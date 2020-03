Freitagnachmittag, Anfang März, es ist Spätsommer in Santiago de Chile. Nicole Kramm, 30, sitzt uns in einem Café in der Nähe der Augenklinik gegenüber, wo sie gerade einen Untersuchungstermin hatte. "Es war kurz nach elf abends. Auf der Straße war es vollkommen friedlich", erzählt die mehrfach ausgezeichnete Fotografin und Dokumentarfilmerin und fasst sich dabei immer wieder an das große Pflaster in ihrem Gesicht. "Es gab keinen Protest und keine Barrikaden, sonst hätten wir ja Schutzbrillen getragen. Meine Kamera hatte ich sichtbar in den Händen. Es war kein Unfall." In der Silvesternacht, von der Kramm hier rund zwei Monate später berichtet, verlor sie durch ein Gummigeschoss der Polizei nach eigenen Angaben 90 bis 95 Prozent ihres Sehvermögens auf dem linken Auge.

Das blutende Auge war zu diesem Zeitpunkt schon längst zum Symbol der Gewalt geworden, mit der die konservative Regierung von Sebastián Piñera auf die landesweiten Aufstände in Chile reagiert. Die #OjosRojos gibt es als Hashtag bei Twitter, an Häuserwänden finden sich Graffitis mit Bluttränen, Statuen bekommen einen Farbklecks unter das Auge und in Tanzperformances werden rotverschmierte Augenbinden integriert. Auch Nicole Kramm dokumentiert ihre Augenverletzung auf ihrem Instagram-Account künstlerisch.



Begonnen haben die Aufstände im Oktober 2019 mit Schülerprotesten gegen Fahrpreiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr. Breite Teile der Bevölkerung solidarisierten sich, der Präsident verhängte den Ausnahmezustand und schickte das Militär auf die Straße. "Wochenlang hatte ich Menschen fotografiert, die bei den Protesten ein Auge verloren haben", sagt Nicole Kramm. "Du rechnest einfach nicht damit, dass es dich selbst erwischt."



Zwei Stunden später im Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), einem Kulturzentrum unweit der Plaza Italia, wo es seit Oktober täglich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. "Ich stand in jener Nacht mit zwei Kollegen vorn am Tor", erzählt Sebastián. "Plötzlich hören wir Schüsse, mehrere nacheinander, und die Leute fangen an zu schreien, Médico!, Médico! Wir rennen los und sehen eine Frau mit der Hand vorm Gesicht am Boden liegen. Wir haben das Blut gesehen und wussten sofort, was passiert war."



Sebastián ist 23 Jahre alt, Sportlehrer in Ausbildung und Mitglied der Brigada Usach (Universidad de Santiago de Chile). Die Gruppe besteht aus etwa 25 Personen, allesamt Freiwillige, 80 Prozent Frauen. Eine davon, Constanza, übernahm in der Silvesternacht die psychologische Betreuung von Nicole Kramm. "Sie war in Panik und hat geweint. Ich hielt ihre Hände, um sie zu beruhigen. Dann war es auf einmal zwölf. Nicole war die erste Person, die ich im neuen Jahr umarmt habe."



Halb sechs, bald werden draußen die abendlichen Scharmützel losgehen. Freitags ist es meist besonders schlimm, und nun, nach Ende der Sommerferien und vor der Abstimmung über eine neue Verfassung rechnen alle mit noch mehr Gewalt.

Sebastián gehört zum Rescue-Team, das auf der Straße nach Verwundeten Ausschau hält. Ohne Helm, Gasmaske und Sicherheitsbrille geht aus dem Team niemand auf die Straße. Die kugelsichere Weste hat Sebastián sich selbst gekauft. "Die Polizei hat schon mehrmals auf mich geschossen, zweimal wurde ich leicht verwundet. Sie behaupten, es seien nur Gummigeschosse, doch die enthalten meist Kerne aus Stahl. Sie schießen auch mit Plastik und Schrot, das sehen wir hier jeden Abend an den Wunden."



Das Sanitätsteam der Brigada bleibt immer am GAM. An diesem Freitag sind sie mit drei Ärzten und fünf Krankenschwestern personell gut aufgestellt. In einer Ecke des Vorraums befindet sich der Bereich, in dem die Patienten erstversorgt werden. Auf dem Boden liegen Turnmatten, es riecht nach Desinfektionsmitteln. Medikamente und Verbandsmaterial stehen bereit, alles durch Spenden finanziert.



Lucia ist Ende fünfzig und Dozentin an der Uni. Sie verweist auf den besonderen Ansatz der Brigada Usach. "In den Kliniken dreht sich alles nur um die ärztliche Behandlung. Hier achten wir genauso auf die psychische Verfassung der Patienten. Wir gehen sehr fürsorglich mit ihnen um. Die verletzte Person wird niemals allein gelassen."