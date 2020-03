Die arme Dorffriseurin. Sie stand kurz vor der Rente, als ich mit unentschlossenem Dutt in ihren Laden kam. Seit dem Tod meiner Oma hatten wir uns nicht mehr gesehen. Früher war ich als unbeteiligte Beobachterin oft mit ihr mitgekommen. Hatte zugesehen, wie die älteren Damen aus der Nachbarschaft sich die "Wellen legen" ließen. Ich wusste, dass keine von ihnen mich um meine "schöne Krause" beneidete. Nicht mal die Friseurin traute sich da ran.



Doch nun stand ich vor ihr, die Bravo in der ausgestreckten Hand. "Ihre Locken will ich", sagte ich und zeigte auf ein Bild von Julia Roberts. Sie zögerte einen Moment, sah meine Entschlossenheit und nickte. Mit besonders großen Lockenwicklern und viel Chemie wollte sie eine Art umgekehrte Dauerwelle ausprobieren, die meinen Afro in unauffällige Löckchen verwandeln sollte. Ich glaube, sie war von dem Ergebnis schockierter als ich.

Mein Bedürfnis nach Anpassung war auf ihre Unkenntnis meiner Haarstruktur geprallt. Zusammen schauten wir unglücklich auf meine Frisur, die wie die eines abgehalfterten Schlagersängers aussah. Doch am Ende trugen wir es beide mit Fassung. Zwei Menschen, die nicht mehr verband als ein kurzes Experiment an der Trockenhaube. Jahrzehnte später scheinen die Bedürfnisse und Möglichkeiten von Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen derart unvereinbar zu sein, dass identitätspolitische Themen Herzrhythmusstörungen auszulösen scheinen. In einem Land, in dem immer deutlicher wird, dass diejenigen, die anders aussehen, auch anders behandelt werden. In dem Betroffene sich immer lauter dagegen wehren und der Wunsch nach sensiblem Umgang mit Differenz von immer mehr Menschen als Befindlichkeit abgetan wird. Aber Zusammenleben in heterogenem Umfeld ist nun mal kompliziert.

Die Haare meiner Mutter sind so dünn, dass Mützen kaum sitzen. Frisuren auch nicht, wie sie stur behauptet. Trotzdem habe ich sie als Kind glühend um ihre "Schnittlauchhaare" beneidet. Um diesen schönen, langen, kastanienbraunen Vorhang, der ihr Gesicht so elegant einrahmte und der so unmissverständlich deutsch aussah. Als sie ihn abschnitt, war ich fassungslos: was für ein unnachvollziehbares Verbrechen an ihrer unkomplizierten Schönheit. Zur selben Zeit lief ich mit unattraktiver Kurzhaarfrisur über den Schulhof, weil auch meine Locken geschnitten worden waren. Aber das war ein anderes Thema.

Meine Haare erregten zweifelhafte Aufmerksamkeit. Kurz oder lang: Sie schienen immer einen Tick zu laut. Nach neugieriger Begutachtung und Griff in die Locken galten sie bei abschließender Beurteilung meist als schwierig. "Nein, sieht das putzig aus, aber bestimmt viel Arbeit", sagten die Mütter meiner Freundinnen. Und ich hatte der Widerspenstigkeit, die sie in meine Haare hineinlasen, nichts entgegenzusetzen. Ich ahnte ja nicht, dass Afros außerhalb des vorstädtischen deutschen Mittelstands auch Zeichen des Widerstands sein konnten. Dass in Haaren wie meinen sogar revolutionäres Potenzial schlummerte. Wer hatte in Hamburger Randbezirken schon von Angela Davis gehört?

Noch heute schreiben Kulturmagazine über den Afro, der das ikonische Fahndungsfoto der US-Bürgerrechtlerin zierte, mit dem sie es 1970 auf die FBI Most-Wanted-Liste geschafft hatte. Auch ein Bild mit Erich Honecker von 1972, der neben Davis und ihrer Frisur unnatürlich klein wirkt, scheint direkt auf ihre Haare ausgeleuchtet zu sein. Die vehemente politische Überzeugung spiegelte sich immer auch ein Stück weit in ihrem "militanten Afro". Der Eigensinn wurde auf ihrem Kopf verortet.

Dabei erzählen ihre Haare eine so viel komplexere Geschichte. Sie erzählen von den Unterdrückungsmechanismen US-amerikanischer Plantagenbesitzer*innen, die versklavten Menschen die Köpfe schoren, um ihnen letzte Reste kultureller Identität zu rauben. Von der Erfindung des Glätteisens, das im 19. Jahrhundert erstmals die "Zähmung" unkontrollierbarer Lockenanarchie versprach. Von Teiltriumphen gegenüber westlichen Schönheitsidealen und Debatten über den Unterschied zwischen "echten" Afros und Instagram-tauglichen Curls. Sie erzählen von Stereotypen, die es zu überwinden galt und gilt. Und noch immer auch von Missachtung und Gewalt gegenüber Menschen, die "anders" aussehen.



Theoretisch hat mein Leben so wenig mit dem von Angela Davis zu tun wie mit dem von Menschen in Südafrika. Jenen Schüler*innen zum Beispiel, die 2016 gegen die Frisurenetikette ihrer – ehemals weißen – Schulen demonstrierten. Die Schulleitung hatte sie aufgefordert, ihr "ethnisches Haar" entweder "ordentlich und im Zopf" zu tragen oder der Schule fernzubleiben. Vergangenes Jahr sahen sich auch Politiker*innen in Kalifornien genötigt, ein Gesetz gegen die Diskriminierung von "natürlichem Haar" zu erlassen. Aber auch in Deutschland erleben wir es täglich: dass Stereotype, die in kolonialen Zeiten geprägt wurden, bis heute greifen. Denn seit damals gelten Afros als "ungepflegt", "primitiv" oder bestenfalls aufwieglerisch.