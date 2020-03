Angesichts vermehrter Veranstaltungsabsagen wegen des Coronavirus fordert der Deutsche Kulturrat einen Notfallfonds für betroffene Kunstschaffende. Die Branche brauche jetzt finanzielle Hilfe, sagte Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. "Insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen sowie Freiberuflerinnen und Freiberufler haben oft keine finanziellen Polster, um Einnahmeausfälle aufzufangen."

Die Entscheidung des Berliner Kultursenators Klaus Lederer (Linke) zur Schließung der großen Säle der staatlichen Berliner Bühnen nannte er dennoch richtig und verantwortungsvoll: "Einfach schon deshalb, weil in diese Kultureinrichtungen ganz besonders viele ältere Menschen hineingehen, die auch zu der größten Risikogruppe zählen." Entsprechend sollten auch private Großveranstaltungen wegen der potenziellen Ausbreitung des Coronavirus abgesagt werden.

Von der Bundesregierung angekündigte Maßnahmen wie Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld griffen bei Selbstständigen allerdings nicht, sagte Zimmermann. Deshalb seien andere Unterstützungsmaßnahmen erforderlich. Die Absage von Messen und Veranstaltungen treffe die Künstler stark, denn Honorare würden oft nur bei der Durchführung der Veranstaltung fällig. Zudem würden dort oft neue Aufträge angebahnt. Die für diese Woche geplante Leipziger Buchmesse und die lit.Cologne in Köln waren bereits abgesagt worden.

Viele öffentlich geförderte Kultureinrichtungen befürchten laut dem Kulturrat, dass öffentliche Mittel von Kommunen, Ländern oder dem Bund zurückgefordert werden könnten, weil sie zweckgebunden für bestimmte Vorhaben genehmigt wurden, die nun nicht stattfinden. Vielfach seien aber schon Ausgaben entstanden. Rückforderungen könnten dann existenzbedrohend sein.



Auch Lederer äußerte sich zu den finanziellen Folgen für die Kulturinstitutionen und hofft auf Hilfe von der Bundesebene: "Sie mit den finanziellen Folgen der Einschränkungen alleinzulassen, wäre unverantwortlich", sagte er.

Nicht mehr als 500 Personen im Raum

Das Kulturleben von Berlin und anderen deutschen Metropolen ist von diesem Mittwoch an wegen des neuen Coronavirus drastisch eingeschränkt. Die Aufführungen in den großen Sälen der staatlichen Berliner Häuser sind zunächst bis zum 19. April abgesagt. Auswirkungen auf Veranstalter wie die Philharmonie mit 2.250 Sitzen oder die Deutsche Oper für 1.885 Zuhörer könnten beträchtlich sein. Betroffen sind auch die Komische Oper mit 1.190 Plätzen, aber auch das Deutsche Theater mit 600 Sitzen und die Staatsoper Unter den Linden mit 1.300 Plätzen. "Für uns ist die Entscheidung bedauerlich, aber nachvollziehbar", sagte die Sprecherin der Deutschen Oper Berlin, Kirsten Hehmeyer. Man müsse nun darüber nachdenken, wie man etwa Karten erstatte.

Für Veranstaltungen in kleineren Häusern und Sälen bis zu 500 Zuhörern liegt die Risikobewertung zunächst bei den jeweiligen Einrichtungen. Auch das Festival Internationale Neue Dramatik (FIND), das vom 11. bis 22. März an der Schaubühne stattfinden sollte, wurde abgesagt.

In Bayern bleiben alle staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser bis 19. April geschlossen. Die Bayerische Staatsoper in München will während der Schließung ausgewählte Stücke trotzdem auf die Bühne bringen – vor leeren Rängen. Zuschauer könnten die Aufführungen live übers Internet verfolgen, sagte ein Sprecher am Dienstag in München. Ein entsprechender Onlinespielplan soll in Kürze im Internet veröffentlicht werden. Von der Schließung betroffen ist auch die Uraufführung 7 Deaths of Maria Callas der Performancekünstlerin Marina Abramović am 11. April. Die Proben liefen trotzdem weiter, sagte der Opernsprecher. Ob und wann die Zuschauer das Stück erstmals sehen können, dazu machte er noch keine Angaben.

Coachella-Festival verschoben

Der Intendant der Hamburger Elbphilharmonie hingegen sah am Montag für eine generelle Absage der Veranstaltungen in seinem Haus keine Veranlassung. "Man muss sich auch genau die Situation ansehen. In einem Konzertsaal wie diesem hier – der ist geräumig, der ist modern, hat eine super Klimaanlage – hier ist die Gefahr auch für 2.000 Leute, sich anzustecken, sicher wesentlich geringer als in einem kleinen, engen, alten Saal oder in einem Club oder Ähnlichem", sagte Christoph Lieben-Seutter den Tagesthemen. Bislang werden in der Elphi nur Konzerte abgesagt, wenn die Künstler dafür aus Risikogebieten anreisen müssen. Am Montag war deshalb ein Klavierkonzert des Italieners Maurizio Pollini ausgefallen und auf 2021 verschoben worden.



Weltweit werden wegen des Coronavirus zahlreiche Kulturveranstaltungen verschoben oder abgesagt. Die Popsängerin Madonna lässt zwei Konzerte ihrer aktuellen Madame X Tour in Paris ausfallen. Der Gitarrist Carlos Santana sagte die Europatermine seiner Miraculous World Tour aufgrund "gesundheitsbehördlicher Entscheidungen und lokaler Reisebeschränkungen" ab. Das Musikfestival Coachella in Südkalifornien wird wegen des Coronavirus verschoben. Es solle nun im Oktober stattfinden, teilte der Veranstalter mit.