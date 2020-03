Susanne Schmidt ist Historikerin an der Freien Universität und am Deutschen Historischen Institut in Washington, D. C. Ihr Buch "Midlife Crisis: The Feminist Origins of a Chauvinist Cliché" ist bei der University of Chicago Press erschienen. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © Christoph Kalter

Midlife-Crisis und Frauen, das klingt zunächst einmal unerwartet. Im Sportwagen durch die Vierziger – ist das nicht eher Männersache? Tatsächlich, so scheint es, handeln die meisten Midlife-Geschichten von Männern. Als Der Spiegel den Begriff der "Midlife-Crisis" 1976 in Deutschland einführte (Das kann doch nicht alles gewesen sein von Hermann Schreiber), erzählte er von Karl-Heinz W., einem "flotten Typen" und Geschäftsmann, der nur "mal schnell Zigaretten holen" ging und niemals zurückkam, von der Ehescheidung des ZDF-Entertainers Lou van Burg, über die schon die Boulevardpresse ausführlich berichtet hatte, und davon, wie der Starpianist Friedrich Gulda sich Mitte 40, frisch geschieden, mit der jungen Sängerin Ursula Anders an den Attersee zurückzog. Frauen spielten in diesen Schilderungen nur illustrative Nebenrollen – die Verlassene, der Seitensprung. Eine Midlife-Crisis hatten die Männer.

Wenig, so scheint es, hat sich seitdem geändert. Der Philosoph Kieran Setiya vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) präsentiert in seinem Buch Midlife-Crisis (2019) die Frage nach dem Sinn des Lebens als eine, die in erster Linie Männer zu betreffen scheint: den Autor selbst sowie eine Reihe großer Philosophen von John Stuart Mill bis Arthur Schopenhauer, dazu zahlreiche Romanfiguren. Als Leser Leo Tolstois interessiert sich Setiya bezeichnenderweise für Alexej Wronskijs Schicksal, nicht das der Titelheldin Anna Karenina.



Stehen Frauen im Zentrum von Midlife-Schilderungen, so handelt es sich meist um Geschichten des Leidens, des Verlusts und der Trauer, die in scharfem Kontrast stehen zu den Aufbrüchen und Triumphen der Männer. Das mittlere Alter, so stellte Der Spiegel fast zehn Jahre später in einem separaten Artikel klar (Ich bin unsichtbar geworden von Marion Schreiber, 1984), sei für Frauen ganz "anders als die vielbeschriebene Midlife-Krise des Mannes". Schlag Vierzig bräche ihre Welt zusammen. Sie fühlten sich plötzlich "unsichtbar" und ungewollt, viele litten unter Depressionen, ganz zu schweigen von ersten Anzeichen der Menopause, jenem Symptom par excellence des weiblichen Gebrechens am Alter.



Heute geht eine neue Form der weiblichen Midlife-Crisis um, die "Midlife-Crisis mit 30", der sich etwa Anne-Marie Slaughter in Was noch zu tun ist (2016) widmet. Slaughter berichtet von jungen, aufstrebenden "Powerfrauen", die beruflich erfolgreich seien, für die scheinbar alles bestens liefe und die dennoch allein und zutiefst unglücklich seien. Die Diagnose: Die Karriere stehe ihrem Glück im Wege – nämlich dem Familien- und Mutterglück. Wie Sheila Heti in ihrem Roman Mutterschaft (2019) schreibt, kann man als Frau nicht einfach sagen, dass man kein Kind will. Man braucht eine besondere Vorstellung davon, was man stattdessen tun will. Und es sollte besser etwas Außerordentliches sein.



Infobox 10 nach 8 Über "10 nach 8" Abends um 10 nach 8 wird Abseitiges relevant, Etabliertes hinterfragt und Unsichtbares offenbart. Wir sind ein vielseitiges Autorinnen-Kollektiv. Wir schreiben selbst und suchen nach Texten, die neue Welten erschließen oder altbekannte in neuem Licht erscheinen lassen. Wir laden Schriftstellerinnen, Journalistinnen und Wissenschaftlerinnen, aber auch Expertinnen spezieller Fachgebiete ein, mit und für uns zu schreiben; bei uns kommen Gastautorinnen zu Wort, die in ihren Ländern nicht mehr publizieren dürfen oder aus deren Ländern gerade kaum berichtet wird. Wir sind neugierig auf neue Sichtweisen, neue Erzählungen, Text für Text, bei uns, zweimal pro Woche, immer um 10 nach 8. Hier finden Sie alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. Über die Autorinnen Die Redaktion von 10 nach 8 besteht aus: Marion Detjen, Zeithistorikerin

Hella Dietz, Soziologin, Familien- und Organisationsberaterin

Heike-Melba Fendel, Autorin und Agenturchefin

Annett Gröschner, freie Autorin

Mascha Jacobs, Journalistin, Mitherausgeberin der Zeitschrift Pop. Kultur und Kritik

Stefanie Lohaus, Leiterin Kommunikation EAF Berlin und Herausgeberin des Missy Magazine

Lina Muzur, stellvertretende Verlagsleiterin des Hanser Berlin Verlags

Catherine Newmark, Kulturjournalistin

Annika Reich, Schriftstellerin und Aktivistin

Elisabeth Wellershaus, Journalistin

Dabei kann das mittlere Alter gerade unter den Vorzeichen klassischer Rollenbilder und Erwartungen für Frauen eine Zeit des Neuanfangs sein. Wenn der Lebensinhalt einer Frau an Ehe und Mutterschaft gebunden ist, wenn angenommen wird – so Heti weiter –, dass das Leben einer Frau kein Selbstzweck ist, sondern ein Hilfsmittel für andere, dann können Zeit und Alter Befreiung und Unabhängigkeit bringen. Nun, da sie älter sei, beobachtet Hetis namenlose Ich-Erzählerin, sei ihr Leben keine Blaupause mehr für ein zukünftiges Lebens. Es sei einfach nur ihr Leben. Dieses Altsein ist ein gutes Gefühl – es muss nichts mehr entschieden werden. Was jetzt passiert, wird etwas anderes sein als die Last, eine Entscheidung treffen zu müssen, oder der Druck, gegen die Natur zu kämpfen. Man beginnt das Leben von vorn, dieses Mal ganz bei sich selbst.



Solche befreienden Erfahrungen finden in der öffentlichen – und auch in der wissenschaftlichen – Auseinandersetzung über die Lebensmitte der Frau nur wenig Raum. Dabei bildeten gerade sie den Ausgangspunkt jener vielfach beschworenen "Midlife-Crisis". Als der Begriff in den Siebzierjahren in den USA aufkam, bezog er sich nicht allein auf den männlichen Lebenslauf, sondern bezeichnete das Ende der traditionellen Rollenverteilung im Alter von Mitte 30 bis Ende 40 in einem umfassenderen Sinn: Frauen kehrten in den Beruf zurück, während Männer ihre Karriere an den Nagel hängten, um sich um Haushalt und Kinder zu kümmern. So schilderte es die New Yorker Journalistin Gail Sheehy, deren Bestseller Passages – veröffentlicht 1976 und binnen weniger Monate ins Deutsche übertragen – die Midlife-Crisis in den USA und international bekannt machte.