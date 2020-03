Wenn man die längerfristigen Auswirkungen der Corona-Krise bedenken will, ist es sinnvoll, über die Vor- und Nachteile zu sprechen, die sie bringt. Wer oder was gewinnt in dieser Krise, wer oder was verliert?

Zu den kurzfristigen Gewinnern zählt das Klima beziehungsweise der Kampf gegen die Erderwärmung. Durch die Krise wird die industrielle Produktion stark reduziert, der Flugverkehr kommt fast zum Erliegen. Schädliche Emissionen werden in einem Maße verringert, wie es vor der Epidemie kaum vorstellbar war. Viele fragen sich, warum die Epidemie so viel stärkere Handlungsimpulse freisetzt als die ungleich dramatischere Klimakrise, die sich zudem seit Langem abzeichnet. Aber wir wissen, die Wirtschaft muss gestärkt werden. Es ist also nicht auszuschließen, dass wir bald wieder wie früher an der Erderwärmung arbeiten.

Zu den wahrscheinlich auch langfristigen Gewinnern gehört der Versandhandel, allen voran Amazon. Die Firma kündigt die Neuanstellung von 100.000 Mitarbeiterinnen an. Es ist davon auszugehen, dass dadurch der Trend zum Onlinekonsum stark und anhaltend gefördert wird. Der lokale Einzelhandel hingegen verliert und macht Pleite. Die Verwaltung ist da streng. Auch Fahrradläden war bereits vor einer Woche untersagt worden, Fahrräder zu verkaufen – sie dürfen sie nur noch reparieren. Dabei ist es doch angesichts der Ausbreitung des Virus so viel sinnvoller, mit dem Fahrrad zu fahren, als den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.

Zu den Gewinnern gehören die wissenschaftlichen Experten, jedenfalls diejenigen unter ihnen, die für die Gegenwart beziehungsweise für morgen und übermorgen mit Zahlen und Kurven aufwarten können. Noch selten wurden Expertenratschläge derart eins zu eins in politische Taten umgesetzt.

Die Klimaexperten hingegen, die zwar auch mit Zahlen und Kurven aufwarten können, sind noch nie auf eine solch bereitwillige Aufnahme ihrer Vorhersagen gestoßen. Immerhin könnte der Deutsche Wetterdienst jetzt vom durch die Coronakrise neu entfachten Interesse an der Wissenschaft profitieren. Vielleicht werden seine Vorhersagen für die Klimaentwicklung der nächsten Jahre ernster genommen. Man stelle sich die Umweltministerin vor, wie sie mindestens einmal im Monat die Vorhersagen mit Experten bespricht und mit ihnen berät, was zu tun ist, um der Erderwärmung zu begegnen. Denn wir alle lernen jetzt, weniger spontan zu handeln, immer zu fragen, was unser Handeln für die Infektionskette bedeutet. Wir lernen wissenschaftlichen Ergebnissen zu vertrauen, vernünftig zu sein und auf den kurzfristigen Lustgewinn zu verzichten. Vielleicht hilft diese Übung ja auch beim Kampf gegen den Klimawandel. Zumal wir jetzt auch lernen, dass es Wichtigeres geben kann als die Wirtschaft: das Überleben der Menschen, ihre Gesundheit.

Zu den Gewinnern gehört in jedem Fall der Nationalstaat, seine Verwaltung, sein Gewaltmonopol und seine Regierung. Angela Merkel wendet sich an das deutsche Volk, Emmanuel Macron an das französische. Sie mahnen uns, vernünftig und kontrolliert zu sein. Es ist fast komisch, auch nur daran zu denken, dass sich Ursula von der Leyen an das europäische Volk wenden könnte. Sie adressiert, wenn überhaupt, die Regierungen der Nationalstaaten, deren Kanzler, Präsidentinnen. Die wenden sich dann an ihr jeweiliges Volk und beschließen immer schärfere Maßnahmen, weil nicht alle schnell genug vernünftig geworden sind. Europa erweist sich als Verbund von Nationalstaaten, in denen es überdies keine Parteien mehr gibt, sondern nur noch Virenbekämpfer. So konnte es erstmals dazu kommen, dass sich die Aufforderungen von Campact und der Bundesregierung kaum unterscheiden. Tragisch ist der Rückfall in den staatsgetragenen Nationalismus für Europa als politische Einheit, denn es scheint, als bekämen die zuerst besonders schwer betroffenen europäischen Staaten (etwa Italien) medizinische Hilfe eher von China statt von anderen europäischen Staaten oder der EU. Dabei ist es eine bittere Ironie, dass deutsche Firmen den Bundesgesundheitsminister auf drohende Engpässe bei medizinischer Schutzausrüstung hingewiesen haben. Ende Januar wurde mutmaßlich im Auftrag chinesischer Besteller die gesamte Produktion aufgekauft. Jetzt gibt es kaum noch Schutzausrüstung in Europa, und China bietet seinerseits etwa Italien Hilfe an. Das ist gekonnte Geopolitik zur Spaltung Europas, der die EU wenig entgegenzusetzen hat.