Das Feld der Fußballjournalisten teilt sich in zwei Lager. Das eine mahnt nach dem vergangenen Bundesligaspieltag Differenzierung an: zwischen der Hassrede gegen Marginalisierte und Schmähungen in Richtung eines Privilegierten, zwischen dem einzelnen grenzverletzenden Banner gegen den finanziell wirkmächtigen Fußballförderer Dietmar Hopp und seiner Wahrnehmung im größeren Kontext.

Das andere Lager hat die Deutungshoheit im Fußballmassenmedium Fernsehen. Dort, wo Spiele und Spielszenen gezeigt wurden, konnte man am vergangenen Wochenende den Eindruck gewinnen, nichts dulde mehr Gegenrede als die in Fußballstadien allgegenwärtige Hurensohn-Beschimpfung, sobald sie nur oft genug den Falschen, nämlich den Mächtigen, trifft.

Journalistisch irritierend erschien in den Zusammenfassungen und Wochenendsendungen vor allem die Passivität, mit der man Spielern, Trainern und Funktionären einfach nur Mikrofone hinhielt, in die hinein sie dann schiefe Superlative für das Geschehene sprechen durften, immer wieder auch mit der mehr oder weniger direkten Bezugnahme auf die Opfer der rassistischen Morde von Hanau. Symptomatisch, wie die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein den DFB-Präsidenten Fritz Keller im Interview des ZDF-Sportstudios lang von der "Solidarität" der Profimännermannschaften des FC Bayern München und der TSG Hoffenheim schwärmen ließ, die in Sinsheim beim Stand von 0:6 aus Protest gegen beleidigende Anti-Hopp-Plakate das Fußballspielen eingestellt hatten.

Dabei hätte Müller-Hohenstein schon nach 13 Sekunden von Kellers erstem Statement einhaken können oder müssen, als der befand: "Ich glaube, wir sind wirklich am Tiefpunkt angekommen." Das wäre die Aufgabe einer Journalistin, die den Begriffen wie Solidarität und Tiefpunkt auf den Grund geht, anstatt ihren wabernden Gebrauch nur zu reproduzieren: "Warum ist das jetzt der Tiefpunkt?"



Nun ist Sportberichterstattung im Fernsehen schon lange eher eine Schwundstufe des Journalismus, wenn es um kritische Distanz zum Gegenstand und den Akteuren geht. Aus zum Teil nachvollziehbaren Gründen: Wer dem Publikum Nischendisziplinen wie Skeleton oder Stabhochsprung nahebringen will, der muss eben Nähe und Nahbarkeit erzeugen. Eigene Begeisterung, auch für einzelne Athletinnen, kann dabei nicht schaden.

Beim Profifußball aber muss das anders sein, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Wer hier lieber das teuer bezahlte Produkt Bundesliga vermarktet, als seinen Verantwortlichen auf den Zahn zu fühlen, veruntreut Geld und Aufmerksamkeit.



Ultras können trotzdem nerven

Das ist nicht zu verwechseln mit Parteinahme für die sogenannte aktive Fanszene der Ultras: Ehrpusselige Männerbünde (meistenteils), die sich gegenseitig Fahnen abjagen und aus ihrer lautstarken Präsenz bei Wind, Wetter und Wolfsburg eine Deutungshoheit über das Geschehen ableiten, stehen auch im Stadion nicht unter Artenschutz. Und antirassistische Statements auf der einen rechtfertigen nicht Misogynie und Morddrohungen (Was bitte sonst ist das Fadenkreuz über dem Kopf von Dietmar Hopp?) auf der anderen Seite.

Die Traditionsbehauptung gehört hinterfragt, die Grenzüberschreitung markiert. Aber eben: im Kontext. Man kann die Versuche der Fans, Fadenkreuzplakate und Hurensohn-Tiraden als performativen Akt in einer größeren sportpolitischen Auseinandersetzung zu rahmen, als Anmaßung und Werterelativismus entlarven. Es ist aber nur journalistisch, diese Auseinandersetzung zu kennen und zur Kenntnis zu geben und in die Machtverhältnisse von Fußball und Gesellschaft einzuordnen. Ansonsten befindet sich der tiefste Tiefpunkt unwidersprochen dort, wo es zum ersten Mal seit Wochen nicht um Rassismus geht, sondern um ein hilfloses Treten nach oben.



Heute Abend treffen im DFB-Pokal-Viertelfinale nun nicht nur der FC Bayern München und Schalke 04 aufeinander, sondern auch zwei aktive Fanszenen, Anti-Hopp-Sprechchöre sind alles andere als ausgeschlossen. Die ARD überträgt, der Moderator ist Alexander Bommes, der Reporter ist Gerd Gottlob. Sie haben die Chance, vieles besser zu machen.