Auf langen Fahrten gehört es schlichtweg zum guten Ton, von der Rückbank aus immer wieder "Wann sind wir endlich da?" zu rufen. Sonst wäre es keine richtige Fahrt, sonst würde etwas fehlen. Es gehört sich, das möglichst früh zu rufen und möglichst leiernd, am besten schon nach wenigen Metern, am besten schon, bevor man überhaupt losgefahren ist.

Und wir sind ja in diesem ganzen Schlamasselexpress gerade noch nicht einmal richtig losgefahren. Wir schnallen uns doch gerade erst an, und manche brauchen dafür wirklich aufreizend lange. Und natürlich sitzt man auf der Rückbank, schlagartig wieder Kind, reichlich machtlos und ziemlich ratlos, notgedrungen sein Vertrauen verschenkend, weil man es keinesfalls behalten möchte. Und nur ganz heimlich ist das auch manchmal ein erleichterndes Gefühl: nicht selbst am Lenkrad sitzen zu müssen. Dort vorne wird noch diskutiert, welche Route wohl die beste sei, und man selbst hört dabei aufmerksam zu, merkt sich neue, glitzernde, welterweiternde Wörter ("Durchseuchung", "Übersterblichkeit", "Ischgl") und nickt dazu, nicht aus Zustimmung, sondern weil Nicken den Nacken entspannt. In regelmäßigen Abständen wird vom Lenkrad aus nach hinten gelächelt. Man kennt dieses Lächeln. Man weiß, wie bemüht es ist. Und für jedes Bemühen ist man gerade dankbar.

Laut ist es hier auf der Rückbank. Kein Wunder, man sitzt da ja zu knapp achtmilliardend. Und manche schmieren noch hektisch Butterbrote und manche haben ihre Butterbrote schon aufgegessen und manche sagen, man brauche gar keine Butterbrote, und sehr viele haben überhaupt gar keine Butterbrote, und manche schreien, dass sie das Wort "Butterbrote" schon jetzt nicht mehr hören können. Die Meisten schauen besorgt aus dem Fenster, hinter dem es noch nicht viel zu sehen gibt, nur ein bisschen Welt, die gar nicht merkt, wie sehr sie zittert.



Und manche erzählen Witze und manche versuchen zu schlafen und manche breiten umständlich Monopoly-Spielpläne aus und manche spielen lieber "Ich sehe was, was du nicht siehst", und die Antwort ist immer: man selbst. Manche studieren hektisch Kartenmaterial und manche haben schon Heimweh und manche beschimpfen die Fahrer und manche beschimpfen die Fahrerbeschimpfer und manche schimpfen, dass nun wirklich keine Zeit zum Schimpfen sei, und manche haben ihre Zahnbürste vergessen und manche haben zum Glück Ersatzzahnbürsten dabei, und oft ist es auf einmal doch erstaunlich ruhig. Man hört dann nur Flüstern: "Wie geht's?" und "Geht's?" und immer wieder "Danke", und das "Danke" klingt jedes Mal sehr schön.

Manche steigen jetzt erst dazu, und am anderen Ende der Rückbank steigen schon die ersten wieder aus. Sie sehen müde aus. Sie sind müde. Auch der Schein hat gerade Anderes zu tun hat als zu trügen.

Und nein, natürlich ruft man diesmal besser nicht "Wann sind wir endlich da?". Man versucht, es nicht einmal besonders laut zu denken. Man nickt stattdessen weiter, ganz sachte weiter, weil man dann so tun kann, als wäre man gefragt worden.

Jetzt geht es bald richtig los, jede Sekunde wird es soweit sein. Da sind schon die Vororte, Alleen, Möbelhäuser, all so Zeug, und alles wird schon schneller, den Tacho hat man ja stets im Blick. Holprig wird es werden, wenn man viel Glück hat, nur sehr holprig, das weiß man, auch wenn man es lieber nicht wissen will. Holprig und lang und huihuihuihui. Man ruckelt noch einmal am Gurt, schaut nach links, nach rechts, man könnte winken, aber lässt es lieber. Es geht ja nach Hause.