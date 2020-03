Vor einigen Jahren fragte mich ein Student in einer Sprechstunde, wie er in einer Hausarbeit die englischen Begriffe African-Americans und Blacks ins Deutsche übersetzen solle. Diese Frage mag trivial erscheinen, zumal sich in der einschlägigen Literatur leicht Antworten finden ließen. In der konkreten Situation jedoch erzeugte sie Anspannung auf beiden Seiten. Sichtlich nervös trägt der Studierende vor, was er über die Probleme dieser oder jener Begriffsverwendung weiß und warum er unsicher ist. Und auch mich selbst holt das Zuhören aus der Komfortzone. Denn in diesem Gespräch geht es um mehr als nur akademische Konventionen.



Die Frage nach angemessenen deutschsprachigen Bezeichnungen für nicht weiße Menschen ist zwischen uns keine wissenschaftlich abstrakte, sondern unmittelbar sozial relevant. Denn es geht um Begriffe, die – zumindest in ihrer weiten Auslegung – auch mich bezeichnen. Dieser implizite Kontext unseres Gesprächs bleibt unausgesprochen, sorgt aber dafür, dass uns beiden etwas unbehaglich zumute ist. Denn über die trivial erscheinende Frage nach den richtigen Begriffen kommt etwas Persönliches ins Spiel, das die ritualisierte Dramaturgie universitärer Sprechstunden durcheinanderbringt. Für einen Moment wird die Professorin als Teil einer von Stigmatisierung und Diskriminierung betroffenen Minderheit lesbar.



Für einen Moment sitzen wir uns nicht nur als Professorin und Studierender gegenüber, sondern auch als weißer Mann und nicht weiße Frau. Diese Gleichzeitigkeit gegenläufiger sozialer Asymmetrien unterbricht die Routinen des Sprechstundengesprächs. Plötzlich sind wir einfach zwei Menschen, geworfen in eine Kommunikationssituation, in der wir beide verletzlich sind. Wenn auch auf sehr unterschiedliche Art.

Ich selbst bin es nicht nur aus offensichtlichen Gründen. Rassistische Erfahrungen haben einige Jahre meines Lebens in einer Weise geprägt, dass ich das Thema wissenschaftlich lange Zeit vermied. Deshalb bin ich in der Situation nicht nur persönlich verletzlich, sondern für einen Moment auch professionell sprachlos.



Doch auch der Studierende hat sich angreifbar gemacht. Anstatt sich einfach auf Konventionen zu beziehen, fragt er nach meiner Perspektive, die notwendig nicht nur fachlich, sondern auch persönlich ist. Damit riskiert er Belehrung, Zurecht- und Zurückweisung. Er ist nervös, weil er nicht sicher sein kann, dass er in seiner Frage nicht schon ein verletzendes Wort ausgesprochen hat; weil es möglich ist, dass ich das Nachfragen selbst als unangemessen empfinde. Es gibt vielerlei Unsicherheiten und für uns beide steht etwas auf dem Spiel.

Darüber, was wie gesagt werden kann und wer wie bezeichnet werden sollte, wird in letzter Zeit wieder heftig gestritten. Zu Recht. Denn Sprache dient nicht nur der Verständigung. Sie beeinflusst, was wir denken und uns vorstellen können und damit auch, wie wir die Welt und uns selbst in ihr erfahren und wie wir uns anderen Menschen zuwenden können. In diesem Sinne ist Sprache hochpolitisch. Experimentelle psychologische Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass die Verwendung des generischen Maskulinums einen geringeren gedanklichen Einbezug von Frauen zur Folge hat als verschiedene gendersensible Alternativen.



In der kritischen Auseinandersetzung mit stigmatisierender und diskriminierender Sprache geht es also – anders als die Gegner der sogenannten Political Correctness es häufig darstellen – um sehr viel mehr als persönliche Be- und Empfindlichkeiten. Es geht um Möglichkeiten sozialer und politischer Teilhabe. Diese sicherzustellen ist in Demokratien von zentraler Bedeutung. Darum ist die Debatte um angemessene Bezeichnungen richtig und wichtig.

Dennoch wird mir angesichts öffentlicher Kämpfe um nicht diskriminierende Sprache bisweilen unbehaglich zumute. Und zwar immer dann, wenn Debatten so geführt werden, dass der Eindruck entsteht, mit der Festlegung einer korrekten oder angemessenen Terminologie seien alle Probleme gelöst. Dabei fängt das Sprechen dann doch erst an!



Und Gespräche sind immer risikoreich – auch wenn sie auf diskriminierende Sprache verzichten. Diskriminierung ist ein soziales Phänomen, das nicht in Fragen der korrekten Adressierung und Bezeichnung von Personen aufgeht. Sie findet nicht nur statt, wenn rassistische, homophobe, antisemitische, misogyne oder antimuslimische Witze gerissen oder Beleidigungen gerufen werden. Wenn im politischen Kontext von Diskriminierung die Rede ist, geht es um historisch gewachsene gesellschaftliche Strukturen, die die Erfahrung eines Teils der Bevölkerung einschneidend prägen, während sie für viele andere Menschen unsichtbar sind. Deshalb ist es immer möglich, dass das Sprechen über Diskriminierung Verletzungen in Erinnerung ruft oder neue erzeugt. Keine noch so nach allen Seiten abgesicherte Sprache kann das verhindern.