Die Straßen sind menschenleer, viele Geschäfte sind geschlossen, der kulturelle Betrieb ist quasi eingestellt, und dass einem das Schicksal anderer Menschen nahegeht, zeigt man momentan am ehesten dadurch, dass man Distanz zu ihnen hält. Wie nun lässt sich ein gesellschaftliches Leben erfassen, das in allerkürzester Zeit eine fast vollständige Transformation erfahren hat? Mit dem sogenannten Thomas-Theorem lässt sich beschreiben, wie die Maßnahmen, die im Zuge der sogenannten Corona-Krise verfügt worden sind, auf unser soziales Handeln einwirken.



Ausformuliert wurde es im 1928 erschienenen Buch The Child in America. Behavior Problems and Programs von den Soziologen Dorothy Swaine Thomas und William Isaac Thomas. Dem Thomas-Theorem zufolge werden Situationen, die von Menschen als wirklich definiert werden, in ihren Konsequenzen tatsächlich wirklich. Das bedeutet, dass eine soziale Wirklichkeit nicht sofort wirklich ist, sondern sie es erst wird: nämlich indem wir mit ihr umgehen, als ob sie schon wirklich wäre. Die soziale Realität ist also nicht "fertig" in der Welt vorzufinden, sondern wird erst durch unsere Handlungen erschaffen. Verändern sich unsere Handlungen, verändert sich unsere Wirklichkeit mit ihnen.



Darauf zielen auch die beiden Soziologen Peter Berger und Thomas Luckmann in ihrem Klassiker ab, der den passenden Titel Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit trägt. Die Gesellschaftsordnung, die wir vorfinden, ist einer ständigen menschlichen Produktion unterworfen: Indem der Mensch sich in sie entäußert, errichtet er die Welt, in die hinein er sich entäußert. Als Einzelner steht man damit der Wirklichkeit, die man vorfindet, nie ganz ohnmächtig gegenüber. Stets ist einem die Chance gegeben, gestaltend in sie einzugreifen.



Die offene Gesellschaft lässt dem Einzelnen einen recht breiten Spielraum offen, sie zu verbessern – oder zu verschlechtern. Sie ist nie abgeschlossen, sondern sie wird fortlaufend modifiziert. Aber offensichtlich leben wir aktuell nicht in einer offenen Gesellschaft. Angesichts der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus finden wir "da draußen" eine fast fertige Realität vor, in die wir als Einzelne kaum mehr verändernd vorstoßen können. Eine Einwirkung ist in der gegebenen Situation nur noch unter erheblichen sozialen und materiellen Kosten möglich. So werden Zusammenkünfte ab einer gewissen Anzahl von Menschen mit Bußgeldern geahndet und in den sozialen Netzwerken keimen autoritäre Gelüste auf – Straffantasien für Abweichler werden offen und unverblümt ausformuliert.



Wir sehen uns gerade in eine Wirklichkeit geworfen, die von unseren Handlungen nur noch bestätigt und reproduziert wird. Wir frieren durch unser derzeitiges Tun die uns vorgesetzte Realität regelrecht ein. Jedes Eigenleben ist ihr entzogen worden und dadurch verliert auch unser Leben an Qualität. Wir sind aktuell Teil einer Gesellschaftsordnung, die unseren Handlungsspielraum immens beschnitten hat. Das Coronavirus hat sich an den Grund sämtlicher unserer Handlungen gesetzt. Es hat uns ganz für sich eingenommen. Wer ein Selbstverständnis als kreativer Schöpfer seiner selbst entwickelt hatte, sieht sich plötzlich Zwängen ausgesetzt, die das dafür nötige Potenzial a priori aufheben. Das alles ändert nichts daran, dass nach wie vor wir selbst, in unserem Stillhalten, die Schöpfer dieser Wirklichkeit sind, die zurzeit durchaus surreale Züge trägt. Wir errichten gerade das Paradox einer Realität, die uns gebietet, sie möglichst nicht zu errichten.



Nur nicht den Verstand lahmlegen lassen

Dabei wohnt der Geschwindigkeit, in der wir das soziale Leben fast vollständig stillgelegt haben, so zynisch das anmuten mag, durchaus etwas Beeindruckendes inne. Sie demonstriert, auch das ist paradox, wie flexibel wir in der Preisgabe unserer Flexibilität sind, wie schnell wir alles umstellen können, wenn gute Gründe dafür vorliegen. Aus demselben Grund haftet derselben Geschwindigkeit etwas überaus Bedrückendes an. Ohne groß zu murren, scheinen wir umfassende Einschränkungen unserer Freiheiten hinzunehmen – und wer sagt denn, dass es nicht so bleibt, wenn die Pandemie überwunden ist?

Sicherlich ist es aufgrund der viralen Bedrohung momentan angebracht, uns im Willen, die Wirklichkeit zu gestalten und zu verändern, zurückzuhalten. Aber diese Fähigkeit sollte nur in unseren Handlungen und nur vorübergehend lahmgelegt werden. Unseren Verstand dürfen wir nicht stilllegen lassen. Dorthin sollten wird jetzt unser schöpferisches Potenzial verschieben. Es gilt, diese Fähigkeit im Kopf zu bewahren, sie gar zu schulen, um sie abrufbar zu halten.

Die Wirklichkeit gestattet uns im Moment lediglich, sie stabil und berechenbar zu erhalten. Dennoch, um noch einmal das Thomas-Theorem zu bemühen: Wir sollten die Realität, die wir jetzt vorfinden, zumindest nicht als fertig ansehen. Sondern immer noch so, als ob sie jederzeit das Erzeugnis unserer verändernden Handlungen sein könnte. Dann wird sie das hoffentlich auch bald wieder.