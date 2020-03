Ein Bericht über eine ostdeutsche Biotech-Firma hat der Berliner Zeitung eine Rüge des Deutschen Presserats eingebracht. Wie das Gremium mitteilte, wurde die Rüge ausgesprochen wegen eines Interessenkonfliktes des Verlegers Holger Friedrich, der nicht offengelegt worden sei. Der Presserat ist eine freiwillige Selbstkontrolle der Presse.

Im November hatte der Spiegel über den Zeitungsartikel berichtet. Demnach saß Friedrich zu dem Zeitpunkt im Aufsichtsrat der Biotech-Firma und hielt Anteile an der Rostocker Firma Centogene – was jedoch nicht in dem Artikel erwähnt wurde.



Chefredaktion wusste laut Berliner Zeitung nichts von der Beteiligung

Die Berliner Zeitung hatte danach mitgeteilt, dass Friedrich dem Herausgeber und der Chefredaktion den Hinweis gegeben habe, dass Centogene Weltmarktführer in der gentechnischen Analyse sei und dessen Börsengang ein Anlass zur Berichterstattung sein könnte. "Weder der Chefredaktion noch den beiden Wissenschaftsredakteuren war zu diesem Zeitpunkt bewusst, dass Holger Friedrich an dem Unternehmen beteiligt ist. Wäre das anders gewesen, hätte die Redaktion diese Information in den Artikel mit aufgenommen", hatte es in der Erklärung geheißen.

Der Presserat verwies auf einen Passus im Pressekodex zur Trennung von Tätigkeiten. Darin heißt es: "Übt ein Journalist oder Verleger neben seiner publizistischen Tätigkeit eine Funktion, beispielsweise in einer Regierung, einer Behörde oder in einem Wirtschaftsunternehmen aus, müssen alle Beteiligten auf strikte Trennung dieser Funktionen achten."

Im Herbst hatte das Unternehmerpaar Silke und Holger Friedrich die finanziell angeschlagene Berliner Zeitung übernommen – nach eigener Aussage, ohne das Blatt wirklich zu kennen. Später sorgten ein umstrittenes Editorial aus ihrer Feder und Friedrichs verschwiegene IM-Tätigkeit für Aufsehen. Zuletzt hieß es, dass Chefredakteur Matthias Thieme nach nur drei Wochen sein Amt wieder aufgibt.