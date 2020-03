Wir wollen die Virologen mit der Deutung der Lage nicht alleinlassen. Deshalb fragen wir von jetzt an führende Forscherinnen der Geistes- und Sozialwissenschaften, was sie in der Krise zu bedenken geben und worüber sie sich nun den Kopf zerbrechen. Die Fragen stellt Elisabeth von Thadden. Der Soziologe Philipp Staab, 36, Professor an der Humboldt-Universität Berlin, macht den Anfang. Zuletzt erschien 2019 sein Buch "Digitaler Kapitalismus".

ZEIT ONLINE: Herr Staab, worüber denken Sie gerade nach?

Philipp Staab: Ich tröste mich mit dem Nachdenken über die Nachkrisenzeit. Mich treibt die Frage um: Was wird aus dem Staat? Wir schlagen ja gegenwärtig Pfade ein, die man als Staat nicht einfach wieder verlassen kann. Lange Zeit waren wir auf dem kollektiven Pfad des Wirtschaftswachstums als höchstem Ziel staatlichen Handelns unterwegs. Damit haben wir gebrochen. Plötzlich wird die Gesundheit großer Minderheiten, die zum Wachstum nicht mal viel beitragen, höher bewertet als dieses Ziel. Wir haben uns als Kantianer geoutet: Jedes Leben zählt.

ZEIT ONLINE: Der Staat ist von der Wirtschaftspolitik in die Bevölkerungspolitik gewechselt?

Staab: Der Staat hat sich mit der biopolitischen Wende allerhand eingehandelt. Wird er als aktiver Staat, der er plötzlich ist, auch den Konzernen Grenzen setzen, die jetzt als Profiteure dastehen? Die Gegenwart ist von starken Matthäus-Effekten bestimmt: Wer hat, dem wird gegeben. Ein digitaler Riese wie Amazon definiert nun, was unabdingbare Grundgüter sind, die geliefert werden, und Bücher gehören nicht dazu. Gleichzeitig aber wird auch neu sortiert, wer relevant ist, und damit verschieben sich berechtigte Erwartungen der Gesellschaft: Wer bisher ökonomisch gut dastand, ist ins Homeoffice gewechselt. Wer hingegen bisher nicht als systemrelevant galt, das Proletariat der Dienstleistungsgesellschaft, ist jetzt als Retter in der Not in die erste Reihe gerückt. Die 60-jährige Erzieherin, die sich im Kita-Notdienst all den kleinen Virenschleudern aussetzt, die sie auch selbst anstecken kann, stellt uns vor die Frage, wie Staat und Gesellschaft ihre Arbeit fortan anerkennen werden. Natürlich springt jetzt der staatliche Motor der Finanzkrise 2008 an: mit Kurzarbeit, Not-Tarifvertrag in der Metallindustrie und so weiter. Doch den Menschen, die jetzt mit ihrem nackten Leben dem Wohlergehen anderer dienen, wird man nicht erzählen können, dass sie nach der Krise eine staatliche Sparpolitik auf ihre Kosten schlucken müssen.

ZEIT ONLINE: Welchen Pfad kann ein aktiver Staat in der Nachkrisenzeit einschlagen? Im besten und im schlechtesten Fall?

Staab: Ich bin 36 Jahre alt, zu meinen Lebzeiten gab es nur einen neoliberal handelnden Staat, der die Wirtschaft gewähren ließ. Jetzt ist durch Corona die Erwartung geschaffen worden, dass ein postneoliberaler Staat für das Leben der Menschen sorgt, durch Vorsorge und Fürsorge. Seine Legitimationsbeschaffung wird darauf beruhen, dass er diese Erwartung einlöst. Der eine Pfad, den der Staat einschlagen könnte, ist der von Überwachung und Kontrolle. Der zweite Pfad wäre der des sorgenden Staates, der sich nun aktiv der Infrastrukturen annimmt, von der Nahrungsmittelversorgung bis zur Pflege und all den anderen Sorgeberufen, die einen anderen Stellenwert bekämen. Beide Pfade sind im Moment zu erkennen, einer von beiden wird es sein.

ZEIT ONLINE: Der dritte könnte der erprobte Weg von 2008 sein: mit Kurzarbeit und Finanzspritzen aus der Krise zu kommen.

Staab: Faktisch ist das der Weg, der jetzt vorgezeichnet wird. Doch bei einem prognostizierten Einbruch der Wirtschaft um 20 Prozent ist dieser Weg auf Dauer unwahrscheinlich. Für Südeuropa schien 2008 das Modell der hart sparenden schwäbischen Hausfrau noch zumutbar. In Deutschland käme sie heute schnell an die Grenzen. Mit Programmen wie den Massenentlassungen, die bereits in den USA stattfinden, käme man politisch in Deutschland nicht weit.

ZEIT ONLINE: Warum?

Staab: Weil auf den demokratischen europäischen Staat gleichzeitig noch ganz andere Schwierigkeiten zurollen, wenn er die Bevölkerung langsam wieder in den Normalbetrieb zurückschickt. Er muss stetig das Vertrauen aufrechterhalten. Er steht vor der Herausforderung, sein Vorgehen begründen und die Bevölkerung überzeugen zu müssen. Was machen wir, wenn im Mai die Schulen wieder öffnen, während die Infektionen noch hoch sind und die Eltern sich weigern, ihre Kinder loszuschicken? Wie sichert der Staat, der eben noch das nackte Leben schützen wollte, dann seine Legitimität? Und wie kann ihm das in einer Welt gelingen, in der Großeltern ihre Kinder und Enkel nicht mehr sehen dürfen, obwohl sie doch in einer liberalen Demokratie leben? Darüber zerbreche ich mir wirklich den Kopf.

ZEIT ONLINE: Kommt nicht realistischerweise ein Mix aus staatlicher Überwachung und Sorge auf uns zu, wenn wir die Türen wieder aufmachen? Es wird doch ohne eine smarte Form der Kontrolle nicht gehen, wenn man die Infektionsherde einhegen will.

Staab: Die Logik der Überwachung ist mit Machtmissbrauch und Gefährdung der Bürgerrechte verbunden. Eine Politik der Sorge sähe anders aus, sie würde freiheitliche Alternativen anbieten. Wenn ich 65 Jahre alt wäre, dann würde ich mir wünschen, die Wahl zu haben: zwischen einem Rückzug, der mich vor Ansteckung schützt und in dem ich dennoch versorgt wäre, und einem selbstgewählten Risiko, dem ich mich aussetze, indem ich unter Menschen gehe. Der Staat könnte Portale und Foren kuratieren, die Hilfebedarf und Angebot zusammenführen. Er könnte Krisen-Coaches stellen, die tägliche Besuche anbieten, um der Vereinsamung der Älteren entgegenzuwirken. Das wäre etwas ganz anderes, als zu überwachen, wer gerade wo gehustet hat und darüber sogleich zu informieren.