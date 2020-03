Der Fundus an kulturellen Beschäftigungsmöglichkeiten ist unerschöpflich. An diesen Stellen haben wir bereits einiges gesammelt:

1. Allein zu Haus

Buch – Kevin Kuhn: "Hikikomori"

In seinem Debütroman von 2012 erzählt Kevin Kuhn von einem jungen Mann, der sich ganz in sein Zimmer zurückzieht und nur noch digital kommuniziert. Wenn das mal nicht zu neuerlicher Lektüre reizt.

Buch – Xavier de Maistre: "Die Reise um mein Zimmer"

Der Offizier Xavier de Maistre bekam sechs Wochen Hausarrest wegen eines Duells. Er sitzt forthin in seinem Sessel und betrachtet das Zimmer und die Stiche an den Wänden, denkt an Flachlandtiroler, an Malerei und Musik, ergeht sich in kleinen und größeren Reflexionen. Dieses Büchlein ist von 1794, und nun eine Übung in Fantasie für die unmittelbare Gegenwart, für "alle Unglücklichen, Kranken und Gelangweilten des Universums".





Film – Julian Pölsler: "Die Wand"

Eine Frau in den österreichischen Bergen findet sich durch eine unsichtbare Wand getrennt von allem menschlichen Leben. Sie wird zur unfreiwilligen Einsiedlerin. Der Roman Die Wand von Marlen Haushofer galt 50 Jahre lang als unverfilmbar. Der Österreicher Julian Pölsler wagte sich 2014 daran und schickte seine Hauptdarstellerin, die großartige Martina Gedeck, in einen Thriller ohne Worte. (Zu leihen u.a. bei Amazon, maxdome und iTunes)

Album – Joanna Newsom: "Ys"

Ganz allein kann großartig sein: Joanna Newsom ist die größte Egozockerin der jüngeren Popgeschichte. Auf ihrem zweiten Album beherrscht die kalifornische Songwriterin nicht nur Harfe und Wörterbuch, sondern auch ein Sinfonieorchester, das ihre romanreifen Erzählungen kunstvoll umspielt.

Buch – Georg Wilhelm Friedrich Hegel: "Phänomenologie des Geistes"

Zur vollständigen Erkenntnis des menschlichen Geistes und des Gangs der Geschichte und der Entwicklung von überhaupt allem braucht man nichts anderes als einen Federkiel, eine Funzel und ein kleines Studierzimmer, das man nur im Notfall verlässt oder am liebsten eben auch gar nicht. Wie in diesem Werk bewiesen wurde, das sich in – sagen wir mal – vierwöchiger Isolation von der Außenwelt bei dadurch optimal hergestellter Konzentration auf das Wesentliche auch endlich mal angemessen durchlesen lässt.





Film – Robert Wiene: "Das Cabinet des Dr. Caligari" (restaurierte Fassung)

Der erste deutsche Mystery-Thriller ist neu restauriert worden. Das Cabinet des Dr. Caligari von Robert Wiene aus dem Jahr 1920 ist in der 4K-Fassung der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in der arte-Mediathek zu sehen. Wem's ein bisschen kleiner reicht, der kann natürlich auch die letzte Folge von der dritten Staffel Babylon Berlin angucken. Da crasht die Börse.