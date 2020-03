Die beste Episode. Bisher? © Paula Winkler

Warum zeichnen die Schaulustigen Episode 29 nicht wie sonst im Studio auf? Wieso gibt es Nüsschen? Warum interessiert sich Sophie Passmann auf einmal dafür, wie Matthias Kalle Fernsehen schaut? Und läuft eigentlich noch Germanys Next Topmodel?

Viele Fragen, noch mehr Antworten, denn diese Episode des Fernsehpodcasts Die Schaulustigen wird die letzte sein. Harald Schmidt nannte es einmal "Kreativpause", Passmann und Kalle sprechen von einer "Podcast-Pause". Vorher klären sich noch einmal alle offenen Fragen (mag Kalle Conan O'Brien wirklich nicht?) und sprechen aber vor allem über die Highlights des vergangenen Schaulustigen-Jahres und geben Empfehlungen für die Wochen, die die Menschen jetzt vor allem zu Hause verbringen müssen.

Es geht also um Brooklyn 99, Fleabag, Broadchurch, The Kominsky Method, Pose, 13 Reasons Why – aber auch um Klassiker, die noch nie besprochen wurden, wie Dr. House und 24. Und am Ende sagen die Tschaulustigen zum Abschied leise "Servus".