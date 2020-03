Meine liebste Freundin! Hat leider ab und zu einen Herzkasper, na, sie ist über 70. Und Angelika, die Grafikerin? Nuschelt etwas, seit ihrem Schlaganfall vor fünf Jahren, sieht aus wie immer, aber ist doch – angeschlagen. Der Nachbar, der Maler, mit dem ich stundenlang über Gott und die Kunst und die Welt reden kann, hat gerade zwei neue Stents bekommen, und alles ging gut, wir waren so erleichtert. Und jetzt Corona. Meine Freundin, die alte Dichterin, schon 97 Jahre alt, ruft ab und zu an, dann kräht sie: "Ich lebe noch, Susanne!" So fröhlich! Ich denke an die junge Kollegin, Mutter von zwei Kleinkindern, die Asthma hat. Ich merke, wie ich es von mir wegschiebe, dass ich gar nicht daran denken mag, dass ja auch das eigene Kind Asthma hat.

Ich denke an das Kind und die Kollegin und an meine liebsten Freunde, den Nachbarn, die alte Dichterin, an all die denke ich jetzt jeden Tag. Liebevoll, mit Sorge. Ohne Panik, aber bange.

Ich denke natürlich auch an mich, auch nicht ohne Sorgen. Ich bin so alt, dass ich mich in einer der Top-Corona-Risikogruppen gefunden habe, dort, wo in den Tabellen über Covid-19-Sterblichkeit der erste weit auskragende Ausleger nach links ist. Vermutlich ein Drittel schwerer Krankheitsverläufe in dieser Altersgruppe.

Es erfüllt mich mit Ingrimm, mit Verzweiflung und Horror, wenn ich höre, wie die Leute abwinken: Och, Corona! Alles nicht so schlimm. Ist so was wie Grippe.



Es treffe ja eh nur die Älteren, und die, die schon was haben, also eine Vorerkrankung, predigte mir die Apothekerin vor ein paar Tagen.

Na, danke, junge Frau.

Sie sagte das so, als wollte sie sagen: Selber schuld, wer alt ist! Oder nicht tipptopp und fit.

Ja, wie arm ist das denn!

Wie eifrig viele Leute jetzt betonen, sie hätten keine Angst. Als ob sich ein Virus darum schere, ob einer Angst hat oder nicht. Wie dumm ist das denn. Und keine Angst wovor? Haben diese Leute keine alten Freunde? Haben sie keine Angst um die? Kennen sie niemanden, der was am Herzen hat, liegt ihnen niemand am Herzen? Haben sie keine Kollegen, die ab und zu diskret an ihrem Asthmaspray durchatmen? Sind ihre Eltern schon tot? Wäre es ihnen egal, wenn die jetzt stürben? Gibt es keine Lieblingstanten? Wirklich nicht? Ja, wie arm ist das denn!



Die Corona-Verächter kommen mir vor wie Asoziale, im wahren Sinn des Wortes, Leute ohne Beziehungen. Vielleicht fehlt es aber einfach an Vorstellungskraft, dass das Leben auch mal anders kann, als zum Wellnessurlaub zu streben, wahlweise von Topevent zu Topevent. Einfallslos, diese Leute.

Das Leben ist ein existenzielles Wagnis

Meine Wut über diese Corona-Verächter ist im Augenblick ungefähr so virulent wie meine Angst vor Corona. Mir scheint, diesen Leuten fehlt es an einer menschlichen Grunderfahrung, nämlich der, dass das Leben ein existenzielles Wagnis ist. Da hocken sie in Berlin-Mitte in der Frühjahrssonne und nuckeln am Aperol. Große Babys.



Ich bin aufgewachsen mit den Erzählungen der Älteren, wie sie in Kellern hockten und der Putz auf sie fiel. Und dann, als sie rauskamen, waren die Menschen, die es nicht in den Keller geschafft hatten, schwarzverkohlte Figürchen, verstreut im qualmenden Schutt. "So klein", zeigte meine Mutter mir, "sie waren so klein wie deine Puppe Wolfgang." Die Botschaft war: dass im Leben etwas Schreckliches passieren kann. Unser Bildungssystem hat es offensichtlich nicht geschafft, in der Kategorie "Seuche" auch nur die simplen Fakten zu vermitteln. Die Pest, beschreibt der amerikanische Altertumsforscher Kyle Harper in seinem jetzt auf Deutsch erschienenen Buch Fatum über den Untergang des Römischen Reiches, war so etwas wie eine Klimakatastrophe des Altertums, sie war der Beginn des Ende eines Zeitalters.



Die Cyprianische Pest kam aus Äthiopien, im Jahr 249 wurde ihr Ausbruch in Alexandria registriert, in Rom war sie 251. In Alexandria raffte sie über 60 Prozent der Bevölkerung hinweg, die Zahl der Einwohner sank in kürzester Zeit von zirka 500.000 auf etwa 190.000. Die Pest ging in den kommenden Jahrhunderten Welle um Welle über das Land, wurde von Flöhen und Ratten und römischen Söldnern, als Letztere durch Europa marschierten, auf ihren fabelhaften modernen römischen Straßen durch das Reich transportiert. Die Pest brachte Millionen einen qualvollen Tod. Im 14. Jahrhundert starb in Europa wohl ein Drittel aller Menschen daran. Etwa 25 Millionen. Wie man sich das vorstellen soll? Das war mir schon anschaulich, als ich fünf oder sechs war.



In einem Nest der Toten

Am Wochenende kurvten wir mit dem VW-Käfer an der Ahr entlang in die Hocheifel hinaus, die mein Vater so gerne mochte, weil es dort so einsam ist. Eine kahle Landschaft, bedeckt mit einem grünen Tuch. Heute verwaldet dieser Landstrich, weil er nicht mehr so intensiv von Schafen beweidet wird. Aber damals in den Fünfzigerjahren gab es nur ab und zu Gestrüpp, wir saßen dann auf unserer Decke unter diesem Gestrüpp, das im Frühjahr gelb loderte, wilder gelber Ginster. Da saßen wir also und hatten auf den Knien die hellgelben und hellgrünen und zartrosafarbenen Plastikteller mit dem Nudelsalat, Spiralen mit Erbschen und Käsestückchen. Wir blickten über die Hügel und den kreisrunden See bis zu der Kapelle, die mittig auf einem kleinen Friedhof stand, in einem Nest der Toten. Kein Haus, nichts außer dieser Kapelle zwischen den Gräbern hoch über dem Maar, das Totenmaar heißt.

Weil in diesem Dorf Weinfelden einst alle Leute gestorben sind, als die Pest über die Hocheifel fegte im 16. Jahrhundert, und nichts blieb übrig vom Dorf außer dieser Kapelle und den Gräbern.

Das ist lange her? An der Spanischen Grippe starben zum Ende des Ersten Weltkriegs etwa 50 Millionen Menschen. Auch zu lange her? Darf man an HIV erinnern?

Wie sich alles wegduckte, als HIV in den Achtzigerjahren auftauchte. Das Übliche: Jetzt mal ganz ruhig! Eine Seuche der Schwulen. Na, dann. Eine Seuche der Promisken. Keine Panik! Irgendwann verstand man, es kann jeden treffen. Männer stecken Frauen an, Frauen ihre Babys. Dann schien es kurz, als sei HIV vorbei, überwunden dank moderner Medizin.