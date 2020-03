Franka Lu ist eine chinesische Journalistin und Unternehmerin. Sie arbeitet in China und Deutschland. In dieser ZEIT-ONLINE-Serie berichtet sie kritisch über Leben, Kultur und Alltag in China. Um ihr berufliches und privates Umfeld zu schützen, schreibt sie unter einem Pseudonym.

Es werden viele Geschichten erzählt in diesen Wochen in China. Eine der verbreitetsten lautet: Als Helfer in Shiyan in der Provinz Hubei vor einer Wohnung standen, habe ein sechsjähriger Junge die Tür geöffnet. Die Helfer hätten ihn gefragt, wie viele Menschen in der Wohnung seien. Nur Opa und ich, habe der Junge gesagt. Wo Opa denn sei? Der sei tot, er sei vor einigen Tagen gestorben. Entsetzt hätten die Helfer den Jungen gefragt, warum er nicht losgegangen sei und Hilfe geholt habe. Weil Opa gesagt habe, er solle die Wohnung nicht verlassen. Draußen gebe es ein gefährliches Virus. Deshalb sei er zu Hause geblieben und habe sich von Keksen ernährt. Den toten Großvater habe er sorgfältig unter einer Bettdecke verborgen.



Die Behörden stellen das Geschehen in jener Wohnung in Shiyan anders dar. Es sei unmöglich, dass der Tote tagelang unbemerkt dort gelegen habe, Helfer sähen jeden Tag nach den Bewohnern. Das ist offiziell ihr Auftrag, doch ob sie ihn wirklich erfüllen (können), lässt sich nicht verifizieren.

Unbestreitbar jedoch ist: Der schlimmen Lage in vielen Städten in der Provinz Hubei, die lange faktisch von der Außenwelt abgeschnitten war durch ihre weitgehende Abriegelung, schenkt man weniger Aufmerksamkeit als der in Wuhan, der Provinzhauptstadt und dem weltweit ersten Epizentrum des Covid-19-Ausbruchs.

Im Februar standen in ganz China rund 800 Millionen Menschen auf verschiedenste Art und Weise unter Quarantäne – das ist ungefähr anderthalbfache der Bevölkerung der EU. In Hubei, besonders in Wuhan, war das Leid der Menschen am größten. Seit dem 23. Januar waren in der Stadt geschätzt neun Millionen Menschen eingeschlossen, sie verbringen bis heute den größten Teil ihrer Zeit in Isolation. Viele andere Städte, Kleinstädte und Dörfer sind dem Beispiel von Wuhan gefolgt, nachdem der chinesische Staatspräsident Xi Jinping Anfang Februar zum "Volkskrieg" gegen den Virus aufgerufen hat. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den Erfolg der Maßnahmen gelobt. Doch wie unabhängig tut sie das, und sind wirklich alle Mittel recht, wenn es gegen eine Pandemie geht?



Die chinesische Regierung hat mit großem Aufwand die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung eingeschränkt und sie umfassend zu kontrollieren begonnen. Mithilfe von Technologie und mit hohem menschlichen Einsatz von Beamten, Polizisten, Sozialarbeitern. Sie sind zu Überwachern geworden. Ihnen wurde ein breites Spektrum von Aufgaben zugeteilt: auf den Straßen für Ordnung zu sorgen, alle Reisen und Kontaktpersonen in allen Haushalten aufzunehmen, regelmäßig bei allen Fieber zu messen, die Menschen, die unter Quarantäne stehen, täglich mit Lebensmitteln zu versorgen, allen zu verbieten, sich ohne Schutzmaske zu versammeln oder auszugehen oder überhaupt die Wohnung zu verlassen.

In kurzer Zeit derart viele Einsatzkräfte mobilisieren zu können, gehört zu den großen Stärken der kommunistischen Regierung und wurde von einigen Beobachtern im Ausland ebenfalls gelobt. Doch in einem derart gewaltigen Machtgefüge, das darauf ausgerichtet ist, die oberste Führung zufriedenzustellen, statt der Bevölkerung zu dienen, hat eine Top-down-Politik wie diese einen hohen Preis.

Exilanten im eigenen Land

Vom ersten Tag der Abriegelung Wuhans an waren viele Menschen aus Hubei bei ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern plötzlich nicht mehr willkommen. Eine neue Kaste der Unberührbaren entstand. Die Glücklicheren wurden von rücksichtsvolleren Bezirksverwaltungen fern von Hubei, zum Beispiel in Chengdu und Sanya, in komfortablen Quarantänehotels untergebracht und fanden danach freundliche Vermieter. Aber viele Unglückliche mussten als regelrechte Exilanten im eigenen Land leiden.

Die Menge der Geschichten aus dem Alltag mit Covid-19 in China ist mittlerweile kaum noch überschaubar. Die Geschichten bilden, auch wenn manche nicht letztgültig zu verifizieren sind, zusammen eine große Erzählung vom Leben mit dem Virus unter staatlicher Kontrolle.

Ein Lastwagenfahrer musste sieben Tage lang mit seinem erkennbar aus Hubei stammenden LKW auf den Straßen umherirren, im Wagen schlafen und Instantnudeln essen. Wann immer er seinen Laster parkte, um ein Nickerchen zu machen, wurde er von lokalen "Offiziellen" verjagt, bis die Polizei ihn entdeckte und ihm einen Parkplatz zum Schlafen anwies. Familien aus Hubei mit Großeltern und kleinen Kindern auf Familienbesuch in anderen Provinzen wurden vertrieben und irrten über die Landstraßen. In vielen Gegenden wurden Familien mit Besuch aus Hubei in ihren Häusern eingeschlossen, manchmal nagelte man ihnen die Türen zu, ohne zu bedenken, was im Fall eines Feuers aus ihnen werden sollte. Viele Gastarbeiter mussten auf der Straße schlafen, wenn sie wieder in die Städte kamen, in denen sie üblicherweise Arbeit fanden – kein Hotel nahm sie auf, und es gab auch keine Arbeit mehr.