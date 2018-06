Die Schauspieler Hannes Jaenicke (Ralf), Matthias Habich (Alain), Max von Pufendorf (Oliver), Thekla Reuten (Kim) und Husam Chadat (Husam) sitzen in ihrem Kleinbus (von links nach rechts)© Marc Schmidheiny/WaffenstillstandIn vielen Kriegsfilmen geht es um Heldentum, um Ehre, um Waffenbrüderschaft unter Männern. Es wird geschossen, gestorben und gemetzelt. Auch in dem deutschen Irak-Film „Waffenstillstand“ fallen Schüsse und spielt der drohende Tod eine wichtige Rolle. Doch es findet keine Verklärung statt. Der erste Spielfilm von Regisseur Lancelot von Naso wirkt ausgesprochen authentisch. Der junge Regisseur, der bislang vor allem mit Kurzfilmen auffiel, recherchierte lange und baut seine Handlung auf realen Geschehnissen auf. Am letzten Märzwochenende stellte von Naso den Film in den Niederlanden auf dem Filmfestival "Movies that matters" vor. Am 1. April feiert der Film in Berlin Premiere.