Das größte Popmusikmedium der Welt, Pitchfork aus Chicago, meldet die Schließung des Berghain in Berlin. Jan Böhmermann twittert: "Kultur und Kunst sind kein Luxus. Wer Banken rettet, muss auch jetzt helfen!" 15.000 Menschen gefällt das. Eine Online-Petition fordert politische Maßnahmen, um Freiberuflern im Kulturbetrieb schnell zu helfen. Und Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, versichert den in der Kreativwirtschaft Beschäftigten: "Ich lasse Sie nicht im Stich!"

Kultur, traditionell eher die Bückware in der Aufmerksamkeitsökonomie, erreicht die Eilmeldungen. Natürlich sind es keine guten Neuigkeiten. Das Coronavirus führt zu einer Krise der Versammlungskultur, doch die hat mindestens zwei Seiten. Zum einen zeigt sich jetzt, wie wichtig kulturelle Anlässe für eine Gesellschaft sind – als Rituale, aber auch als Wirtschaftsfaktoren. Zum anderen ruft die bevorstehende Erschütterung des Kulturmarktes seine krassen Ungleichheiten in Erinnerung, die bislang gern verdrängt wurden.



Zwei Tage voller Telefonate und elektronischer Hyperkontakte zum Thema zeigen: Die Probleme der Beschäftigten werden immerhin erkannt, erste Solidaritätsbekundungen und auch Ideen sind da. Und eines ist doch sehr erstaunlich angesichts der aktuellen Situation: Die Befragten sind durchweg besonnen und schlagen einen sehr klaren, offenen Ton an. Kein Bullshit-Sprech, wenig Wolkiges. Aber von vorn: Warum soll die Kultur plötzlich so wichtig sein in dieser Krise?



Viel war die Rede gewesen von der Unverantwortlichkeit, große Sportveranstaltungen vor Publikum stattfinden zu lassen. Inzwischen finden erste Geisterspiele statt. Etwa 13,4 Millionen Menschen pro Jahr schauen sich Bundesligaspiele in deutschen Stadien an. Eine ganze Menge. Weit mehr allerdings nehmen an Kulturveranstaltungen teil. Gut 20 Millionen Gäste pro Jahr verzeichnen allein die öffentlich geförderten Theater und Opern. Hier arbeiten rund 46.000 Menschen. Zusammen mit der Freien Szene wächst die Zahl der Beschäftigten auf geschätzte 80.000. Hier geht es also um sehr viele Menschen, auf und hinter der Bühne wie im Zuschauerraum.



Tobi Müller ist Kulturjournalist und schreibt über Pop- und Theaterthemen. Im Deutschen Theater Berlin veranstaltet er zusammen mit Jens Balzer die Gesprächsrunde "Popsalon". zur Autorenseite

Die Kultur war in den vergangenen Tagen denn auch schneller als der Sport. Besonders rasant reagierte die alte Tante Theater, jene Kunst also, die wie kaum eine andere von der Versammlung lebt. Und die dem Soziologen Jürgen Habermas in Strukturwandel der Öffentlichkeit 1962 als modellhaft für eine Demokratie erschien. Der Strukturwandel des Bühnenlebens vollzieht sich genau jetzt: Bayern ging forsch voran, die landeseigenen Institutionen wie die Opern oder auch das Residenztheater in München sind dicht. Es folgten die kommunalen Einrichtungen wie die Kammerspiele oder das Volkstheater. Aus Nordrhein-Westfalen hingegen, dem Bundesland mit den meisten Infektionen und der höchsten Theaterdichte, kommt wenig. Hömma, wir spielen weiter, ne. Ist es wirklich eine gute Idee, im Schauspielhaus Bochum, einem der schönsten, aber mit 811 Sitzplätzen auch größten Theatersäle am 21. März eine große Premiere zu zeigen wie Herbert mit der Musik von Herbert Grönemeyer, Regie Herbert Fritsch?



Berliner Kulturdomino

Nachdem in der Hauptstadt zunächst nur die großen staatlichen Bühnen mit mehr als 500 Zuschauerplätzen schließen sollten, hat die Senatsverwaltung für Kultur und Europa am Donnerstagnachmittag entschieden, den Spielbetrieb vor Publikum bis zum Ende der Osterferien vollständig einzustellen. Viele Veranstaltungszentren waren dem schon zuvor gekommen, so auch die berühmteste Privatbühne der Republik, das Berghain. Das Berliner Kulturdomino betrifft nicht nur Touristen, die letzten Bildungsbürger und promovierte Kulturhipster. Der Shutdown der Kultur trifft die Stadt im Kern – dummerweise ist das keine Floskel.

In der Hauptstadt arbeiten rund 50.000 Menschen in Kultursparten, die von öffentlichen Auftritten abhängig sind, wie den Darstellenden Künsten, der Musikwirtschaft (Konzerte), dem Kunstmarkt (Ausstellungen) und dem Buchmarkt (Lesungen). Ein generelles Versammlungsverbot würde jedoch noch weiter ausstrahlen auf Rundfunk, Medien, Design, vor allem auf Freischaffende – die Zahl könnte sich mindestens verdoppeln.



Ulrich Khuon ist im Dauereinsatz, der Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Intendant des Deutschen Theaters in Berlin telefoniert nachts mit seinen Kolleginnen in der Republik, am Tag spricht er zu seinen Mitarbeitern im Theater. "Wir merken täglich", sagt Khuon, "dass wir unsere Einschätzungen korrigieren müssen, allein sind wir nicht in der Lage, solche Entscheidungen zu fällen." Es ist ihm wichtig, dass die Wissenschaft und die Politik mit dem Theaterbetrieb im Dialog stehen. "Ich finde die Entscheidungswege angemessen", sagt Khuon. Jetzt also die Totalschließung in Berlin. Die fest angestellten Schauspieler sind natürlich finanziell geschützt von ihren Verträgen. Und wo es keine Verträge gebe, bei kleineren Veranstaltungen, müsse man kulant sein und Verbindlichkeiten herstellen, sagt Khuon.