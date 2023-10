In der Serie "Politisch motiviert" ergründen unsere Autorinnen und Autoren politische Themen der Woche. Dieser Artikel ist Teil von ZEIT am Wochenende, Ausgabe 43/2023.

Fragt man nach den Gründen für die Popularität Sahra Wagenknechts, heißt es oft, sie sei eben charismatisch. Und es ist zwar richtig: Die einstige Linkenpolitikerin hat viele Fans, bekommt bei Veranstaltungen große Hallen voll und traut sich ob des Zuspruchs nun sogar die Gründung einer komplett auf sie zugeschnittenen Partei zu. Allein: Bei genauerem Blick stimmt das mit dem Charisma höchstens so halb. Denn man mag Wagenknecht für gebildet, analytisch, schlagfertig und telegen halten. Doch im Gegensatz zu den allermeisten anderen erfolgreichen Politunternehmern ist ihr Auftritt völlig affektlos, sind ihre Reden das Gegenteil von mitreißend. Betrachtet man etwa den Trailer ihres jüngst gegründeten Vereins Bündnis Sahra Wagenknecht, klingt ihr dortiges Voiceover ungefähr so enthusiasmierend wie eine Steuerprüfung.

Im Kontrast zu Menschenfischern wie Donald Trump, Boris Johnson oder Giorgia Meloni kann man Wagenknecht zudem stets ansehen, wie unwohl sie sich im Bad der Menge fühlt, wie sehr ihr die Small-Talk-Fähigkeit abgeht. Dass man sie, die notorisch die Abgehobenheit vermeintlicher "Lifestyle-Linker" beklagt, selbst allzu selten an der sogenannten Basis sah, bei Streiks oder im Ortsverein, entspricht auch dem von ihr selbst beschriebenen Charakter der Einzelgängerin. Kurzum: Zumindest im Vergleich zu anderen Populisten, die ähnlich wie Wagenknecht eine behauptete Mehrheit gegen eine amorphe Elite in Stellung bringen, erscheint Wagenknecht als eigentümlich eigenschaftslos.



Nun könnte man meinen, die Lösung dieses Wagenknecht-Rätsels liege schlicht darin, dass ihre Popularität inhaltliche Gründe habe. Schließlich besteht auch Wagenknechts Selbstanspruch darin, so formulierte sie es jüngst im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, für Protestwähler eine "seriöse Adresse" zu schaffen, die "Konzepte" anbiete. Worin letztere konkret bestehen, bleibt jedoch einstweilen unklar. Im Gegenteil, besieht man sich das Gründungsmanifest, das das Bündnis Sahra Wagenknecht auf der Vereinsseite präsentiert, strotzt dieses vor Floskeln und Unschärfe. Da wird "Neue Politik" und "Wirtschaftliche Vernunft" versprochen, werden "innovative Schlüsseltechnologien" und eine "faire Leistungsgesellschaft" eingefordert. Alles Schlagworte, die sich praktisch auch bei allen anderen im Bundestag vertretenen Parteien finden ließen.

Aber womöglich liegt genau in diesem Aspekt eine Teilerklärung für Wagenknechts Popularität. Obschon sie auch relativ exklusive Forderungen im Angebot hat, etwa die kurzfristige Wiederaufnahme von Wirtschaftsbeziehungen mit Russland, liegt einer ihrer wesentlichen selling points nämlich in der Verbindung von Gegensätzen. Lebte Wagenknechts Selbstinszenierung schon seit jeher von der Zusammenführung von Kontrasten – die Marxistin, die angeblich Goethes Faust auswendig kann; die Protestpolitikerin, die aussieht, als ob sie gerade aus der Oper komme –, liest sich auch das Gründungsmanifest vom Bündnis Sahra Wagenknecht wie ein rhetorisches Mash-up aller anderen Parteien.

Postdemokratisches Bedürfnis

Wenn dort etwa nicht von Arbeitern oder Geringverdienern gesprochen wird, sondern von "Fleißigen", die es "zu belohnen" gilt, wenn die Bedeutung des Mittelstands sowie "Zukunftstechnologien made in Germany" und "hidden champions" betont oder "intensive Forschung an klimaverträglichen Brennstoffen" statt "Verbrennerverbot" gefordert wird, orientiert sich das am klassischen FDP- und CDU-Milieu. Für das SPD- und Reformlinke-Klientel sind Plädoyers für mehr Tarifbindungen, höhere Renten und Löhne dabei, für AfD-Anhänger und Querfront-Linke etwa die Annäherung an Russland, eine Portion Antiamerikanismus sowie die Rede von "Meinungskorridoren". Und selbst für Grüne findet sich zumindest minimal etwas im Programm, beispielsweise der Wille, "demokratische Mitbestimmung auszuweiten" und das grundsätzliche Ernstnehmen der "Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen".



Wird dieser wilde Mix bisweilen als "Linkskonservatismus" bezeichnet, so ist das nicht falsch, trifft aber vielleicht auch nicht den Kern. Denn was die Marx- und Hegel-Leserin Wagenknecht mit diesem Schlagwortgewitter erzeugt, ist vielmehr ein politisches Gefühl, das auf die Aufhebung aller Gegensätze abzielt. Nun ist das zwar fast jedem Populismus eigen, weil dieser per definitionem eine Art mythologisierte Einheit des Volkes beschwört. Doch nimmt das bei Wagenknecht eine sehr spezifische Form an. Ihr politisches Projekt wirkt zumindest rhetorisch wie der Entwurf einer Art bundesdeutschen Einheitspartei, einer CDU-FDP-SPD-AfD-Linke-Grüne-Partei.



Programmatisch kann das absehbar nicht funktionieren. Denn natürlich bleiben viele Widersprüche trotz rhetorischer Zusammenführung bestehen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Sollte Deutschland sich tatsächlich unilateral wieder kurzfristig Russland annähern, würde das zu enormen Verwerfungen mit den USA und vielen EU-Ländern führen, die wiederum gerade für die deutsche Wirtschaft fatal wären. Aber um Stringenz geht es bei Wagenknecht eben auch nicht, sondern vielmehr um das Bedienen einer postdemokratischen Sehnsucht, die sich gerade in Deutschland nicht selten findet. Nämlich dem Bedürfnis, dass man auch gar nicht streiten muss, dass sich die Widersprüche auflösen, wenn man nur will. Krieg zwischen Russland und der Ukraine? Einfach verhandeln! Arbeit gegen Kapital? Beides! Mehr Demokratie mithilfe einer Einfraupartei? Na klar!

Vor diesem Hintergrund entpuppt sich Wagenknechts eigentümliche Eigenschaftslosigkeit vielleicht auch nicht als Bug, sondern als Feature. Sie, die einstige DDR-Verteidigerin, die mittlerweile von BRD-Nostalgie lebt, kann nicht zuletzt dadurch den Versuch einer Einpersonenvolkspartei starten. Deren Kernbotschaft besteht am ehesten in jenem Satz, den der westdeutsche Onkel Heinz beim Ostverwandtenbesuch im Film Sonnenallee einst sagte: "Es gibt solche und solche, aber nur Deutsche."