Die Szene ist bekannt aus den amerikanischen Abendnachrichten: Ein prominenter Mann gibt in einer Pressekonferenz seine Fehltritte (Sex, Korruption, Betrug) zu, während seine ihn immer noch liebende Frau tapfer neben ihm steht, um ihre Unterstützung vor laufenden Kameras zu demonstrieren.

Mit dieser Szene beginnt nun auch die neue Pro7-Serie Good Wife, die heute Abend startet. Alicia Florrick gibt neben ihrem Mann Peter, einem prominenten Staatsanwalt, die brave Ehefrau, als dieser vor versammelter Presse seinen Rücktritt bekannt geben muss, nicht ohne zu betonen, sein Amt nie für finanzielle oder sexuelle Gefälligkeiten missbraucht zu haben. Peter wandert ins Gefängnis, und Alicia muss nach 13 Jahren als Hausfrau und Mutter wieder zurück ins Berufsleben, um die Familie durchzubringen. Sie kommt als Anwältin in der Kanzlei ihres Jugendfreundes Will Gardner (Josh Charles) unter und gerät dort in einen Ausscheidungskampf mit einem jungen Universitätsabsolventen. Nach sechs Monaten wollen die Chefs entscheiden, wer den Job endgültig bekommt.

Good Wife zeigt, wie das Leben nach den berühmten Pressekonferenzen weitergeht. Gleichzeitig sind die Folgen unterhaltsam genug, um nicht diese Psycho-Langeweile auszulösen, wie das viele deutsche Serien tun, die es allzu gut meinen. Good Wife ist eine dieser ruhigen Serien, die sich nur langsam in die Fernsehvorlieben schleichen. Keine spritzigen Dialoge, keine nervenzerfetzende Spannung, keine tolle Mode – einfach nur gut erzählte, nachvollziehbare Geschichten, die den Zuschauer nach und nach in ihren Bann ziehen.

Es gibt in jeder Folge einen Kriminalfall, der aufgelöst werden muss, was auch geschieht, allerdings ohne Schießereien und Verfolgungsjagden, sondern mit viel Intuition, moderner Technik und der Hilfe einer mit allen Tricks gesegneten Privatermittlerin (Archie Panjabi). Parallel dazu entwickelt sich ein Handlungsstrang um den Versuch von Peter (Chris Noth), eine Wiederaufnahme seines Verfahrens zu erreichen. Immer wieder verknüpft sich diese Handlung mit dem aktuellen Fall in Alilcias Kanzlei, wenn Alicia beispielsweise einen Mandanten verteidigt, gegen den wenige Monate zuvor ihr Mann noch als Staatsanwalt ermittelt hat.

Gleichzeitig hat der Zuschauer an dem inneren Kampf teil, der in Alicia Florrick stattfindet: Kann sie ihrem Mann verzeihen, dass er mehrmals mit einer Prostituierten Sex hatte? Kann sie gleichzeitig als brave Ehefrau sein Wiederaufnahmeverfahren unterstützen, ihn gar in dem neuen, kleineren Appartement, in das die restliche Familie nach dem Verkauf des Hauses ziehen musste, willkommen heißen, falls sein Antrag auf Hausarrest genehmigt wird? Und vor allem: Wie kann sie ihre Verletztheit vor ihren beiden Kindern im Teenageralter verbergen, die dank Internet und YouTube über die Fehltritte ihres Vaters bestens informiert sind?

Good Wife gewinnt nicht zuletzt dank einer wunderbaren Julianna Margulies (Emergency Room) in der Titelrolle, die dafür bereits mit einem Golden Globe sowie einem Screen Actors Guild Award geehrt wurde. Allein für die Eingangsszene, in der sie wie unter Schock die Presseerklärung ihres Mannes über sich ergehen lässt, hat sie beide Auszeichnungen verdient.

Die Serie spielt in Chicago, wird aber in New York gedreht – eine Bedingung, die Margulies stellte, bevor sie die Rolle akzeptierte. "In New York weiß ich, dass ich – egal was passiert – den Abend zu Hause mit meiner Familie verbringen kann", sagte sie der britischen Times. Margulies ist mit einem Anwalt verheiratet und hat einen zweijährigen Sohn. Die Frage liegt nahe, wie sie im richtigen Leben reagieren würde. "Ich weiß es nicht", sagt sie. "Bevor ich in Alicias Psyche eintauchte, dachte ich: Wie kann man sich so behandeln lassen? Man geht einfach. Doch seit ich sie spiele, denke ich, dass es von den Begleitumständen abhängt. Ich glaube nicht, dass man aus einer Ehe einfach aussteigt. Das geht einfach nicht."

Ähnlich reagiert übrigens Margulies' Figur Alicia auf die gleiche Frage: "Wenn ich an die anderen Skandale denke, an die anderen Ehefrauen, da habe ich mich immer gefragt: Wie kann man es zulassen, so benützt zu werden? Dann passierte es mir selbst. Und ich war unvorbereitet."

Es spricht für die altgedienten Film- und TV-Produzenten Tony und Ridley Scott – von denen unter anderem auch die Serie Numb3rs stammt –, nicht nur den Drehort für ihre Hauptdarstellerin vom branchenüblichen Los Angeles verlegt, sondern sich auch an eine im Vergleich zum TV-Durchschnitt vielschichtige Handlung gewagt zu haben. Denn im amerikanischen Fernsehen gilt: je anspruchsvoller, desto gefährdeter. Die Quoten geben den Scotts jetzt recht. Vor Kurzem hat der amerikanische Sender CBS neue Episoden geordert, durchschnittlich erreicht die Serie 13,3 Millionen Zuschauer pro Folge. Das geht nicht wirklich als Straßenfeger durch, aber es gibt Hoffnung, dass gut gemachtes Fernsehen doch Überlebenschancen hat.

Good Wife, Pro7, von 31. März an jeweils Mittwochs um 22.15 Uhr