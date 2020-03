Das Wort vom Ausnahmezustand geht um. Die Umgangssprache meint damit einen Zustand, der außergewöhnlich ist, so hat ja auch die Bundeskanzlerin die jetzige Situation charakterisiert. Man sollte den Begriff allerdings nicht gedankenlos benutzen, das Wort hat es in sich. Denn wenn Staatstheoretiker vom Ausnahmezustand reden, meinen sie etwas anderes: den entfesselten Staat. Das Gewaltmonopol, das an keine Gesetze mehr gebunden ist, bis auf das eine: Der Zustand muss Ausnahme bleiben. Diese Konstruktion hat allerdings einen schweren Webfehler, denn es existiert über dem entfesselten Staat niemand mehr, der die Rückkehr zum Normalzustand erzwingen kann. Das kann dann nur noch eine außerstaatliche Macht, etwa ein fremdes Land oder ein revolutionäres Volk.

Von alledem sind wir in Deutschland weit entfernt. Blicken wir uns um: Nirgendwo deutet sich der entfesselte Staat an. Was wir allerdings sehen, ist ein Staat, der uns zeigt, wie locker gespannt seine Fesseln sind. Und zugleich, wie sicher sie doch sitzen.

Das Polizeirecht und das Infektionsschutzgesetz räumen der Exekutive, wie wir gerade staunend feststellen, weitreichende Befugnisse ein, Grundrechte einzuschränken. Ist das bestehende Recht nicht passend, kann es auch blitzschnell angepasst werden. In der kommenden Woche will die Bundesregierung offenbar eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschließen, die sie in Zukunft "zur Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ermächtigt", wie es in dem Entwurfspapier heißt, aus dem die FAZ nun zitiert. "In der Folge der Feststellung wird das Bundesministerium für Gesundheit u.a. ermächtigt, durch Anordnung der Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Maßnahmen zur Grundversorgung mit Arzneimitteln, Heil- und Hilfsmitteln sowie zur Stärkung der personellen Ressourcen im Gesundheitswesen zu treffen." Der Staat, in Gestalt der Bundesregierung, testet hier den Sitz seiner Fesseln: Die föderalistisch verteilten Zuständigkeiten, um die es stets eine Konkurrenz zwischen Bund und Ländern gab und gibt, könnten im Falle der Seuchenbekämpfung noch stärker auf der Bundesebene konzentriert werden.

Die Coronakrise bringt Dinge in Bewegung, die unverrückbar schienen, selbst allgemeine Ausgangsbeschränkungen werden juristisch gerechtfertigt – nicht zwingend, aber doch in einer Weise, die im juristischen Jargon "vertretbar" heißt, also nicht "abwegig" ist. Mit der Folge, dass es eigentlich "nur eine Frage der Bezeichnung" ist, "ob wir im Ausnahmezustand oder in der Normallage leben", wie der Rechtsphilosoph Uwe Volkmann schreibt. "Das frühere Ausnahmerecht" sei "mehr und mehr in das Recht der Normallage hineingeholt worden und in diese eingewandert."

Der Notstand, verfassungsrechtlich

Und das alles ohne Notstandsgesetze, an die in diesen Tagen gelegentlich erinnert wird. Zur Erinnerung: Im denkwürdigen Jahr 1968 beschloss der Bundestag nach schweren politischen Kämpfen und Massenprotesten eine Änderung des Grundgesetzes, die dem Land eine Notstandsverfassung gab. Diese sogenannten Notstandsgesetze verleihen der Exekutive weitreichende Kompetenzen im Kriegsfall, bei Aufständen und im Katastrophenfall. Man könnte zwar argumentieren, die gegenwärtige Coronakrise sei ein solcher Katastrophenfall, aber die Notstandsverfassung legt lediglich fest, dass die Bundesregierung "zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung" den Landesregierungen "Weisungen erteilen" kann, wenn sie der Gefahr nicht begegnen. Es ändert sich dann also nur die Kompetenzordnung, siehe die mögliche Änderung des Infektionsschutzgesetzes, nicht aber die übrige Gesetzesbindung.

Nein, zurzeit geht es auch ohne die Notstandsgesetze. Und ganz offenkundig existiert keine Gesetzeslücke, deretwegen die Exekutive dieser Tage Probleme hätte, das durchzusetzen, was sie für nötig hält. Ist das beruhigend – oder vielleicht eher beunruhigend? Zeigt sich darin möglicherweise mehr, nämlich dass der Staat seine Gesetzesbindung stets so weit lockern kann, wie es nach Ansicht der Regierenden nötig ist?

Ist also im Prinzip alles möglich, und lautet die heimliche, nur öffentlich dementierte Regel vielleicht doch "Not kennt kein Gebot"? Erinnert sei daran, dass der damalige CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß auf einer Sitzung des Krisenstabs im Terror-Herbst 1977 gesagt haben soll "Wir haben doch auch Geiseln". So erinnerte sich Helmut Schmidt später; andere kolportierten noch haarsträubendere Äußerungen. Strauß drang damit nicht durch, der Rechtsstaat war gefestigt genug, solchen Versuchungen nicht nachzugeben. Der Rechtsstaat? Oder vielleicht doch nur das Personal, das gerade in charge war? Wäre das unter einer anderen Bundesregierung auch so verlaufen?

Dass der Staat ein Rechtsstaat bleibt, wird nur durch Menschen und nicht durch höhere Mächte garantiert. Und genau deshalb muss man in schweren Krisen, also jetzt, hellhörig werden. Die Anerkennung der Dringlichkeit staatlichen Handelns darf nicht begleitet werden von der vor-kantischen Idee vom Zweck, der die Mittel heilige.

Und damit kommen wir zur gegenwärtigen Diskussion darüber, wie einschneidend und dauerhaft das Social Distancing sein darf. Dahinter steht eine utilitaristische Abwägung, die etwas vereinfacht so aussieht: Massensterben in überfüllten Krankenhäusern oder Zusammenbruch des Wirtschaftslebens mit allen seinen Folgen, auch für Sicherheit, Gesundheit und Leben der Bürger? In die Abwägung gehört im Übrigen der Umstand, dass ein Massensterben der fragilsten unter unseren Mitbürgern weitreichende Auswirkungen auf den Gesellschaftszustand haben würde, ja die verbindenden Moralvorstellungen in Trümmer legen könnte.