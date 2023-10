Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden. / Köşe yazısının redakte edilmiş Almanca versiyonu için tıklayınız.

Am 29. Oktober jährt sich die Gründung der türkischen Republik zum 100. Mal. Leider herrscht in der Türkei eine Stimmung, als würde nicht die Geburt eines Staates gefeiert, sondern als harre man am Krankenbett der Republik aus. Den Kadern des politischen Islams an der Regierung, die von Anfang an keine Sympathien für die republikanische Idee und ihren Gründer Atatürk hegten, legen keinen Wert auf das Jubiläum. Und die Kreise, von denen zu erwarten wäre, dass sie für die Republik eintreten, leiden unter den Repressionen der Regierung, stehen noch unter dem Schock der jüngsten Wahlniederlage und blicken ohne Hoffnung ins zweite Jahrhundert der Republik.