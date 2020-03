"Rage" ist eines dieser einfach wirkenden englischen Worte, für die es dennoch keine einfache Entsprechung im Deutschen gibt. Zorn, Wut, Furor oder das schlicht eingedeutschte Rage: Das alles steckt in dem Wort, trifft es aber nicht ganz genau. Entscheidend an rage ist, wie sich in dem Begriff zwei Skalen kreuzen, die von Temperatur und Lautstärke. Rage kann (wie die Wut im Deutschen) kalt und heiß sein, reicht aber auch von laut bis leise.



Rage in allen erdenklichen Formen ist das, wovon die sechsteilige Miniserie The Plot Against America handelt, die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Philip Roth aus dem Jahr 2004 (der deutsche Romantitel lautet Verschwörung gegen Amerika). Der ist ein Werk der Gattung alternate history, eine Alternativweltgeschichte mit einer simplen Prämisse: Was wäre passiert, wenn bei den US-Präsidentschaftswahlen 1940 nicht der Demokrat Franklin D. Roosevelt im Amt bestätigt worden wäre? Weil sein republikanischer Gegenkandidat nicht der gemäßigte Wendell Willkie gewesen wäre, so wie es den historischen Tatsachen entspricht, sondern der durch seine fliegerischen Pioniertaten schon in den Zwanzigerjahren zum Nationalhelden aufgestiegene Charles Lindbergh. Der lehnte einen Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg strikt ab, wie er erst nach der Bombardierung Pearl Harbors durch japanische Streitkräfte im Dezember 1941 von der Roosevelt-Administration beschlossen worden ist, da aber unverzüglich. Mit der darauffolgenden Kriegserklärung Deutschlands gegen die USA waren Letztere auch Kriegspartei in Europa.



Charles Lindbergh, das muss man wissen, war nicht nur überzeugter Isolationist und Antikommunist. Er war auch ein Antisemit und Nationalist, mindestens zeitweise und erstaunlich lange sogar ein Nazi-Bewunderer.

Auch die USA, das ist die Mahnung der Fiktion von The Plot Against America, hätte unter der Führung eines Mannes wie Lindbergh dem Faschismus verfallen können. Vielleicht ist die Gefahr nie verschwunden, vielleicht ist sie heute wieder besonders groß: Das ist die total eindeutige These dieser Miniserie, die David Simon und Ed Burns für den US-Pay-TV-Kanal HBO produziert haben, in Deutschland läuft sie bei Sky. Was in der Alternate-History-Serie The Man in the High Castle, die auf Philip K. Dicks gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1962 basiert, die Prämisse bildet – die Machtergreifung der Nazis in den USA –, ist in The Plot Against America erst einmal nur eine Drohung.

Simon und Burns haben einst zusammen die epochemachenden Serie The Wire (2002 bis 2008) erschaffen, neben den Sopranos das erste Großwerk modernen seriellen Erzählens im Fernsehen, ein sechzigstündiges, sozialrealistisches Stadtporträt von Baltimore in fünf Staffeln.

The Plot Against America ist nun eher ein in sechs Folgen zerteilter Langfilm, ein sechsstündiges Familienepos vor dem Hintergrund eines fiktiven Bürgerkriegsszenarios, entfacht vom antisemitischen Furor deutscher Einwanderer und weißer Rechtsextremer in den Südstaaten, das sich paart mit isolationistischen Ressentiments breiter Bevölkerungsgruppen: Was geht uns der Krieg in Europa an, die Verfolgung und Vernichtung der Juden dort? Warum sollen die Söhne Amerikas auf einem fernen Schlachtfeld sterben für eine Sache, die nicht unsere ist, Antifaschismus zum Beispiel und die Verteidigung von Werten wie … Freiheit und Brüderlichkeit im besetzten Frankreich?

Die Handlung der Serie spielt in der Zeitspanne von Sommer 1940 bis Herbst 1941, und sie wird nahezu ausschließlich aus der Binnensicht einer jüdischen Familie erzählt. Die Levins leben in einem kleinbürgerlichen Vorstadtidyll Newarks vor den Toren New York Citys, hübsche Häuschen, Autos vor der Tür, die Sonne scheint, die Nachbarn treffen sich abends auf der Straße und halten Schwätzchen. Alle sind Juden.

Wie inselhaft dieses Idyll ist und wie bedroht die Existenzen seiner Bewohner von außen sind, erkennt man, als Herman Levin seine Frau Bess und die beiden kleinen Söhne Sandy und Phillip einmal im Auto aus dem Viertel hinauskutschiert. Herman arbeitet bei der Lebensversicherungsfirma Met Life, er soll befördert werden, weil er der erfolgreichste Versicherungsverkäufer weit und breit ist. Doch damit er den neuen Posten antreten kann, müsste die Familie umziehen.



Vom Herunterschlucken und Ausagieren der Wut

Um die Ecke der Immobilie, die die Familie besichtigt, steht ein deutsches Brauhaus. Davor sitzen feiste deutsche Einwanderer. Sie saufen ihr Bier und klopfen auf Deutsch ihre Nazisprüche. Herman stoppt das Auto. "Juden!", ruft einer der Biertrinker. Und da sieht man erstmals Wut in Herman aufsteigen, den Zorn, die Ohnmacht – rage. Er fährt dann doch weiter, schließlich sitzt seine Familie mit im Auto, die Frau, die Kinder. Und die Deutschen sind einfach mehr. Sie lachen. Herman ist einstweilen ein braver Familienvater, er schluckt den Zorn herunter.

Sein Cousin Alvin, jung und stark und ungebunden, will das nicht. Er kann die aus seiner Sicht himmelschreiende Untätigkeit und Passivität, das Maulheldentum seines Onkels Herman nicht begreifen, der tatenlos zu Hause vorm Radio sitzt. Alvin fährt mit zwei Freunden abends bei dem Brauhaus vorbei, sie springen aus dem Auto und schlagen im Schutze der Dunkelheit zwei der deutschen Einwanderer zusammen, die besoffen nach Hause torkeln. Jeder Hieb und jeder Tritt, das Ausagieren von rage, so sieht es aus, tun Alvin gut. Hinterher preschen die drei Jungs aufgeputscht vom Adrenalin in ihrem Auto davon und jubeln. Bald danach wird Alvin in den echten Krieg in Europa ziehen, er fährt über die Grenze nach Kanada, das an der Seite der Briten bereits gegen die Wehrmacht kämpft, und meldet sich freiwillig zum Dienst an der Waffe.