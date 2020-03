Draußen Corona, drinnen man selbst. Der Schriftsteller und Bachmann-Preisträger Tilman Rammstedt wird eine Woche lang täglich alle Zuhausebleiber und Hamsterkäufer mit dieser Kolumne trösten. Dies ist die vierte Folge.

Natürlich vermisst man. Viel und fast wahllos und ab und an überraschend. Natürlich ertappt man sich ab und an beim verblüffend erregenden Wunsch, mal wieder richtig gepflegt vor der Post in der Schlange zu stehen. Denn natürlich ist alles auf einmal zusammengeschrumpelt: Radius, Möglichkeiten, Kontakte (wenn man Glück hat, nur das), aber am allerverschrumpeltsten sind meist die Gedanken. Diese kleinen, verschreckten Neuronenzuckungen, die noch ein wenig brauchen, um sich an die neuen Maßstäbe anzupassen. Man muss nachsichtig mit ihnen sein. Sie beeilen sich ja. Sie machen sich nur gerade noch schnell frisch.

Aber wenn es dann soweit ist, wenn die Gedanken wieder glatt und frisch rasiert zur Arbeit erscheinen, wird man zum Beispiel anfangen, sich immer sofort zu freuen, sobald man aufs Klo muss. Schon bei der ersten Andeutung des Dranges wird man in vorfreudige Hibbeligkeit verfallen. Man wird wahllos Freunde anrufen und ihnen mit glänzender Stimme davon erzählen. Man wird Abwesenheitsnotizen verfassen, endlich wieder Abwesenheitsnotizen ("Dear friends and colleages, I’ll be out of the livingroom until 11.34 am. Your e-mail will not be forwarded") und gewissenhaft einen Koffer packen (Handgepäck reicht völlig) – und dann geht es endlich los! Ins Badezimmer! Tapetenwechsel! Vielleicht sogar andere Klimazone! Und alles ist erst mal neu und dennoch angenehm vertraut. Man macht hier schließlich schon seit Jahren Urlaub. In der Ferne glitzert irgendeine Armatur, die Handtücher schaukeln malerisch am Haken, man postet Bilder seiner Beine auf Instagram. Hose und Seele baumeln dabei.

Wenn die Gedanken sich endlich frisch gemacht haben, wird man sich auch nicht mehr wie jetzt heimlich und verschämt Videos vom Händeschütteln auf dubiosen Internetseiten anschauen und danach sofort den Browserverlauf löschen. Dann sind die Maßstäbe endlich angepasst. Losen Bekannten nickt man dann halt aus fünf Meter Entfernung freundlich zu, vier Meter sind die neue Umarmung unter Freunden. Und wie sehr das Herz klopfen wird beim ersten Mal "drei Metern" mit jemandem, den man begehrt! Drei Meter sind dann der neue Zungenkuss. Und über alles, was sich auf zwei Meter Entfernung abspielt, kann man nur auf Englisch singen, leise und schnurrend, während die Zigarette verglüht.

Man muss nichts mehr vermissen, wenn die Gedanken endlich mit dem Frischmachen fertig sind. Wenn man ins Restaurant will, kocht man Nudeln und isst sich dann vor dem Servieren mit Grissini satt. Wenn man auf eine Party will, lehnt man sich mit seinem Ingwertee unbeholfen an die Küchenwand und überlegt, ob "Na, du auch hier?" als Icebreaker-Satz nicht doch maßlos unterschätzt ist. Wenn man ins Kino will, setzt man sich ans Fenster und schwärmt danach in der WhatsApp-Gruppe über den Mut zur Authentizität im jungen deutschen Film. Und wenn man tatsächlich noch das Schlangestehen vor der Post vermissen sollte, stellt man sich einfach sehr, sehr lange vor den Briefkastenschlitz. Schlangestehen kann man zum Glück auch allein. Vielleicht sogar am besten.

Das alles braucht noch etwas Zeit. Ein paar Tage oder andere Ewigkeiten. Bis dahin hilft nur Geduld. Die lernt man schließlich im Intensivkurs gerade, mit stündlichen Tests, und man besteht sie notgedrungen alle. Bis dahin darf man auch doch noch ab und an "Handschlag, beiläufig" in die Suchzeile eingeben und versuchen, sich zumindest etwas auch darüber zu freuen, wie viel Vermissenswertes es doch gibt.