Draußen Corona, drinnen man selbst. Der Schriftsteller und Bachmannpreisträger Tilman Rammstedt wird eine Woche lang täglich alle Zuhausebleiber und Hamsterkäufer mit dieser Kolumne trösten. Dies ist die dritte Folge.

Man will jetzt wirklich gern Beruhigendes. Man will bitte unbedingt Beruhigendes. Man will dringend sofort und augenblicklich und möglichst reichlich Beruhigendes, und man beginnt, zu suchen, man sucht hektisch und verzweifelt und absolut panisch nach irgendetwas Beruhigendem, und scheitert dabei natürlich kolossal. Das sollte eigentlich nicht besonders überraschen. Aber weil ja gerade alles bis zum Abwinken überrascht, sind die Dinge, die wenig überraschen, wie zum Beispiel das Scheitern der Kombination aus Panik und Beruhigung, eine handfeste Überraschung.



Alles, was noch halbwegs oder zumindest viertelwegs so ist wie gewohnt, überrascht schließlich in diesen Tagen. Es überrascht, dass es Dinge wie Schnürsenkel gibt, wie Kaffeelöffel, wie Frühling, wie Bartwuchs, wie Geburtstage, wie Kniebeugen, wie Schwerkraft, wie Flecken, wie 14Uhr30, wie ein leichtes Hüngerchen, wie Tippfehler, Sperlinge und wahrscheinlich auch Tretboote, obwohl ich das gerade nicht beschwören kann. Nichts davon ist auf einmal noch normal. Am wenigsten das Wort "normal" selbst. Es klingt nicht mehr wie früher (also vor knapp einer Woche; auch auf das Wort "früher" ist kein Verlass mehr), es klingt nicht mehr etwas zu karohemdig, etwas antriebsschwach, aber solide. "Normal" klingt jetzt wie "Jamba Sparabo", wie "Bandsalat", wie meinetwegen "Roy Black" oder "Pennäler". Ihm ist in Rekordtempo ein "Weißt du noch" gewachsen. Und manchmal klingt es gar nicht, manchmal liegt das Wort nur leer und vollkommen nutzlos vor einem. Man wirft es noch nicht weg, vielleicht braucht man es noch einmal irgendwann.

Nichts scheint mehr besonders verlässlich. Alles wird skeptisch beäugt, und weil man ja im Nebel herumtappst, fällt das Beäugen schwer.

Und deshalb wäre, wenn man so will (und man will! Man will unbedingt!), das Scheitern der panischen Beruhigungsversuche doch auch wieder beruhigend. Alles, was gerade nicht funktioniert, aber auch schon früher nicht funktionierte, was am besten sogar noch nie funktionierte, hat doch etwas wohltuend Vertrautes. Das hat doch etwas wirklich rundum Verlässliches. Das hat doch etwas (ja, verdammt!) Normales.



Und ja, ja, das ist alles etwas geschummelt, aber in Zeiten, in denen Beruhigung ausverkaufter ist als Sagrotan, kann man darauf wirklich keine Rücksicht nehmen. An Beruhigendem nimmt man gerade alles, was man kriegen kann. Auch geschummelte Beruhigung. Auch noch nicht klinisch gesteste. Von mir aus selbst panische. Also her damit!