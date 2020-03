10. März

Nachmittags im Supermarkt, Fürstenberger Straße, Berlin-Mitte, Edeka, ehemals Kaisers: Das de-Cecco-Pasta-Regal ist bis auf eine Packung grüner Spinat-Spaghetti leer, um die Ecke aber, im Gang mit den gewöhnlichen Nudeln, liegen noch Teigwaren von Barilla, viele Pakete, heute sogar im Angebot. Sonst ist hier um diese Zeit nicht so viel los. Die Frau, die vor mir an der Kasse ansteht, legt vier Packungen Mehl und Trockenhefe aufs Laufband.

Der Supermarkt, ganz früher eine Ostberliner Kaufhalle, soll bald, vielleicht schon im April, schließen und abgerissen werden. Statt des Flachbaus wird ein Wohngebäude auf dem Eckgrundstück entstehen, eine der Kassiererinnen hat es mir erzählt. Heute, sie scannt meine Einkäufe, ist sie besonders freundlich. Heute sind fast alle freundlich. Scheint so, als wären alle übereingekommen: Wenn wir schon sterben müssen – und das müssen wir doch, eines Tages sicherlich – können wir vorher ruhig freundlich zueinander sein.

Ich bin in diesen Wochen, weil nach einer Organtransplantation immunsupprimiert, gefährdeter als andere. Ich weiß, ich weiß es schon länger, ich sollte meine Sozialkontakte reduzieren. Eine Ansteckung wäre ungünstig, ich sollte zu Hause bleiben. Mich irgendwie beschäftigen. Kein Problem, ich räume die Abstellkammer auf. Zum ersten Mal seit zehn Jahren. Ich finde Konserven, die bis 2013 haltbar waren, Popcornmais von 2012, Kichererbsen von 2011. Ob ich die, wenn wir hier langsam verhungern, noch vermissen werde? Ich finde zwei große schwarze Lautsprecherboxen. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich die gekauft, als ich fünfzehn Jahre alt war und es ein Lebensziel war, eine Anlage zu besitzen. Als Sitzhocker wären die Dinger noch zu gebrauchen. Ich trage sie in den Keller.

Ich bin zu Hause, ich flaniere durch die Abstellkammern meines Lebens und finde eine Tüte mit Spuckwindeln aus Stoff. Tücher, die ich mir über die Schulter gelegt habe, wenn ich das Baby auf dem Arm hatte. Das Baby wird nächsten Monat zwanzig Jahre alt. Und ob sich, frage ich mich, eines fernen Tages jemand für den Leitzordner mit meiner Steuererklärung und abgehefteten Belegen aus dem Jahr 1999 interessieren wird? Immerhin, darin der Buchvertrag für meinen ersten Roman Meine nachtblaue Hose. Tief in der Kammer, sie ist sehr groß, sie war mal ein Flur, finde ich dann auch den CD-Spieler, den mein Vater kurz vor dem Tod meiner Mutter gekauft hat, vor über sechsunddreißig Jahren. Es ist ein schwerer Toplader aus Aluminium, von Philips. Ich schließe ihn an das Küchenradio an – und siehe da, er funktioniert.

11. März

Sonne im Schlafzimmer, die Vögel singen. Der Griff zum Telefon – gibt es neue Zahlen? Was sagt Robert Koch? Was sagt John Hopkins? Der Guardian, der Tagesspiegel, die FAZ? Wie viele neu Erkrankte gibt es heute? Wie viele Tote?



Seit bald dreißig Jahren spaziere ich durch Berlin, es ging auf und ab mit der Stadt, in Wellen, Abstürze folgten auf euphorische Jahre. In der letzten Zeit ging es nur nach oben, es ging hoch hinauf. Vor allem mit den Immobilienpreisen. Habe ich nicht schon länger mit einer Delle gerechnet? Von ihr geträumt? Darauf gewartet, dass das mit den Billigfliegern (die ich selbst nicht ungern und viel genutzt habe) wieder aufhört? Würde ich mich, denke ich jetzt, nicht darüber freuen, wenn aus all den Berliner Airbnb-Wohnungen wieder Mietwohnungen würden? Würde ich mich nicht freuen, wenn die Immobilienblase platzt und es keine Kreuzfahrten mehr gibt?

Ich träume, Donald Trump würde vom Virus dahingerafft werden, Joe Biden und Bernie Sanders ebenfalls. Elisabeth Warren wird Präsidentin – aber es ist halt nur ein Traum. Damit ich, der nicht mehr junge Mann mit Immunsuppression, nicht dahingerafft werde, trage ich nun Handschuhe. Der Paketbote, gestern hat er noch einmal Desinfektionsmittel gebracht, liefert heute Untersuchungshandschuhe aus Latex. Die werde ich nun tragen, wenn ich hinausgehe. Oder auch nicht. Wenn ich überhaupt hinausgehe. Bis dahin neue Innerlichkeit. Ich spaziere, ich kreise, ich tigere durch die Wohnung. Das Kinderzimmer könnte ich ausräumen. Die Tochter ist ausgezogen, vorletztes Jahr schon, ihr Zimmer dient nun als Wäsche- und Bügelzimmer. Ich bügele ja so gerne. Auch dafür wäre jetzt viel Zeit.

Und dann doch nach draußen, Spaziergang zu Rossmann auf der Schönhauser Allee: Es gibt Toilettenpapier, es ist gar nicht ausverkauft. Es gibt nur nicht mehr alle Sorten. Ich gönne uns vierlagiges, ein Luxus – aber wer weiß, vielleicht ist es ja das letzte, das ich kaufe. In der Jagd nach Toilettenpapier zeigt sich der deutsche Analcharakter, dabei sind die Deutschen, was ihre Analhygiene angeht, doch eine eher unterentwickelte Nation. Finnland, die Türkei oder auch Japan sind mit ihren Toiletten, die Wasser auf die betroffenen Regionen spritzen können, viel weiter.

Eine Horrornachricht nach der anderen aus Italien. Dass ich diese Woche eigentlich in Venedig verbringen wollte, kommt mir nun wie ein Witz vor, obwohl ich die Einladung erst letzte Woche endgültig abgesagt habe. Wäre die Stadt, die die Quarantäne erfunden hat, nicht der schönste Ort, um eingesperrt zu sein? Ilona, sie ist Klavierlehrerin in Venedig, schreibt mir aus ihrer neuen Zurückgezogenheit, die Wohnung hat sie seit drei Wochen nicht verlassen. Schüler kommen keine mehr, die Musikschule ist ebenfalls geschlossen. Von ihrem Balkon filmt sie die Stadt, Venedig sei so absurd leer, sagt sie, als wären alle schon gestorben.

Italien ist uns, wie fast immer, voraus.

Am Abend sehe ich das Geisterspiel in Paris, Dortmund verliert in der Champions League gegen PSG und scheidet aus. Schade. Dabei habe ich schon das Gefühl, dass dieses Spiel das letzte für lange Zeit sein wird. Morgen vielleicht noch Europa League, dann wird Schluss sein. Schon während der Übertragung fühlt es sich nicht mehr wie Fußball an, ohne Publikum im Stadion sind die Spieler einen Reigen tanzende Geister, ich höre ihre Rufe gespenstisch über die leeren Ränge hallen. Und wie laut der getretene Ball den Fuß verlässt.

Dann die Meldung, ein Spieler von Juventus Turin sei infiziert.