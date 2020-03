Draußen Corona, drinnen man selbst. Der Schriftsteller und Bachmannpreisträger Tilman Rammstedt wird eine Woche lang täglich alle Zuhausebleiber und Hamsterkäufer mit dieser Kolumne trösten. Dies ist die zweite Folge.

Schon jetzt, nach nur lächerlich wenigen Tagen zurückgezogen in den eigenen vier Wänden, lässt sich nicht mehr leugnen, dass vier keine besonders hohe Zahl ist. Einen Westflügel müsste man haben. Dann könnte man ab und an dorthin schlendern, den endlosen Flur entlang, den man ja zweifellos auch hätte, um mal zu schauen, was da drüben im Westflügel so passiert. Im Zweifelsfall leider auch nicht viel. Und gerade ist alles Zweifelsfall.



Auf dem Rückweg könnte man sich dann aber darüber freuen, in Wahrheit gar keinen Westflügel zu besitzen. Wenn ein Westflügel so skandalös wenig Unterschied macht, spart man auf diese Weise Miete und Heizkosten, mit Westflügeln hat man generell nur Scherereien, und man kann sich zwar nicht mehr genau erinnern, wann man sich gegen eine Wohnung mit Westflügel entschieden hat, aber in jedem Fall war es aus heutiger Sicht eine ausgesprochen weise Entscheidung.

Überhaupt ist zwar jetzt für vieles Zeit, aber bitte nicht für Bedauern. Man sollte sich vielmehr über all das zu freuen, wogegen man sich beim Thema Wohnen im Laufe der Jahre alles entschieden hat. Die Entscheidung gegen das Wand-Tattoo ("Lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter"); die Entscheidung gegen eine gelinde gesagt umfangreiche Schlumpffigurensammlung; die Entscheidung dagegen, sich mit Hilfe von YouTube-Tutorials eigenhändig ein Himmelbett zu bauen, bei dem natürlich augenblicklich die linke Seite abgeknickt wäre, und seitdem schliefe man sehr schief und sehr trotzig. Die Entscheidung gegen Marie Kondo. Die Entscheidung gegen das vage Urlaubsbekanntschaftspaar, Nadine und Christian, die auf der Durchreise nur ein, zwei Nächte bei einem "knacken" wollten und nun schon die Post nachschicken lassen. Die Entscheidung gegen Schwarzschimmel als pfiffige Deko-Idee. Die Entscheidung gegen die Alpakaherde, auch wenn die damals gewiss schwerfiel, aber mit Alpakas muss man nun einmal mehrmals täglich um den Block, die können nicht die ganze Zeit in der Wohnung hocken; und auch wenn man immer wieder versucht, ihnen das Konzept Social Distancing zu erklären, so schauen sie einen dabei nur immer wieder niedlich und verständnislos und hoffnungslos treu an.

In diesen Tagen zählt die Abwesenheit von Alpakaherden mehr denn je. Ohne Alpakas wirkt das eigene Zuhause sofort viel größer und irgendwie wohnlicher. Und da sitzt man jetzt, oder steht da jetzt oder liegt da jetzt oder hockt da jetzt oder tanzt da jetzt oder, wenn man sehr viel Glück hat, schwebt man da jetzt. Da seufzt man jetzt manchmal. Und dann hört man wieder damit auf. Denn manches, wenn auch beileibe nicht alles, hat man offenbar doch richtig gemacht.