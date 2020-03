Nachdem eine Geschworenenjury Harvey Weinstein bereits Ende Februar schuldig befunden hat in zwei Anklagepunkten, hat der zuständige Richter im New Yorker Sexualstrafprozess gegen den ehemaligen Filmproduzenten nun das Strafmaß verkündet: 23 Jahre Haft. Weinsteins Anwälte nannten danach die Höhe der Strafe "obszön" und bekräftigten ihr Ansinnen, das Urteil anzufechten. Müsste der 67-jährige Weinstein die volle Haftdauer absitzen, bliebe er mutmaßlich bis zum Ende seines Lebens hinter Gittern.



Welche juristische Bedeutung hat der nun zu Ende gegangene Prozess gegen Weinstein – und welche Rolle kann und sollte die Rechtsprechung spielen bei der gesellschaftlichen Debatte um sexualisierte Gewalt insbesondere gegen Frauen? Dazu haben wir Leonie Steinl befragt, die Vorsitzende der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes. Steinl ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg, sie hat dort sowie in Boston und New York Jura studiert und in internationalem Strafrecht promoviert.

ZEIT ONLINE: Harvey Weinstein wurde wegen zweier Sexualstrafdelikte zu einer Haftstrafe von insgesamt 23 Jahren verurteilt. Ist das Strafmaß – gemessen an der üblichen Verurteilungspraxis bei solchen Fällen in den USA – so drakonisch, wie es zunächst klingt?

Leonie Steinl: Es ist schwer, Aussagen über die übliche Verurteilungspraxis zu treffen – das ist in den USA von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich und stets vom Einzelfall abhängig. Klar ist aber, dass die Verurteilung zu 23 Jahren ein deutliches Zeichen setzt. Weinstein wurde verurteilt wegen eines "criminal sexual act in the first degree". Wörtlich übersetzt bedeutet das "strafbares sexuelles Handeln ersten Grades". Dabei ging es um erzwungenen Oralverkehr. Das Strafmaß dafür beträgt mindestens fünf und maximal 25 Jahre Freiheitsstrafe. Außerdem wurde er verurteilt wegen "rape in the third degree", Vergewaltigung dritten Grades. Dieser Tatbestand ist unter anderem dann erfüllt, wenn jemand nichteinverständlichen Geschlechtsverkehr mit einer grundsätzlich zum Einverständnis befähigten Person hat. Für diesen Tatbestand beträgt die Höchststrafe vier Jahre Freiheitsstrafe. Nach dem New Yorker Strafrecht wäre damit eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe bis zu 29 Jahren möglich gewesen. Die Verurteilung zu 23 Jahren bewegt sich also deutlich am oberen Rand des Strafrahmens.

ZEIT ONLINE: Die Prozessführung der New Yorker Staatsanwaltschaft galt im Fall Weinstein als riskant, weil sie sich fast ausschließlich auf die Aussagen der mutmaßlichen Opfer stützte und nicht auf physische Beweise. Bedeuten Weinsteins Verurteilung und das Strafmaß, dass die Rechtspraxis in den USA in Fällen sexualisierter Gewalt nun eine andere sein wird?

Steinl: Da es keine physischen Beweise gab, sondern nur die Aussagen der Betroffenen, kam es maßgeblich auf die Glaubhaftigkeit dieser Aussagen an. In vielen Gerichtsbezirken der USA kommt es in solchen Fällen häufig gar nicht zu einem Gerichtsprozess, sondern zu einem "plea deal". Das heißt, der Täter bekennt sich im Hinblick auf bestimmte Anklagepunkte für schuldig, im Gegenzug lässt die Staatsanwaltschaft entweder weitere Anklagepunkte fallen oder empfiehlt eine reduzierte Strafe. Im Fall Weinstein war es zudem so, dass die Opfer laut eigener Aussage nach den angeklagten Taten einverständliche sexuelle Beziehungen mit dem Angeklagten geführt hatten. Üblicherweise werden solche Fälle von den Staatsanwaltschaften in den USA nicht vor Gericht gebracht.

ZEIT ONLINE: Warum nicht?

