Die letzten Tage des Januars 2020 waren Tage des Gedenkens im Zeichen des Mottos: "Nie wieder!" Beim Erinnern an die Wannseekonferenz, die am 20. Januar 1942 stattfand, und an den 27. Januar 1945, den Tag der Befreiung des Todeslagers Auschwitz, stand die Parole "Nie wieder Auschwitz!" und "Nie wieder Schoah!" im Mittelpunkt der Rituale des Gedenkens. Eigentlich sollte das, acht Jahrzehnte nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, als Beweis für den Erfolg der weltweiten Erinnerungsarbeit gelten: In Jerusalem, in Auschwitz, in Berlin erzählten die letzten Holocaust-Überlebenden, vielleicht zum letzten Mal, vom Grauen – um gegen das Vergessen anzukämpfen.

Shimon Stein war von 2001 bis 2007 Israels Botschafter in Deutschland. Er ist Senior Fellow am Institute for National Security Studies (INSS) an der Universität Tel Aviv.



Was veranlasste also den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, während der Gedenkveranstaltung im Bundestag am 29. Januar – nach seiner feierlichen Beteuerung, "die Schoah ist Teil deutscher Geschichte und Identität" – die folgende Warnung auszusprechen: "Ebenso müssen wir gegenhalten, wenn Erinnerung instrumentalisiert wird. Geschichtsschreibung gehört nicht unter die Knute der Politik, sondern sie braucht die Freiheit und den offenen Austausch der Historiker untereinander. Geschichte darf nicht zur Waffe werden!"

Sechs Tage zuvor fand das Treffen des World Holocaust Forum in Jerusalem statt. Spätestens danach und nach der Gedenkfeier in Auschwitz vier Tage später sowie der Gedenkstunde im Bundestag muss nun nicht nur Frank-Walter Steinmeier, sondern aller Welt klar sein: Es besteht nicht nur die Gefahr, dass das Gedenken an den Holocaust "zum Ritual erstarrt" (Steinmeier), es wird tatsächlich als politische Waffe missbraucht, und zwar von mehr als nur einer Partei im Kampf um die Deutungshoheit über die Geschichte. Die Politik hat allzu oft die Geschichtswissenschaft überrumpelt und zynisch die Historie – ganz besonders die des Zweiten Weltkriegs – nach Belieben schreiben und verbreiten lassen.

Moshe Zimmermann ist Historiker und Professor emeritus der Hebräischen Universität Jerusalem.

Dem World Holocaust Forum im Schoah-Gedächtnisort Yad Vashem in Jerusalem wohnten auf Einladung des israelischen Präsidenten Reuven Rivlin neben Steinmeier fast 50 Staats- und Regierungschefs und weitere prominente Vertreter der Weltpolitik bei, darunter US-Vizepräsident Mike Pence, der französische Präsident Emmanuel Macron, der russische Präsident Wladimir Putin und der britische Thronfolger Prince Charles. Das Forum erwies sich im Wesentlichen jedoch als Kulisse für eine zynische Instrumentalisierung der Schoah.



Offenbar weil der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gute Beziehungen zu Putin sucht, durfte der russische Präsident in seiner Rede an das Forum mit Polen und der Ukraine abrechnen: Man solle nicht vergessen, dass "die Nazis Kollaborateure hatten, die oftmals grausamer agierten als die Deutschen selbst". Jeder verstand, dass Putin damit "die" Polen, Balten und Ukrainer meinte.



Der polnische Präsident Andrzej Duda hatte lange vor dem 23. Januar gewittert, was auf ihn zukäme, falls er dabei sein sollte; nachdem er von den Veranstaltern mit der Einschränkung eingeladen wurde, keine Rede halten zu dürfen, blieb er der Konferenz fern. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij, der zwar nach Jerusalem kam, fand im letzten Moment einen Weg, an der Veranstaltung nicht teilnehmen zu müssen.

Israel und Yad Vashem ließen also nicht nur zu, dass der Streit zwischen Russland und seinen Nachbarn über die Deutung der Geschichte des Zweiten Weltkrieges auf israelischem Boden ausgetragen wurde, sondern positionierten sich auf der Seite Russlands. Kein Wunder, denn einer der Organisatoren des Forums, der es auch finanzierte, war der Oligarch Mosche Kantor. Er ist Präsident des Europan Jewish Congress und ein Putin-Freund.



Aber es ging nicht nur um die Rede Putins vor dem Forum. Zwei Wochen nach der Veranstaltung haben sich die Historiker von Yad Vashem nun dafür entschuldigt, dass das filmische Begleitprogramm des Forums mit einer Kurzdarstellung der Geschichte der Zweiten Weltkriegs und der Schoah ganz im Sinne der revisionistischen Version Russlands gestaltet worden war. Der Hitler-Stalin-Pakt und der sowjetische Überfall auf Polen im September 1939 waren dabei unerwähnt geblieben.



Wer genau für dieses Begleitprogramm in Yad Vashem zuständig war, ist noch unklar. Doch es war nicht das erste Mal, dass Yad Vashem faktische Ungenauigkeiten zugelassen hat, für die sich die Gedenkstätte später entschuldigen musste. Nicht nur, dass der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro nach einem Besuch von Yad Vashem im vergangenen Jahr die NSDAP als linke (weil eben sozialistische) Partei bezeichnete, ohne auf der Stelle zu Rede gestellt zu werden. Bereits im Jahr 2018 hatte die polnische Regierung wegen der Beschriftung eines Fotos im Yad-Vashem-Museum protestiert, auf dem "SS und polnische Polizisten im Ghetto Łódź" zu lesen gewesen war. Als hätte Łódź nicht im sogenannten Warthegau gelegen, also einem Teil des "Großdeutschen Reichs", in dem es keine polnischen Polizisten mehr geben konnte.