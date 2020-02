Der Attentäter von Hanau hat vor seiner Tat ein "Manifest" verfasst und zwei Videos aufgenommen, in denen er seine Vorstellungswelt darlegte. Seine Gedanken, schrieb Tobias R., würden von einem vermeintlichen Geheimdienst abgehört, der entsprechend dieser Gedanken Handlungen etwa des US-Militärs auslöse. Solche Allmachtsfantasien beschreiben Experten wie die Kriminologin Britta Bannenberg als krankhaft. Dieses Gespräch handelt von einem anderen Aspekt der Mordtaten des Tobias R., inwieweit nämlich die Vorstellungswelt dieses Mannes von Verschwörungstheorien geprägt war. Der Amerikanist Michael Butter hat 2018 das bislang wohl beste deutschsprachige Buch zu Verschwörungstheorien vorgelegt, es heißt "Nichts ist, wie es scheint" (Suhrkamp).

ZEIT ONLINE: Herr Butter, was versteht man eigentlich unter einer Verschwörungstheorie?

Michael Butter: Eine Verschwörungstheorie bietet eine bestimmte Art von Erklärung für zeitgenössische oder historische Ereignisse an. Sie behauptet, nichts geschehe durch Zufall, alles sei geplant. Irgendwo im Geheimen gebe es eine Verschwörergruppe, die die Strippen in den Händen halte und die Geschehnisse auf der Welt orchestriere. Eine Verschwörungstheorie geht davon aus, dass nichts so ist, wie es scheint. Sie behauptet: Man müsse stets hinter die Kulissen blicken, um zu verstehen, was vor sich gehe. Ein weiterer Bestandteil ist schließlich die Behauptung, alles sei mit allem verbunden: Ereignisse, Institutionen und handelnde Personen, die man ansonsten niemals in Zusammenhang gebracht hätte.



ZEIT ONLINE: Angesichts des Inhalts des "Manifests" und der Videos des Täters von Hanau wurde sehr schnell von Verschwörungstheorien gesprochen, denen er gefolgt sei. Welche Spuren solcher Erzählungen enthalten diese Dokumente?

Michael Butter ist Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. © privat

Butter: Man findet darin Versatzstücke von Verschwörungstheorien, das aber in deutlich geringerem Umfang als bei den Schriftstücken der Täter von vergleichbar schlimmen Ereignissen zuletzt. In dem Pamphlet des Täters von Christchurch etwa sind wesentlich mehr Verweise auf Verschwörungstheorien, ganz zu schweigen von dem rund 1.500 Seiten langen Dokument, das Anders Breivik vor seiner Tat verfasst hat.

ZEIT ONLINE: Welche verschwörungstheoretischen Bezüge sind es genau bei Tobias R.?

Butter: Jedenfalls keine zu den derzeit populärsten, die etwa unter Rechtsextremen zirkulieren. Er verwendet zum Beispiel nicht den Terminus vom "Großen Austausch", der bei rassistisch motivierten Attentätern in den vergangenen Jahren fast zum Standard geworden ist. Dabei handelt es sich um die Idee, die europäische Bevölkerung solle gezielt durch eine muslimische im weitesten Sinne aus der Nahost-Region ersetzt werden. Tobias R. verweist auch nicht auf andere Dokumente und Quellen, was Verschwörungstheoretiker normalerweise obsessiv tun: Sie verlinken und zitieren geradezu im Übermaß.



ZEIT ONLINE: Ergeben diese Versatzstücke beim Täter von Hanau eine eigene Verschwörungstheorie?

Butter: Man könnte von einer Art privaten Verschwörungstheorie sprechen, wenn Tobias R. von dem angeblichen Geheimdienst berichtet, der seine Gedanken abhöre. Eigentlich ist die Idee einer privaten Verschwörungstheorie jedoch widersinnig, denn Verschwörungstheorien zeichnen sich üblicherweise dadurch aus, dass sie sozial geteilt und von mehr als einer Person geglaubt werden. Das ist ein Kriterium, mit dem man sie üblicherweise von so etwas wie paranoiden Wahnvorstellungen abgrenzt. Tobias R. nun hat sich selbst offenkundig als großes Opfer einer Verschwörung betrachtet. Mich erinnert das an die Beschreibungen Sigmund Freuds vom Fall des Schriftstellers Daniel Paul Schreber, anhand dessen Freud den Begriff der Paranoia definiert hat. Schreber glaubte sich von fremden Mächten verfolgt, weil er sich für so ungeheuer wichtig, mächtig und einflussreich hielt. Ein ähnliches Selbstbild scheint in den Dokumenten von Tobias R. durch.

Man muss die Schuld nicht bei sich suchen, wenn andere schuldig sind: die ominösen Verschwörer

ZEIT ONLINE: Ist es also falsch, bei ihm von einem Verschwörungstheoretiker zu sprechen?

Butter: Nein. Und zwar deshalb nicht, weil das, was man da an Versatzstücken und privater Theorie findet, funktional äquivalent ist mit dem, was normalerweise Verschwörungstheorien leisten. Ganz klassisch ist in den Schriftstücken von Tobias R. etwa die Entlastungsfunktion: Man muss die Schuld nicht bei sich suchen, wenn andere schuldig sind, also die ominösen Verschwörer. Die Position der eigenen Schwäche wird so in eine der Stärke umgewandelt. Das taucht bei Tobias R. explizit bei dem Hinweis darauf auf, dass er seit 18 Jahren aus freien Stücken keine Partnerin mehr gehabt habe. Er deutet eine Position der Ohnmacht – Niemand will mich – zu einer der Macht um: Ich habe diese Entscheidung bewusst getroffen.

ZEIT ONLINE: Damit schließt er zumindest thematisch an die insbesondere in den USA schwelende Debatte um "Incels" an, einer frauenfeindlichen Männersubkultur, deren Mitglieder allerdings unfreiwillig zölibatär leben. Tobias R. verwendet den Begriff "Incel" jedoch nicht, womöglich kannte er ihn nicht einmal. Könnte das ein Indiz dafür sein, dass dieser Mann die aktuellen Verschwörungsdiskurse gar nicht verfolgte?

Butter: Dass sich auch zu der "Incel"-Idee bei ihm keine expliziten Verweise finden, ist angesichts unserer heutigen Vernetzung über das Internet tatsächlich überraschend. Er benutzt die bekannten Terminologien nicht, er zitiert keine der üblichen Quellen. Es lässt sich also nicht gänzlich ausschließen, dass er sich das alles womöglich selbst ausgedacht hat. Gleiches gilt für die Idee der Gedankenkontrolle durch Geheimdienste: Das wäre äußerst anschlussfähig an unterschiedlichste Arten von Verschwörungstheorien, die momentan im Netz zirkulieren. Doch der Täter von Hanau nennt keine von ihnen.