Begibt man sich in diesen Tagen in die Abgründe der rechten bis rechtsextremen US-Medienlandschaft, wirkt es, als hätten deren Propagandisten auf ein Ereignis wie die Corona-Pandemie nur gewartet. Ben Shapiro, Chefredakteur der Website Daily Wire und Podcaster, warnte vor ein paar Tagen in seiner Show davor, dass in Zukunft "alle vier, fünf Jahre" ein Virus in China ausbrechen werde und es deshalb keineswegs rassistisch sei, wenn Donald Trump das Coronavirus "das chinesische Virus" nenne. Eine Woche zuvor hat der ultrakonservative Radiomoderator Rush Limbaugh in seiner Sendung gesagt: "Nichts geht über die Vernichtung der gesamten US-Wirtschaft durch eine Biobedrohung aus China, oder?"

Und dann wäre da noch Stephen Bannon, Trumps ehemaliger Chefstratege und Ex-Chef der White-Supremacy-Plattform Breitbart. In seinem Podcast War Room, den Bannon seit Oktober vergangenen Jahres führt, dreht sich seit Ende Januar fast alles um Corona, Bannon hat dafür ein eigenes Format etabliert, dessen Titel nach Action Game klingt, War Room: Pandemic. Als die Epidemie in der chinesischen Provinz Hubei ihren Anfang nahm, spekulierte Bannon mit seinen Gästen darüber, dass das Virus in einem geheimen Biowaffenprogramm in der dortigen Provinzhauptstadt Wuhan entstanden sei (diese Verschwörungstheorie ist längst als eine solche erkannt und widerlegt). Dann behauptete er, die Weltgesundheitsorganisation sei von China gekauft. In einer anderen Episode sagte Bannon, der seit Jahren von einem bevorstehenden Krieg im südchinesischen Meer fantasiert, dass Chinas Kommunistische Partei mit den gleichen Methoden wie Hitler und Goebbels arbeite.

Bannons Verschwörungstheorien sind grotesk. Er mag sich nach seinem kurzen Gastspiel im Weißen Haus und damit in der Nähe der Macht mittlerweile wieder zu einem politischen Außenseiter entwickelt haben, einem Clown eigentlich. Das ändert jedoch nichts daran, dass Figuren wie er in den USA ein Millionenpublikum besitzen. Bannon wurde in den letzten Wochen mehrfach in Sendungen des Trump-Lieblingssenders eingeladen, des Nachrichtenkanals Fox News. Und sollte stimmen, was das Magazin New York im Januar berichtete, dann wird sein Podcast auch von Mitarbeitern des Weißen Haus gehört. Zwei Jahre nachdem Trump den von ihm später "Sloppy Steve" getauften Bannon aus seinem Team schmiss, wirkt es fast so, als würden sich die beiden langsam wieder annähern.



Die ständige Feindesbeschwörung

Donald Trump ist nicht nur Sender, er ist mehr als jeder seiner Vorgänger auch bereitwilliger Empfänger medialer Botschaften. Wer nachvollziehen möchte, was Trump wann warum sagt – das ist gar keine neue Erkenntnis –, muss eigentlich nur das tun, was Trump selbst am liebsten tut: Fox News schauen. Der reichweitenstärkste Nachrichtensender der USA setzt regelmäßig Themen, die der Präsident kurz darauf aufgreift; der wiederum fabriziert regelmäßig Nachrichten (darunter eine kaum überschaubare Menge an Unwahrheiten), die Fox News schnell verbreitet. Beide brauchen einander. Beide brauchen auch die ständige Feindesbeschwörung, um die eigenen Wähler beziehungsweise Zuschauer bei Laune zu halten.

