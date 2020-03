Draußen Corona, drinnen man selbst. Der Schriftsteller und Bachmannpreisträger Tilman Rammstedt wird eine Woche lang täglich alle Zuhausebleiber und Hamsterkäufer mit dieser Kolumne trösten. Dies ist die erste Folge.



Wir lernen uns doch selbst in diesen Tagen wieder ganz neu kennen. Nicht einmal die Nudel ist noch Gewissheit, und auf die hatten wir gezählt: darauf, dass sie uns rettet, am Ende oder hoffentlich schon ein paar Wochen früher. Doch auf einmal haben wir so wenig Appetit auf Nudeln wie nie zuvor. Der wird schon bald wiederkommen, sagen wir uns. Arrabiata, sagen wir uns. Leckerschmecker, sagen wir uns und hätten das dann lieber nicht gesagt.

Wir sind stolz auf unsere längst rissigen Hände. Die würden wir anderen gern zeigen, aber die anderen sind ja wieder nur wir selbst. Also cremen wir sie ein, immer wieder ein. Cremes helfen und wir haben alles nötig, was hilft.



Wir putzen unsere Wohnungen, wir schütteln die Kissen auf, wir versuchen dabei zu trällern, das gelingt noch nicht so gut. Wir richten uns ein, auch wenn wir nicht genau wissen, worauf, auch wenn wir nicht einmal ungenau wissen, worauf. Wir ahnen: Es wird wohl lange. Wir ahnen: Wir werden uns an manche Wörter nur noch verschwommen erinnern. "Bundesliga" klingt schon jetzt sehr fremd. Wir notieren die Wörter für später, manche notieren wir lieber sehr unleserlich.

Wir hoffen, weil man ja hoffen darf. Auf italienische Balkons und endlich mehr Zeit zum Lesen. Fremdsprachen (Finnisch!), das eingestaubte Klavier, Brettspiele, Brotbacken (Sauerteig!), Ausmisten, In-sich-gehen, Umdenken, Beschriften (alles!). Wir hoffen, am Ende zu merken, was wirklich (also wirklich!) wichtig ist, und auf einmal bekommen wir Angst, den Virus womöglich doch schneller in den Griff zu bekommen als gedacht. Manchmal, ganz leise, vermissen wir ihn schon.

Wir sind dem Internet in diesen Zeiten dankbar, aber nicht sehr. Wir finden: Seit Jahren haben wir ihm so viel gegeben, und jetzt ist es mal an ihm, etwas für uns zu tun. Wir finden: Das ist nicht zu viel verlangt. Wir finden: Also echt nicht.

Wir haben da ab und an dieses unvertraut luftige Gefühl in der Brust. Da hat sich etwas verschoben. Unsere Angst, unsere seit Jahren flatternde Angst hat endlich einen Grund, sie hat endlich ein Zuhause. Das hat sie sich wirklich verdient.

Wir sind leider alle ein wenig zu sehr in Christian Drosten verliebt und er, wahrscheinlich, leider ein wenig zu wenig in uns. Er hat gerade anderes zu tun, das wissen wir, das wissen wir doch. Wir geben ihm Zeit.



Wir wissen nicht viel über den Virus. Nur, dass er dringend bei uns sein will. Nur, dass er verzweifelt versucht, sich ständig zu verändern, damit wir ihn nicht einfach ignorieren. Nur, dass er immer schon nach kurzer Zeit auf den Boden fällt und dort liegen bleibt. Für Sekunden fühlen wir uns ihm sehr nah.



Wir verschieben alles auf zwei Meter Entfernung. Wir grüßen uns auf zwei Meter Entfernung, wir unterhalten uns auf zwei Meter Entfernung, wir verlieben uns auf zwei Meter Entfernung, wir küssen uns auf zwei Meter Entfernung, wir streiten und flüstern und versprechen und lügen und bereuen und trösten auf zwei Meter Entfernung. Wir verstehen einander. Nicht immer ganz, nicht immer richtig, das ist nicht schlimm, das ist oft besser so.



Nur ins Gesicht fassen wir uns allein, jeder für sich allein. Wir können nicht anders. Wir müssen überprüfen, ob wir noch da sind. Und schau an: Wir sind noch da. Wir sind meistens da. Manchmal viel zu viel, und manchmal gerade noch so. So leicht vergessen wir uns nicht.