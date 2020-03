Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Brecht die Macht der Konzerne, aber nicht nur bei Facebook und Google! Seite 2 — Zentrale Macht ist das Problem

Schon von der "inoffiziellen Weltregierung namens Gafa" gehört? Das steht für Google, Apple, Facebook und Amazon. Und es sind "die wahren Herrscher", denn diese "Dominanz der Tech-Riesen" ist ein "Risiko für die Welt" geworden. Reicht da noch die simple Zerschlagung? Nein! Denn: "Wer die Macht von Big Tech brechen will, muss über eine Aufspaltung hinausdenken."



Diese Aussagen stammen nicht vom Parteitag der Linken, sondern von FAZ, Welt, Focus und anderen etablierten Zeitungen, und es erstaunt mich, wie breit der Konsens darüber ist, die Gafa-Macht einzuschränken und in interne Prozesse von Unternehmen einzugreifen. In diesem Text werde ich zeigen, dass die Vorwürfe an Gafa im Grunde den Status quo des westlichen Kapitalismus infrage stellen und auch die Forderungen konservativer Politiker in dieser Hinsicht viel punkiger und radikaler sind, als es ihnen wahrscheinlich lieb ist.



Als Informatiker denke ich über Wirtschaftssysteme eher wie über eine komplexe Software nach. Programmierer (Regierungen) erstellen klare Regeln (Gesetze), um ein Programm (Wirtschaftssystem) dazu zu bringen, verschiedene Aufgaben (ökonomischer Ansporn, faire Entlohnung, Innovation, Diskurs) ordentlich auszuführen. In diesem Sinnbild würden die Programmierer aktuell durch alle politischen und gesellschaftlichen Lager ähnliche Bugreports bekommen: Die Techgiganten Gafa crashen das Programm und erzeugen immer stärkere Anomalien, die durch die aktuellen Regeln nicht abgefangen werden.



Aber sehen wir uns zunächst an, warum so viele Leute ein Problem mit Gafa haben! Zum einen geht es um die Marktmacht, mit der sich die Konzerne, deren immensen Datenbesitz man nur erahnen kann, immer noch stärker machen können. So platziert zum Beispiel Google die Produkte, an denen Google selbst verdient, besonders prominent. Das wird auch deshalb kritisch gesehen, weil Google gemeinsam mit Facebook 60 Prozent jeglicher Onlinewerbung kontrolliert. Daneben wird das aggressive und immer umfangreicher werdende Lobbying der Techgiganten als Problem genannt, Experten sehen hier ein globales politisches Risiko. Wirtschaftsminister Altmaier verlangt nun eine verschärfte Missbrauchsaufsicht und Ursula von der Leyen ist an einer wettbewerbsrechtlichen Überprüfung von Google interessiert. An der Wirksamkeit gibt es allerdings große Zweifel. Ämter sind langsam und konkurrierende Start-ups werden von den Riesen im Regelfall längst gekillt, bis sie reagieren können. Und selbst bei einer Zerschlagung zweifeln Wirtschaftsexperten am gewünschten Ergebnis der Machtreduzierung.



Es geht bei der Kritik aber natürlich nicht nur um den Markt: Alle Gafa-Unternehmen besitzen Algorithmen, die die individuelle Sichtbarkeit von Inhalten für einzelne Nutzerinnen bestimmen. Welcher Artikel angezeigt wird oder welches Video und welcher Post vom Nutzer gesehen werden, bestimmen komplexe Empfehlungssysteme – häufig fast religiös nur noch "der Algorithmus" genannt. Diese Systeme können sich somit leider nicht nur auf das Konsumverhalten der User auswirken, sondern auch auf die Verbreitung von Fake News oder erkaufter politischer Werbung.



Eine Antwort darauf könnte nun sein, dass die Plattformen aktiver in die Inhalte eingreifen und zum Beispiel Desinformation entfernen sollen. Dieser Lösungsansatz ist natürlich in Teilen ziemlich paradox, weil sie damit schließlich nur noch mehr Inhalte bestimmen und vorfiltern würden und so noch zentraleren Einfluss erhielten. Man gelangt also sehr fix zur Forderung nach Transparenz. In der Presse liest man regelmäßig, dass intransparente Algorithmen der Demokratie schaden können. Aber auch Politiker der Mitte sind ganz vorne mit dabei: Frank-Walter Steinmeier fordert "glasklare Herkunftssiegel für Informationen", Heiko Maas möchte, dass Nutzer entscheiden können, welche "Personalisierungen sie in der digitalen Welt akzeptieren wollen und welche nicht". Angela Merkel sprach sich bereits vor Jahren für die Transparenz dieser Algorithmen aus, im Koalitionsvertrag wird ihre staatliche Überprüfbarkeit gefordert und CDU-Politiker halten sogar die aktive Regulierung von algorithmischen Systemen für sinnvoll.



Aber wartet mal. Auch andere große Unternehmen beeinflussen Politik und Bevölkerung – Stichworte Lobbyismus und Werbung. Was da also kritisiert wird, lässt sich grundsätzlich auf das Konzept von vielen westlichen Firmen anwenden. Ich brauche hier schließlich niemandem zu erklären, wie unfassbar groß die politische Macht der deutschen Autoindustrie ist.