Diese Woche steht in meiner Vorlesung Georg Simmel auf dem Plan, Die Großstädte und das Geistesleben aus dem Jahr 1903. Die Vorlesung sollte in einem hässlichen, fensterlosen Auditorium stattfinden, das direkt über dem Untergeschoss liegt, in dem 1971 das berüchtigte Stanford-Prison-Experiment durchgeführt wurde: Bei dem trafen 21 Studierende in einer Art Rollenspiel als Häftlinge und Gefängniswärter aufeinander; das Experiment musste nach wenigen Tagen abgebrochen werden, als es außer Kontrolle geriet. Meine Vorlesung zur Großstadt und zum Geistesleben wird nun (wenn überhaupt, inschallah) über die Server von Palo Alto abgewickelt.

Im kalifornischen Stanford kann man in dieser Woche beobachten, was passiert, wenn sich eine zugegebenermaßen kleine, sozusagen halbnomadische Großstadt, das akademische Herz des Silicon Valley, plötzlich auflöst. Und wenn ihr Geistesleben gezwungenermaßen in die virtuelle Welt ausweichen muss: Die Uni hat am vergangenen Freitag sämtliche Lehrveranstaltungen für dieses Trimester (das noch zwei Wochen läuft) ins Internet verlegt, weil es einen Coronavirus-Fall in der Belegschaft gibt. Es gilt jetzt bereits als wahrscheinlich, dass auch der Beginn des nächsten Semesters mit Onlinekursen anfangen wird.

Der Campus selbst wirkt am Montag (den ich eigentlich hätte im Home Office verbringen sollen) wie an einem verschlafenen Nachmittag während der Sommerpause: wenig los. Ein gewohntes Bild sind die Jets am Himmel auf ihrem Weg zum Flughafen von San Francisco. Auch Tour-Gruppen laufen weiter umher, in den Büros indes herrscht die übliche Geschäftigkeit. Der Betrieb der Fakultäten soll normal weitergehen. Doch die Studierenden fehlen, die sonst mit ihren Fahrrädern über den Campus rasen. Sie sind nirgendwo zu sehen.

Erst auf den zweiten Blick fallen kleine Details auf: der Dekan, der dann bis abends mit Freisprechgerät vor seinem Computer sitzen wird und irgendwelche Onlinemeetings koordiniert, die Putzkolonne, die buchstäblich zum Klinkenputzen von Gebäude zu Gebäude eilt. Und da ist die Erzählung des Kollegen, der zu glauben weiß, dass die meisten Passagiermaschinen, die über unsere Köpfen hinweggleiten, auf Leerflügen unterwegs seien. Die Airlines, sagt der Kollege, wollten damit verhindern, dass ihnen der Flughafen die besten Landegenehmigungen entzieht. Also flögen sie auch jetzt, wo kaum jemand in den USA noch fliegen mag wegen des Coronavirus.

Lasst uns die Offline-Erfahrung ins Virtuelle hinüberretten

Die Uni hat nicht viel Zeit gehabt für die Umstellung, nur ein Wochenende, und bisher funktioniert auch nicht alles. Dennoch hat die IT der Uni mit beeindruckender Geschwindigkeit mehrere Websites geschaffen, die den nicht immer technikaffinen Dozenten erklären, was sich alles online machen lässt. Teach Anywhere heißt eine dieser Seiten, auf ihr wird gezeigt, wie man welche Tools benutzt: das Slack-System der Uni, das Videokonferenzprogramm Zoom, Filesharing über Google Team Drive.

Das Ganze entbehrt natürlich nicht einer gewissen Ironie. Denn plötzlich muss sich die Universität auf die ganzen Technologien verlassen, mit der ihre Abgänger seit mehreren Jahrzehnten die Welt beglücken. Ein Heimspiel sozusagen. Aber während es bei den MOOCs ("Massive Online Only Courses") oder dem Angebot der vom Stanford-Professor Sebastian Thrun gegründeten Firma Udacity darum geht, das traditionelle Lehrmodell zu durchbrechen, muss in diesem Fall traditionelle Lehre simuliert werden – immerhin haben sich die Studierenden ja mit gewissen Grundannahmen in einen Kurs eingeschrieben, und die darf man nicht komplett über den Haufen werfen. Besonders experimentell wirkt die Angelegenheit daher nicht. Man ist eher bemüht, die Offline-Erfahrung so gut es geht ins Virtuelle hinüberzuretten. Das ist im sonst obsessiv innovativen Silicon Valley (das eigentlich nichts mehr als drei Minuten anschauen kann, ohne es disrupten zu wollen) schon eine etwas seltsame Erfahrung.

Die besteht vor allem darin zu erleben, was geschieht, wenn man einer Campus-Uni den Campus nimmt. Erst dann merkt man, wie feinjustiert so eine große akademische Gemeinschaft ist, wie komplex die täglichen sozialen Interaktionen eigentlich sind und wie stark sie von Gewohnheit und Gepflogenheiten dominiert sind. Was vor wenigen Tagen noch einfach so ging, muss jetzt explizit erklärt werden.