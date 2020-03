Das ist natürlich monströs: Da greift der Staat mit ungewohnt autoritärer Geste durch und wir gehorchen, statt zu demonstrieren; hocken in unseren Wohnungen und trauen uns nicht einmal, die Nachbarskinder hereinzulassen. Aus amateur-epidemiologischer Einsicht einerseits, weil soziale Distanz eben nicht Virenparty bedeutet, auch nicht im Kleinen. Aber es ist andererseits beim Sich-Fügen auch die Furcht vor der Staatsmacht dabei: Wenn nun doch die Polizei durchs Fenster lugte oder die Stiege heraufkäme, würde es eventuell schwer, ein Rudel aus sechs etwa gleichaltrigen Kindern als Kernfamilie auszugeben.

Der Staat hat die Einzelnen temporär isoliert. Er kontrolliert sie nach Belieben, das ist schauderhaft. Und die Warnungen davor, dass dieser Ausnahmezustand kein Dauerzustand werden darf, sind ebenso berechtigt wie grundsätzliche Besorgnis, wenn 95 Prozent der Deutschen eine autoritäre Einschränkung wie das Verbot von sozialen Kontakten befürworten.

Die Frage ist nun aber, ob der Staat wirklich "mit autoritärer Geste" durchgreift, wie man es mal leichthin in einen Texteinstieg schreibt. Oder ob er nicht einfach nur autoritär handelt und ob das nicht doch einen entscheidenden Unterschied macht. Schließlich stimmt eher das genaue Gegenteil: Die Geste, mit der das Autoritäre in dieses Land kommt, ist überhaupt nicht autoritär. Und zwar weder im Kanzleramt noch bei den Virologen, die uns nur vermeintlich regieren, allen voran Christian Drosten. Der hat in den vergangenen Wochen keine Gelegenheit ausgelassen, mögliche Handlungsanweisungen, die sich aus seiner eigenen Expertise ableiten ließen, unter einen Vorbehalt zu stellen: Politische Entscheidungen sind von anderen Menschen als ihm zu treffen, unter Berücksichtigung einer Vielzahl weiterer Erwägungen als lediglich denen eines Virologen.

Überhaupt ist Drostens Sendungsbewusstsein, auch wenn es nach Wochen der Dauerbeschallung und zuletzt teils eher kruder Medienkritik ein wenig nervt, nicht misszuverstehen als Machtstreben ohne Mandat. Die öffentlich-rechtliche Verbreitung per Podcast durch den NDR ist viel eher urdemokratisch. Eine Öffentlichkeit muss informiert sein, damit sie Entscheidungen treffen kann – und sei es nur jene, dass sie sich temporär Seuchenschutzmaßnahmen beugt, die die Exekutive beschließt und von staatlichen Organen durchsetzen lässt. Die Öffentlichkeit muss im besten Sinn beteiligt sein, auch am Zaudern, Zögern, Irren und Nichtwissen einzelner Experten. Das hat in dieser Phase der kollektiven Überforderung vielleicht sogar etwas Tröstliches – und nicht zuletzt dieses Tröstliche ist wiederum staatstragend. In ihm ist zu erleben, dass wir gerade nicht abgehängt und vereinsamt Opfer drastischer Zwänge sind, sondern "Teil einer Denkbewegung". Dass die möglich ist, ist ein Zeichen von Freiheit.

Diesem Paradigma folgt auch (die derzeit in häuslicher Quarantäne befindliche) Angela Merkel, wenn sie ausführlich mahnt, erklärt und abwägt, ehe sie etwas dekretiert. Dass sie und Drosten in dieser Krise Exekutive und Gesundheitswesen repräsentieren, ist – auch mit Blick auf andere, mit größerer Absolutheitsgeste auftretende Politiker und Wissenschaftler – ein absoluter Glücksfall. Er macht erträglich, was eigentlich unerträglich ist, und führt damit zumindest vorübergehend zu einer Art gesellschaftlichem Idealzustand in der Krise: Weder beugt ein uneinsehbarer Staat mit krassen Maßnahmen die Freiheit daraufhin uneinsichtiger Bürger, noch lässt er einfach tatenlos zu, dass diese sich über eine Ansteckung gegenseitig in Gefahr bringen.

Ist der Sonderfall wirklich ein Sonderfall?

Zugleich birgt diese Konstruktion des erklärten Zwangs aber spezielle Risiken für die Zeit nach der Pandemie: Er gewöhnt sanft an das, woran man sich nicht gewöhnen sollte. Und er schafft, ohne demagogisch zu sein, Muster, die Demagogen nutzen könnten: Wer zukünftig autoritäre Maßnahmen aus Machtstreben durchsetzen will, tut eventuell gut daran, sich einen Wissenschaftler mit abwägendem Gestus an die Seite zu stellen, der sie dann in einer akuten Krise für notwendig erklärt.

Das ist vor allem vor dem Hintergrund fatal, dass die Beschreibung der derzeitigen Krise als vorübergehender Zustand der große Irrtum sein könnte, der Merkel-Regierung und ratgebende Virologen verbindet. Den Medizinern geht es derzeit allein darum, dass sich dieses spezielle Virus möglichst langsam ausbreitet. Und es liegt in der Natur Angela Merkels, dass sie als Politikerin, wie es dann immer so schön heißt, "auf Sicht fährt". Das Ergebnis ist ein Handeln, das den Sonderfall immer noch konsequent als Sonderfall behandelt. Was aber bedeutet das mit Blick auf eine Krise, die nicht zuletzt selbst Auslöser weiterer Krisen sein könnte und dabei auch noch – Stichwort Klima – in ein grundsätzlich krisenhaftes Weltgeschehen fällt?

Das spricht nun gar nicht gegen das gegenwärtige Handeln. Es spricht aber dafür, seine Auswirkungen genau zu beobachten, so sehr man den Handelnden auch vertrauen kann, nichts leichthin zu tun und ein gutes Ziel zu verfolgen. Denn was sie tun, tun müssen, ist nichts weniger, als voran ins Offene zu laufen.