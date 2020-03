Die Reporterin Andrea Bernstein ist Co-Moderatorin des Investigativ-Podcasts "Trump Inc." von WNYC Studios und ProPublica, dessen Macherinnen und Macher die Geschäftsaktivitäten Donald Trumps vor und während seiner Präsidentschaft zu beleuchten versuchen. Nun hat Bernstein das Sachbuch "American Oligarchs – The Kushners, the Trumps, and the Marriage of Money and Power" verfasst. Darin beschreibt sie die Methoden, mit denen die beiden durch die Heirat von Ivanka Trump und Jared Kushner verbundenen Familien ihren Reichtum anhäuften – und das System, das ihnen dies ermöglichte.

ZEIT ONLINE: Frau Bernstein, im Strafprozess gegen den ehemaligen Trump-Wahlkampfleiter Paul Manafort hat der Richter den Gebrauch des Wortes "Oligarch", mit dem die Anklage einstige Auftraggeber Manaforts in der Ukraine bezeichnete, als zu herabsetzend untersagt. Sie hingegen haben den Begriff in den Titel Ihres Buches American Oligarchs über die Familien Trump und Kushner aufgenommen. Wofür steht er in den USA?

Andrea Bernstein: Der Begriff des Oligarchen, auf die USA angewandt, meint etwas anderes als der geläufige, mit dem man gerade Russen bezeichnet, die unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion private Vermögen anhäuften und als Günstlinge der jeweils Regierenden bis heute ihre Geschäfte betreiben. Ich habe das Verfahren gegen Manafort im Gerichtssaal verfolgt, und dabei wurde mir endgültig klar, dass Trump bereits als Geschäftsmann in New York tatsächlich einem oligarchischen Modell folgte, das auf dem Austausch von Gefälligkeiten beruht: Wie zuvor bereits sein Vater Fred zahlte auch Donald Trump Gelder an städtische Beamte und Funktionsträger und erwartete als Gegenleistung dafür explizit Steuernachlässe oder das Erteilen von Baugenehmigungen.



ZEIT ONLINE: Nun sitzt er im Weißen Haus.

Bernstein: Und signalisiert von dort aus den Reichen des Landes, dass er sie belohnt, wenn sie zum Beispiel regelmäßig seine Hotels und Golfplätze frequentieren. Das Prinzip dahinter ist völlig klar: Donald Trump erwartet, bezahlt zu werden. Darum habe ich mein Buch American Oligarchs genannt. Nicht nur in Bezug auf die beiden Familien Trump und Kushner, sondern auf das Selbstverständnis, das sie repräsentieren.

ZEIT ONLINE: Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie Trump das Gebaren, das er als Geschäftsmann entwickelt hat, auf das politische System der Vereinigten Staaten überträgt, seitdem er Präsident ist. Wodurch zeichnet sich das aus?

Bernstein: Es gibt eine Art Kreislauf. Die Logik für Wohlhabende in den USA scheint mittlerweile zu sein: Man betreibt aktiv Steuervermeidung oder bekommt von der Regierung eine Steuerreform geschenkt, dann hat man mehr Geld zur Verfügung, um einen Teil davon Politikern zu spenden, die dafür sorgen, dass die Steuern noch weiter abgesenkt werden. Das System dreht sich immer weiter. Es zementiert die Vermögensungleichheit im Land und erhöht sukzessive die Menge der Spenden, die an Politiker und politische Vorfeldorganisationen wie etwa die sogenannten Super-PACs fließen. Das alles wiederum speist das oligarchische Modell. Donald Trump hat, seitdem er im Weißen Haus sitzt, die Möglichkeiten, die er früher bereits als Geschäftsmann genutzt hat, allen zur Verfügung gestellt: Gibt man ihm Geld, erhält man dafür Gefälligkeiten.

ZEIT ONLINE: Wie läuft das konkret?

Bernstein: Das sieht man zum Beispiel in dem Handyvideo aus dem Jahr 2018, das der Anwalt von Lev Parnas (der später zeitweilig Geschäftspartner von Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani wurde und im Oktober 2019 vom FBI vorübergehend festgenommen wurde, Anm. d. Red.) zuletzt an die Öffentlichkeit gebracht hat. Parnas und einige andere Spender, die sehr viel Geld an einen Super-PAC gezahlt hatten dafür, dass sie mit Trump in dessen Hotel in Washington DC privat zu Abend essen durften, trugen dort nacheinander ihre Wünsche vor. Einer bat den Präsidenten etwa, staatliche Förderungen für Elektro-Lkw und entsprechende Regulierungen zu überdenken, weil er selbst ein Zulieferer für gasangetriebene Lkw war. In der Aufnahme sieht man, wie Trump sich die Wünsche dieser Leute anhört und mögliche gesetzgeberische Maßnahmen diskutiert.

ZEIT ONLINE: Und Trump selbst ist als Geschäftsmann ebenfalls Nutznießer seiner politischen Entscheidungen?

Bernstein: Selbstverständlich, er und seine Familie. Die Geschäfte der Trumps profitieren etwa von den Steuersenkungen, die er 2017 angestoßen hat. Letztlich führen seine politischen Entscheidungen dazu, dass er und all diejenigen, die ihm Gefälligkeiten erweisen, noch mehr Geld verdienen können. Es ist kein Zufall, dass während der Präsidentschaft Donald Trumps die Summe der Spenden an politische Kandidaten in den USA ein neues Rekordniveau erreicht hat. Die Leute wissen: Trump ist gut für ihr Geschäft.

ZEIT ONLINE: Hat er das nicht auch immer offen kommuniziert?

Bernstein: Aber es wird erst langsam klar, wie unverhohlen und unverschämt er im Vergleich zu anderen Politikern vor ihm ist. Das erkennt man zum Beispiel, wenn man ihn mit Mitt Romney vergleicht, der 2012 der Präsidentschaftskandidat der Republikaner war. Romney vertritt auf vielen Feldern ausgesprochen konservative politische Ideen, er pflegt aber einen ganz anderen Stil als Trump. Er besitzt Schamgefühl und einen Sinn für Anstand – im Gegensatz zu Donald Trump. Der versucht nicht einmal, die Wahrheit zu sagen. Im Gegenteil, Trump lügt, weil er damit durchkommt. So demonstriert er seine Macht. Trump hat die Republikanische Partei grundlegend verändert. Die Menschen, die früher an deren Ideale glaubten, dachten lange Zeit: So schlimm kann Trump schon nicht sein, offen kann er seine Verachtung gegenüber den alten Normen doch gar nicht demonstrieren. Je länger seine Präsidentschaft andauert, desto klarer wird: Doch, er ist wirklich so schlimm.