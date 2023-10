Am 07. Oktober wache im New Yorker WG-Zimmer meines Freunds auf und lese eine E-Mail mit dem Betreff "Angriff". Darin steht, dass die Verfasserin, die Leiterin der Rechteabteilung meines Verlags, hofft, meine Lieben seien in Sicherheit, es sei furchtbar. Mir wird schwindlig, ich mache ein Geräusch, das meinen Freund weckt, öffne die New-York-Times-App, und stelle kurz erleichtert fest, dass es keinen Anschlag auf meine Heimatsynagoge in Berlin gegeben hat, wie ich vermutete, und dann, das Gegenteil von Erleichterung, dass es einen Anschlag auf den Staat Israel gab.