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29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü... Ne yazık ki Türkiye’de, sanki bir ülkenin doğumu kutlanmıyormuş da, hasta bir cumhuriyetin yatağı başında bekleniyormuş gibi bir ruh hali var. Kurulduğundan beri cumhuriyet fikrine sıcak bakmayan, onun kurucusu Atatürk’ten hoşlanmayan iktidardaki siyasal İslamcı kadro, yıldönümünü de önemsemiyor. Cumhuriyet’e sahip çıkması beklenen kesimler ise hem iktidarın baskısı altında, hem de son seçim yenilgisinin şokunda, umutsuz karşılıyor Cumhuriyet’in ikinci asrını…

Bugünden son 100 yıla baktığımızda, kıyasıya bir ip çekme yarışı görüyoruz: Dünle yarın, gelenekselle modern, Doğu’yla Batı arasında… Atatürk, dağılmış Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan toprak parçası üzerinde, yepyeni bir ülke kurmak üzere yola çıkmıştı. Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 yılından, vefat ettiği 1938 yılına kadar geçen 15 senede, iki dünya savaşı arasında, olağanüstü bir reformlar serisi ile toplumun kaderini değiştirdi. "Hâkimiyet, kayıtsız şartsız Allah’a aittir" ayetini asırlarca tekrarlamış bir halkın Meclis’ine, "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" sloganını yazdırdı. "Türkiye’nin artık bir şeyhler ve müritler memleketi olmayacağını", en gerçek yolun bilim ve uygarlık yolu olduğunu söyledi. "Tek parti-tek lider" rejimi altında, topluma yeni anayasa, eğitim, kıyafet, müzik, takvim, dil, sanat, kültür aşılanarak büyük bir toplumsal devrim gerçekleştirildi. Türkiyeli kadınlar, İsviçreli kadınlardan 36 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuştu. Arap harflerini esas alan Osmanlı alfabesinin yerine Latin harflerini esas alan Türk alfabesi yürürlüğe kondu. Bu yolla okuma yazma oranı kısa sürede arttı. Bir yandan da kızların okumasının önünü açıldı, kadınlar toplumsal hayata katıldı. Hilafet kaldırılarak dinin siyasetteki etkisi kırıldı. Bir hilafet rejiminden laik bir cumhuriyet doğdu. Bugün Afganistan’a, İran’a, Suudi Arabistan’a bakanlar, bunun ne kadar hayatî bir devrim olduğunu daha iyi anlayabilir. Türkiye, bütün İslam coğrafyasında demokratik ve laik bir Cumhuriyet’i yaşatmaya çalışan yegâne örnekse bu, büyük oranda Atatürk sayesinde…

Son 100 yılda Atatürk’ün 15 yıllık iktidar süresini aşabilen tek lider, Recep Tayyip Erdoğan oldu. İlk 15 yılını Atatürk devrimleriyle geçiren Türkiye, son 21 yılında Erdoğan’ın "karşı devrim"ini yaşıyor.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Erdoğan, daha iktidara gelmeden önce, Cumhuriyet’in en önemli devrimi sayılan laikliğe saldırdı: "Hem Müslüman, hem laik olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik... Çünkü Müslüman’ın sahibi olan Allah, kesin hâkimiyet sahibidir" dedi. Kendisinin şeriatçı olduğunu, millet isterse laiklikten vazgeçilebileceğini söyledi. Bu, Cumhuriyet’in kurucu felsefesinin kesinkes reddi anlamına geliyordu. Yüzünü Batı’ya çevirmiş Atatürk’ün aksine, Erdoğan Afgan mücahitlerin lideri Hikmetyar’ın dizinin dibinde fotoğraf çektiriyor, kendisi gibi imam eğitimi almış nesilleri iktidara taşımaya vaat ediyordu. Bu söylem ve siyasetle iktidar olamayacağını anlayınca bir süre "liberal demokrat" kostümünü giyindi; Batı’ya farklı bir Erdoğan portresi çizdi; önce alkış, sonra destek aldı. Biraz da o destek sayesinde iktidarı ele geçirince de özündeki Erdoğan’a, yani "İslamcı otokrat"a geri döndü.

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100 yılın başıyla sonu arasındaki bu sarkaç hareketi, Türkiye’nin son asrının özeti sayılabilir. Batı medeniyetini örnek alarak yola çıkan, bir ara Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefine yaklaşan Türkiye’nin bugün Rusya’ya yakınlaşıp zayıf demokrasisini de kaybetme noktasına gelmesinin pek çok nedeni var: Tepeden inme devrimlerin, ekonomik dönüşümle desteklenememesi, peşpeşe yağan reformların aynı hızla halka, taşraya ulaşamaması, "baskıyla benimsetme" yönteminin toplumsal travmalar yaratması, bir İslam toplumunu Türkleştirme adına başlatılan kampanyanın isyanlara yol açması, Atatürk’ten sonraki yönetimlerin devrimleri aşındırması, bu nedenlerden sadece birkaçı… İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan çok partili demokratik rejim, 50 yıl boyunca, Cumhuriyet’in koruyucusu rolündeki laik ordu ile muhafazakâr-İslamcı partilerin çekişmesine sahne oldu. Erdoğan, bu çekişmede yıpranan merkez siyaset ile zayıflayan ekonominin çökmesi ve kitlelerin yeni bir isme şans vermesi sayesinde iktidar oldu. İktidarının ilk döneminde adım adım kendisine yeni müttefikler yarattı: Büyük sermaye, liberaller, Cemaatler, Batı hükümetleri, mafya… Her birine farklı bir yüzünü gösterdiği bu müttefiklerin desteğiyle, önündeki en büyük engel olarak gördüğü laik orduyu bertaraf edebildi. Sonra da her birini teker teker tasfiye etti: Kendi sermaye sınıfını yetiştirdi. Bir dönem kendisine destek vermiş Liberalleri hapsettirdi. En büyük destekçisi Gülen Cemaati’ni tamamen ezdi. Avrupa Birliği hedefinden vazgeçti. Kendi mafya örgütlenmesini gerçekleştirip büyük bir yolsuzluk zinciri inşa etti. Bir yandan da askerin yerine partiye bağlı bir polis gücü kurarak sokakları denetime aldı, tepkileri bastırdı, rakiplerini hapsettirdi. Eğitim sistemini değiştirerek, camileri siyasete alet ederek İslamcı bir nesil yetiştirdi; o nesli bürokraside ve adalet mekanizmasında kilit noktalara taşıyarak iktidarını perçinledi.

100 yıl önce devrimci bir tek adamın yönetiminde Batı yoluna çıkan Türkiye, 100 yıl sonra bugün, karşı devrimci bir tek adamın yönetiminde Batı’dan uzaklaşıyor; demokrasiden vazgeçiyor, "minareli bir Kremlin" görüntüsü veren bir saray rejiminde otokratik bir parti devletine evriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında bu sarkaç geriye döner mi? Türkiye, 21 yıldır süren Erdoğan iktidarından, yeniden demokrasiye yönelir mi? Dünyanın genel gidişatına bakıldığında iyimser olmak zor. Bütün baskılara rağmen son seçimde Türkiye halkının hala yarısının, "Erdoğan’a hayır" şiarında birleşmiş olması, tek umut gibi görünüyor.

