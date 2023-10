Wären die Hintergründe nicht so dramatisch, könnte man als Kuriosität betrachten, was da gerade weltweit in der Kultur- und speziell der Kunstwelt passiert. Es werden dort fast schon absurde Mengen an offenen Briefen und Gegenbriefen verfasst und von Künstlerinnen, Künstlern und im Kunstbetrieb Arbeitenden unterschrieben zum Krieg im Nahen Osten, zum Gazastreifen und zu Israel – einem Themenfeld also, das zugleich Menschen aus dem Kulturbetrieb in ihrer Rolle als öffentliche Intellektuelle herausfordert wie derzeit nichts anderes und ihre eigentliche Expertise als Kunstschaffende aber selbstverständlich übersteigt (doch da sind sie nicht allein).