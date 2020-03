Contra

Denkt man in diesen Tagen über etwas derart Banales wie Brettspiele nach, dann muss man genau diese Feststellung von der totalen Banalität des nun Folgenden vorwegschicken. Der Begriff des Privilegs wird gerade ja mit neuem Inhalt gefüllt, und insofern ist die nun ebenfalls folgende weitere Feststellung auch nur von jemandem zu treffen, der das Privileg hat, in einer gut geheizten Behausung zu sitzen, bislang keine Krankheitssymptome zu verspüren, auch niemanden zu kennen, der welche hat, und der zudem in jedenfalls einstweilen wirtschaftlich abgesicherten Verhältnissen lebt: Wer in der jetzigen Lage als erwachsener Mensch Brett- oder auch sogenannte Gesellschaftsspiele spielt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und zwar egal – Karl Lagerfeld selig! –, ob dieses Leben derzeit weitgehend in Jogginghose verbracht wird oder nicht.

Seine Zeit auf Erden auch nur teilweise mit Brett- und Gesellschaftsspielen zu verbringen, davon bin ich zutiefst überzeugt, ist Ausdruck einer derart großen Vergeudung des hohen Gutes "existenzielle Langeweile", dass mir dafür absolut keine Rechtfertigung denkbar erscheint.

Das hat vor allem damit zu tun, dass mir als einziger Sinn und Zweck solcher Spiele das Gewinnen einfällt. Man sitzt stundenlang mit anderen Menschen (auch derzeit nicht ungefährlich, selbst wenn es liebste Menschen sind) um einen Tisch herum, starrt auf ein Brett und Figürchen darauf oder auf Karten oder womit man sonst noch sogenannt "spielen" kann im physischen Raum – und wartet im Grunde einzig und allein darauf, dass es vorbei ist, weil jemand gewonnen hat.

In diesem Sinne sind derartige Spiele nichts anderes als ein absurderweise freiwilliger Akt des Aussitzens des eigenen Daseins, ein nichtsnutzender Aufschub von anderem Tun oder gar Sein, auch die Verweigerung von eigentlicher Kommunikation mit den anderen um den Tisch Sitzenden. Letzteres verstünde ich als Vermeidungsgeste nur dann, wenn man diese angeblich Liebsten in Wahrheit gar nicht so sehr liebt, aber bloß vergessen hat, ihnen diesen Umstand einmal mitzuteilen. Dann sollte man das tun, hernach aufstehen, seine Sachen packen, die Behausung verlassen und die Beziehungen zu diesen Menschen abbrechen. Auch wenn alternativer Wohnraum in Zeiten von a) faktischer Einkasernierung qua Ausgangsbeschränkung und b) ohnehin herrschender Wohnungsnot ein Riesenproblem ist. Man hätte halt mal früher über die eigene romantische Daseinsvorsorge nachdenken sollen. Bevor man bei Monopoly auf der Badstraße endet.



Sieg und Niederlage im Brettspiel nobilitieren diesen unhaltbaren Zustand des faktischen sozialen Nichtmiteinanders dann auch noch. Doch wozu ist das Gewinnen in dem Fall gut (außer zur symbolischen Demütigung der Verlierer)? Was drückt es bei vielen Spielen denn schon aus (außer zum Beispiel Würfelglück)? Und was sagt ein Sieg über das Spiel hinaus über den gewinnenden Menschen aus (denn sind gute Schachspieler wirklich klug oder nicht doch eher nur in der Disziplin Solipsismus Hochbegabte)?

Da genieße ich doch lieber andere privilegierte Arten der existenziellen Langeweile, die ich mir allein selbst bereiten kann, ohne andere Leute mit hineinzuziehen. Stiere etwa ins Leere, stunden- oder wenigstens minutenlang vom Balkon aus. Denke mir schweigend Möglichkeiten aus, ein besserer Mensch zu werden (okay, vielleicht erst einmal nur für die Zeit, bis das mit Corona irgendwann vorbei ist). Oder höre am liebsten Menschen zu, statt sie vollzutexten. Schlimmstenfalls mit Worten wie: "Gehe nicht über Los, ziehe nicht 4.000 Euro ein."

Meine Zeit, nur in dem Punkt bin ich gern Narzisst, erscheint mir zu wertvoll, als sie mit so etwas wie dem Verstehen von Spielregeln vergeuden zu müssen für irgendein mir auch aus rein ästhetischen Gründen unschön erscheinendes Brettspiel, nur damit am Ende jemand nach zäh vergehender Zeit von sich behaupten kann, er oder sie habe "gesiegt". Unbedingt gewinnen zu wollen, wobei auch immer, ist nur etwas für Verlierer. Das Leben, haha, ist doch auch nur ein Unentschieden. (Dirk Peitz)