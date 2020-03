Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn und erhalten prompt das Knöllchen auf der Anzeige Ihres Bordcomputers. "Sie sind 42 Stundenkilometer zu schnell gefahren. Das Bußgeld in Höhe von 200 Euro wird automatisch von Ihrem hinterlegten Konto abgebucht." Was nach einer Dystopie aus einem Science-Fiction-Streifen klingt, könnte schon bald Realität werden. Unter dem Stichwort "automated law enforcement" wird seit einigen Jahren im angelsächsischen Rechtsraum über die Teilautomatisierung des Strafvollzugs diskutiert.

Automatisierte Systeme wie Algorithmen sollen Vollzugsbeamte ersetzen und damit eine effektivere Rechtsdurchsetzung ermöglichen. Es braucht keine Autobahnpolizei oder Radarfallen mehr, der intelligente Tacho meldet automatisch Geschwindigkeitsübertretungen an die Polizei. Der Verkehrspolizist fährt als Geheimagent im Auto mit.

Technisch wäre das kein Problem: Autos sind schon heute rollende Rekorder, vollgestopft mit Überwachungstechnik, die von der Beschleunigung über das Bremsverhalten bis hin zu Sitzverstellungen alle möglichen Fahrdaten sammeln. Laut einer Erhebung des Versicherers Ergo und dem Harding-Zentrum für Risikokompetenz stößt eine Schnelljustiz auf große Zustimmung: 31 Prozent der Befragten befürworten, dass in Zukunft eine Black Box Geschwindigkeitsübertretungen direkt an die Polizei meldet. In Chinas computergestützter Diktatur, deren Sozialkreditsystem ein Fünftel der Befragten auch in Deutschland begrüßen würde, bekommen Fußgänger, die bei Rot über die Ampel gehen und von einer Gesichtserkennung identifiziert werden, den Bußgeldbescheid direkt aufs Smartphone.



Rasen ist deaktiviert

Die Attraktivität dieser Vollzugsautomatik rührt daher, dass jeder seine Strafe bekommt, weil der Staat nicht mehr indifferent gegenüber der Indifferenz seiner Bürger ist. Vor den Augen der Überwachungskameras und Sensoren ist jeder gleich: Der Raser und Rotgänger genauso wie der "Rechtschaffene". Der Rechtsstaat würde nicht nur effektiver, sondern auch gerechter, weil im Idealfall jedes Vergehen geahndet würde. Algorithmen können die Einhaltung von Regeln viel effizienter kontrollieren als Streifenpolizisten, die räumlich nur begrenzt agieren und nicht alles sehen können (oder wollen).

Die Rechtspraxis entwickelt sich in diese Richtung. Ab 2022 müssen in der EU alle Neuwagen mit einer Alkohol-Wegfahrsperre ("Alkolocks") ausgestattet sein – einer Vorrichtung, bei der der Fahrer, bevor er die Zündung aktivieren kann, einen Alkoholtest durchführen muss. Wenn der elektrochemische Sensor Alkoholgehalt in der Atemluft registriert, startet der Motor erst gar nicht. Gesetzt den Fall, die Technik funktioniert und ließe sich auch nicht manipulieren, würde das Delikt der Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB) im Vorfeld unmöglich gemacht. Der objektive Tatbestand, im Verkehr ein Fahrzeug unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu führen, wäre faktisch nicht erfüllbar. Rechtstechnisch gesprochen könnte man gegen die Norm schon gar nicht mehr verstoßen.

Auch beim autonomen Fahren wird darüber diskutiert, ob sich diese an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten sollen. Technisch wäre das kein Problem: Die Entwickler könnten im Code des Motorsteuergeräts einfach eine Maximalgeschwindigkeit definieren (ähnlich wie bei einem Tempomat). Die "Funktion" Rasen würde von Anfang an deaktiviert. Die Frage ist nur, ob das gewünscht ist. Google hat bereits vor Jahren angekündigt, dass seine fahrerlosen Autos die Geschwindigkeitsvorgaben um bis zu 16 Stundenkilometer überschreiten werden. Dmitri Dolgov, Googles verantwortlicher Projektleiter für autonomes Fahren, sagte einmal: "Wir bauen keine Autos. Wir bauen den Fahrer." In den Konstruktionsplänen kommt sehr deutlich zum Ausdruck, worum es bei KI geht: die Dekonstruktion des Menschen und seiner Schwächen, mehr noch: die totale Demontage der menschlichen Unvernunft. Der Fahrcomputer ist eben nicht müde, aggressiv und risikobereit, sondern verlässlich, regelgeleitet und rational.