Steinl: Obwohl dieser Sachverhalt juristisch nicht anders zu bewerten ist, befürchten die Anklagebehörden in diesen Fällen, dass die Geschworenen den Opfern keinen Glauben schenken könnten. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft in diesem Fall war also durchaus ungewöhnlich für die US-amerikanische Praxis. Es ist zu erwarten, dass auch andere Staatsanwaltschaften ihr Vorgehen überprüfen werden.

ZEIT ONLINE: Wäre das aus Ihrer Sicht eine richtige Veränderung?

Steinl: Das ist zu begrüßen, denn hinter dem bisherigen Vorgehen verbirgt sich eine problematische Unkenntnis, was Sexualstraftaten in sozialen Nahbeziehungen angeht, die täterentlastend und opferschädigend wirkt. Betroffene von Gewalt und sexualisierter Gewalt, die vom Partner ausgeht, können sich häufig trotz traumatischer Erfahrungen nicht von diesem lösen. Das kann verschiedene Gründe haben. Etwa weil sie abhängig vom Täter sind, im Falle der Beendigung der Beziehung noch schwerere Gewalt bis hin zur Tötung zu befürchten haben oder auch, weil sie die Erlebnisse verdrängen. Nur aus der Tatsache, dass nach einer mutmaßlichen Sexualstraftat eine Intimbeziehung weitergeführt wurde, lässt sich grundsätzlich nicht auf die Glaubhaftigkeit der Aussage schließen.

ZEIT ONLINE: Wieso nicht?

Steinl: Solche Annahmen befördern die Vorstellung eines perfekten Opfers. Einer Person, die allen Maßgaben meist realitätsferner Stereotypen sexualisierter Gewalt entspricht, deren Lebenswandel und Erscheinungsbild, Schilderungen des Vorfalls und spätere Reaktion mit den stereotypen Maßgaben vollständig in Einklang zu bringen sind. Diese Maßgaben begründen Vergewaltigungsmythen, die das Bild einer typischen Vergewaltigung bestimmen: eine junge, attraktive, sittsam gekleidete, nicht betrunkene Frau, die nachts im Park von einem fremden Täter ins Gebüsch gezerrt und brutal vergewaltigt wird, sich bei der Tat heftig wehrt, erhebliche Verletzungen davonträgt und anschließend sofort zur Polizei geht. Dieses Bild entspricht nicht der Realität eines Großteils der Fälle. Natürlich gibt es auch solche, aber der typische Fall sieht anders aus. Häufig kennen sich Täter und Opfer, häufig gibt es keine physischen Beweise, häufig wird nicht sofort Anzeige erstattet, nicht immer wird die Beziehung sofort beendet. Das ist das Wichtige an diesem Verfahren. Es zeigt, nicht nur das perfekte Opfer steht unter dem Schutz des Strafrechts.

ZEIT ONLINE: Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles hatte bereits bei Beginn des Prozesses in New York City angekündigt, dass sie Harvey Weinstein ebenfalls anklagen werde. Welche Auswirkungen hat die Verurteilung in New York auf den möglichen Gerichtsprozess in L.A.?

Steinl: Juristisch hat die Verurteilung in New York erst einmal gar keine Auswirkungen auf das Verfahren in Los Angeles. Letzteres betrifft natürlich auch andere Tatvorwürfe. Nur wegen derselben Tat könnte Weinstein nicht zweimal verurteilt werden. Dieser auch in Deutschland gültige Rechtsgrundsatz wird in den USA als "double jeopardy" bezeichnet, spielt hier aber keine Rolle. Natürlich wäre es aber realitätsfern zu glauben, dass die New Yorker Verurteilung gar keine Auswirkungen auf das Verfahren in Kalifornien haben wird, denn auch die Geschworenen dort werden die Nachrichten zur Kenntnis nehmen und sich so eventuell bereits ein Bild von dem Angeklagten machen. Die Geschworenen in Kalifornien werden aber durch die zuständige Richterin oder den zuständigen Richter instruiert werden, dass es nur auf die konkreten Tatvorwürfe im kalifornischen Verfahren ankommt. Und: Sollte Weinstein auch in Los Angeles verurteilt werden, dann wäre die New Yorker Verurteilung natürlich für die Strafhöhe relevant. Denn er wäre dann Wiederholungstäter und hätte mit noch härteren Strafen zu rechnen.

ZEIT ONLINE: Lässt sich sagen, wie hoch eine Strafe in Deutschland bei denselben Verbrechen mutmaßlich ausgefallen wäre?