Auf den ersten Blick wirkt es so, als hätte sich diese symbiotische Beziehung auch in den vergangenen Wochen der heraufziehenden und sich nun in den USA scheinbar ungebremst entwickelnden Corona-Krise wie gewohnt fortgesetzt. Trump leugnete zunächst – synchron zu den On-air-Aussagen der meisten Fox-News-Moderatoren – die Gefahren des Coronavirus und bezichtigte den politischen Gegner, die Demokratische Partei, neuerlich, eine Verschwörung gegen ihn und das Land zu betreiben. Nach den Mueller-Ermittlungen, nach dem Impeachment-Verfahren sollte nun Corona der nächste angebliche "hoax" sein, die nächste erfundene Geschichte, um den Präsidenten und dessen vermeintliche Leistungen herabzusetzen.

Im Laufe des Monats März indes veränderte sich Trumps Rhetorik, erneut im Einklang mit der seines Haussenders. Der Ton wurde vorübergehend vorsichtiger, manchmal gar im herkömmlichen Sinne präsidentiell. Bis Donald Trump vor einigen Tagen die Geduld verlor, offenbar dauert ihm mit diesem Virus alles zu lange: Nach Ostern, also Mitte April, müsse das Land wieder "geöffnet" werden, forderte Trump (und bekam dafür von Fox News die Bühne geboten). Der Präsident will offenbar die auch in weiten Teilen der USA mittlerweile geltenden Ausgangsbeschränkungen am liebsten wieder aufgehoben sehen. Der Wirtschaftsmotor soll angeworfen werden, per Kaltstart von null auf hundert. Trump, der den Stand der US-Aktienindizes zum Gradmesser seines politischen Wirkens erklärt hat, kann keine Rezession gebrauchen. Nicht wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl.

Trump geht es, das haben die vergangenen Wochen eindrucksvoll bestätigt, primär um eine Sache: seine Wiederwahl im November. Kurz sah es so aus, als entgleite ihm zumindest die Deutungshoheit über diese Krise – dass seine Administration wichtige Wochen, ja fast zwei Monate verstreichen ließ, ohne eine bundesstaatliche Präventionsstrategie gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu entwickeln, ist offensichtlich. Nun geht es darum, wenigstens den Spin über die Krise zu behalten, die Erzählung zu bestimmen. Seit Trump sich in den täglichen Corona-Pressekonferenzen im Weißen Haus als starker Leader positioniert, steigt seine Beliebtheit wieder. Trumps Zustimmungswerte liegen je nach Umfrage bei bis zu 49 Prozent, das sind erstaunlich hohe Werte angesichts des offenkundig schlechten Krisenmanagements seiner Administration.

Trumpesker als Trump

Betrachtet man die vergangenen drei Monate seit der Kunde vom Corona-Ausbruch in der chinesischen Provinz Wuhan, war eine Sache im politisch-medialen Amerika diesmal anders als sonst. Es gab einen hochkarätigen Fox-News-Moderator, der sich viel früher als die anderen auf das Thema Corona gestürzt hat. Im Januar bereits, als seine Kollegen, der Präsident und auch die meisten Konkurrenzsender noch hauptsächlich mit dem Impeachment-Verfahren beschäftigt waren, schlug Tucker Carlson in Sachen Corona Alarm. Carlson sendet jeden Abend zur Prime Time um 20 Uhr und zählt zu den einflussreichsten Stimmungsmachern des Landes.

Noch bemerkenswerter war, dass Carlson schon einen Schuldigen gefunden hatte, bevor die massenhafte Verbreitung von Covid-19-Infektionen in den USA überhaupt begonnen hatte. Carlson machte die "chinesische Kultur" verantwortlich, als Trump via Twitter dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping noch für dessen Umgang mit dem Virus dankte. In gewisser Weise war Carlson "trumpesker als Trump", wie es die Vanity Fair vor ein paar Tagen formulierte: Carlson sah in dem Virus eine Chance, allerdings eine rassistische. Er legte damit den Grundstein für das, was man seither immer stärker in den USA sieht: die rechte Instrumentalisierung der Pandemie.