater oder Großvater als Gastarbeiter. Sie sprechen Deutsch, sind hier zur Schule gegangen, fahren im Sommerurlaub in die Türkei, wollen aber in Deutschland leben.

Die meisten Neuen kamen nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern aus politischen. Viele haben studiert. Aufgrund des repressiven Klimas in der Türkei wanderten sie in den vergangenen drei bis fünf Jahren ein. Ihre Zahl wächst beständig. Noch kennen sie hier weder Land noch Sprache. Sie vermissen die Zurückgelassenen, ihr Land, die Sonne, und träumen davon, eines Tages in eine freie Türkei heimzukehren, wissen aber, dass sie eine Weile nicht zurückkönnen, nicht einmal im Urlaub.

Can Dündar ist Chefredakteur des von ihm in Deutschland neu gegründeten Webportals #Özgürüz. Nach der wöchentlichen ZEIT-Kolumne Meine Türkei schreibt er jetzt regelmäßig über sein Leben in Deutschland.

Unter den Alten gibt es viele, die den Neuen helfen, ihnen ihre Türen öffnen. Allerdings sind solche in der Mehrheit, die sie beargwöhnen, auf Distanz gehen, sie ausgrenzen. Die zuerst Gekommenen besuchen vor allem Vereine, Gebetsräume, Shisha-Bars, die Neuen dagegen Museen, Konzerte, Sprachkurse, sodass sie einander kaum begegnen. Erdoğan-Anhänger offenbaren sich, indem sie im Café regierungstreue TV-Sender einschalten; die Ärzte, Anwälte, Pädagogen der "Anderen", indem sie ein Atatürk-Porträt in ihr Büro hängen. Jeder lebt im eigenen Ghetto.

Auch wenn die Neuen zum Einkaufen auf den Markt in Kreuzberg gehen, gibt es kaum eine Verbindung. Sie sprechen zwar Türkisch, vermeiden aber Gespräche über die Türkei. Käme das Thema auf, priesen die Alten etwa, wie sehr sich die Türkei in letzter Zeit entwickelt habe, den neuen Flugplatz, die getrennten Fahrbahnen, die Luxusferienanlagen, führten Beispiele dafür an, warum die Deutschen die Türkei beneiden. Die Neuen hielten dagegen: Vor getrennten Fahrbahnen brauchen wir Gerechtigkeit und Freiheit, die Diskussion würde eskalieren. Also lieber nicht drüber sprechen. Dass jeder jedem mit Misstrauen begegnet, rührt auch von der weiten Verbreitung des Spionagesystems her, das Ankara in der türkischstämmigen Community etabliert hat. Die aus Ankara importierte Spaltung treibt auch hier Wurzeln.

Die beiden zu unterschiedlichen Zeiten aus demselben Boden gerissenen Kreise, die in Deutschland aufeinandertreffen, leben also – wie in der Türkei, so auch in Berlin – größtenteils in verschiedenen Welten.

Was sie vor allem trennt, ist Erdoğan.

Was sie aber vereint, sind die Angriffe von Rassisten.

Die Morde von Hanau haben uns mit Kugeln gelehrt, dass wir eine über unsere Identitäten als Alte/Neue, Türken/Kurden, Erdoğan-Anhänger/-Gegner hinausgehende Identität besitzen. Sie lautet, "Fremde" zu sein.

Ironie des Schicksals: Unsere Geburtstage feiern wir nicht zusammen, zum Gedenken unserer Toten aber kamen wir zusammen, wir redeten, vielleicht zum ersten Mal, über den "gemeinsamen Feind". Ob Türke oder Kurde, ob hier geboren oder neu gekommen, in einem fernen Land spürten wir die Gemeinsamkeit, einem von Rassisten gehassten, ausgegrenzten, nicht gewollten "Stamm" anzugehören.

Der entsetzliche Anschlag führte auch zum Zusammenschluss mit deutschen Freunden, die unsere Sorgen teilen. Zu sehen, dass sie über die wachsende Bedrohung mindestens so besorgt sind wie wir, hat uns einander angenähert. Einmal mehr wurde uns klar, dass die Trennlinie nicht zwischen "Türken und Deutschen" oder "neu gekommen und schon lange da" verläuft, sondern zwischen denen, die sich für die Erde als ein multikulturelles Paradies einsetzen, und jenen, die Hass säen, um die Welt in eine monochrome Hölle zu verwandeln.

Kurz, was der Mörder mit seinem Blutvergießen zu verhindern suchte, geschah gerade deshalb: Die Menschen aus der Türkei fanden – gegen den Rassismus – zueinander und mit den Deutschen zusammen.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe