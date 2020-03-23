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İpsos Araştırma, her yıl 23 ülkede deneklere, güvendikleri meslekleri soruyor. Buna göre Almanya ve Türkiye, en çok bilim insanları ve doktorlara güveniyor. 2 ülkede de en az güvenilenler ise politikacılar…

Bu benzeşmeye rağmen Korona günleri, 2 toplumda farklı sonuçlar yarattı. Sanırım ilk büyük fark, şeffaflıkta gösterdi kendini…

Mart başında Avrupa’da vaka sayısı hızla artarken Türkiye’de virüs yok gibiydi. Bunun sırrını soranlara, "Sizin hükümet saklamayı bilmiyor da ondan" diyordum. Baştaki bu gecikme halkta, "Bize bir şey olmaz" vurdumduymazlığına yol açtı. Oysa sosyal medya, hastanelerden sızan korona haberleriyle doluydu. Hükümet, önce sosyal medyacılara soruşturma açtı; haber saklanamaz hale gelince de temkinli bir şekilde sayı açıklamaya başladı.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Ekranda görünmeyi sevmeyen Merkel, krizin başından itibaren sık sık TV’ye çıkıp halkı bilgilendirirken, TV’de görünmeyi çok seven Erdoğan, krizin ilk bir haftası hiç konuşmadı. Konuştuğunda da "sabır ve dua" tavsiye etti.

Türkiye’de son birkaç kuşakta, laik değil, dini eğitimine ağırlık verilmesi, ülkede okuldan fazla cami, doktordan fazla din görevlisi bulunması, bilim yerine inancı, tedbir yerine tevekkülü, akılcı düşünce yerine komplo teorilerini büyüttü. Bu yüzden Vatikan bile kiliseleri kapatırken, Türkiye’de ilk hafta camilere dokunulamadı. Toplu kılınan cuma namazları engellenemedi, umreden dönenler serbestçe ülkeye dağıldı. Son gelen grup karantinaya alındığında ise artık çok geçti.

Basın neredeyse tamamen hükümet güdümüne girdiğinden, fısıltı gazetesi, virüsten de hızlı yayıldı. Tehlikenin ciddiyetini anlatmak isteyenler, Merkel’in ulusa seslenişindeki, Claus Kleber’in Heute Journal’deki uyarılarını Türkçe altyazıyla İnternet’te dağıttı.

Burada Almanların kurala uyma titizliğine karşın Türklerin kuraldan kaçma becerisine de değinmek gerek. Yasakçı devlete güvensizliğin yol açtığı bir huyla Türklerin çoğu yasak delme konusunda uzmanlaştı. O yüzden, "Evde kalın" uyarılarına itaat edilmedi. Almanya’da insan ilişkilerinde zaten mevcut olan mesafe, karantina ile hepten büyürken, bireysel yaşamın pek de yaygın olmadığı, gençlerin çoğunlukla ebeveynleriyle yaşadığı Türkiye’de, "yakınlaşmayın" tembihi işe yaramadı. Tehlikeyi ciddiye almayan kalabalık gruplar buluştu; korkanlar marketlere yığıldı. Otobüs kiralayıp karantinadan kaçan bir grup, yolda yakalandı. Virüs, kısa zamanda yayıldı. Bunun mutlaka siyasal sonuçları olacaktır. Gelecek yıl Türkiye’deki araştırmada, "En çok kime güveniyorsunuz" sorusundan "Claus Kleber" cevabı çıkarsa hiç şaşmayacağım.