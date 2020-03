Was ist eine Krankheit? Die erste, scheinbar einfache und extrem skandalöse Erklärung: Die Krankheit ist eine Tatsache. Sie ist das Wirklichste, was einem Menschen widerfahren kann. Die Krankheit, wie man so sagt, bringt ihn auf den Boden der Tatsachen zurück. Aus allen Bereichen der Politik, Ökonomie und Kultur auf den Körper. Zu seinem ohnmächtigen Zorn gegen die Natur oder gegen die Götter und vielleicht zu einer neuen Form der Demut. Die subjektive Antwort auf die unmoralische, unvernünftige und unästhetische Tatsache der Krankheit ist eine biografische und soziale Wahrheit. Die Wirklichkeit der Krankheit führt zu einer Wahrheit ihrer Subjekte. Es kommt, bei einer Person wie bei einer Gesellschaft, nicht allein auf die Krankheit an, sondern auch darauf, wie man mit ihr umgeht, wie man sie erträgt, wie man ihr begegnet, was sich durch sie verändert und was nicht.

So ist die Krankheit ein Zweites: Ein Spiegel, ein Bild, ein Kommentar. Sie zwingt eine Wahrheit hervor, aus einer Person oder aus einer Gesellschaft. Dabei kommt es natürlich auch darauf an, um welche Art es sich handelt. Die drei Hauptformen der Krankheit sind die Erbkrankheit, die von Schicksal und Familienroman schon vorbestimmt ist, die willkürliche Krankheit, wie Krebs oder Demenz ("jeden Menschen kann es erwischen"), und schließlich die ansteckende Krankheit, die verbreitet wird und die man "sich holt", beim Kontakt mit anderen Menschen und mit den Spuren ihres Lebens.

Damit ist's noch lange nicht getan. Da kommen die Zivilisationskrankheiten, die man sich zuzieht, weil man sich so falsch verhält, wie es viele in der eigenen Gesellschaft ebenso tun, falsche Ernährung, falsche Bewegung, falsche Emotionen – Stress oder Langeweile. Und umgekehrt die Mangelkrankheiten, hervorgerufen und begünstigt aufgrund einer allgemeinen Schwächung wegen Nahrungsproblemen, Erschöpfung, hygienischer Umstände, und die Vergiftungskrankheiten, gewöhnliche oder ungewöhnliche Drogen. Fleiß und Industrie bringen zugleich Fortschritt und Giftmüll und die psychosozialen Krankheiten ("Was kränkt, macht krank"). Unnütz zu sagen: Die Ränder dieser Krankheiten sind unscharf, viele Formen sind indirekt miteinander verbunden und oft genug maskiert sich die eine Form als die andere. Irgendwie krank machen sie alle.



Der "Corona"-Schrei im Supermarkt

Und doch: Wir leben in einer Struktur der Krankheiten, jeder Raum, jede Zeit, jedes Subjekt wird bestimmt auch in Beziehung zur Krankheit. Ein Leben ohne Krankheiten ist nicht vorstellbar, und wer die eine Art von Krankheit um jeden Preis verhindern will, macht sich nur für die andere empfänglich.

Die Krankheit ist anthropologische Konstante und historische Variable. Natürlich ist es ein bedeutender Teil der Zivilisationsgeschichte: Krankheiten zu bekämpfen. Oder sogar: Krankheiten "auszurotten". Unglücklicherweise verschwinden aber nicht nur Krankheiten, es kommen auch neue hinzu. Die gleiche Zivilisation, die Krankheiten, immerhin, zu "kontrollieren" imstande ist, bringt auch Krankheiten hervor.

Eine Krankheit ist umso zivilisierter, je mehr sie sich erzählen lässt. Eine normale soziale Kommunikation besteht in nicht geringem Maße darin, sich gegenseitig von Krankheiten zu erzählen, was zumindest eine Rhetorik des Mitleidens (komplett mit einer Wahrheit von Gleichgültigkeit und Heuchelei) erzeugt. Zweifellos wird schon da der Umgang mit der Krankheit ein Reflex politisch-ökonomischer Grundeinstellungen. Zwischen "selbst schuld" und tätiger Hilfe ist da einiges möglich. Wenn wir nicht von Krieg und Liebe erzählen, dann erzählen wir von Krankheit. Es ist das Dreieck dessen, was den Menschen immer noch unabdingbar an "Natur" bindet: die Sexualität, die Aggressivität und die Krankheit.

Krankheit als Krise des Lebens führt in jedem Fall zu einer Krise der sozialen Wirklichkeit. Auch sie ist zugleich Tatsache und Wahrheit. So erschrecken wir derzeit nicht bloß vor der Krankheit und nicht bloß vor ihrer Verbreitung, sondern auch von einem Öffentlichwerden der Bösartigkeit in der Gesellschaft, Steinigungsversuche dort, Hassmails gegen die Angehörigen von Betroffenen hier, rassistische Ausfälle hier, völkische Stimmungsmache gegen offene Grenzen da. Und unangenehme Verschiebungen im Alltag, das Wegrücken von jedem, der hustet, der "Hamsterkauf" im Supermarkt, die Hysterisierung der Nachrichten und der Diskussionen darüber, der "Corona"-Schrei der Frau im Supermarkt, angesichts einer asiatisch anmutenden Frau.