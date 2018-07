Inhalt Seite 1 — Tritt für Tritt die Menschenwürde gebrochen Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Er heißt Kevin, aber alle nennen ihn Picco. Kein Spitzname, wie sich herausstellt. Nein, Typen wie Kevin nennen hier alle Picco, so lange kein anderer der Picco wird. Picco: Das ist der Neue.

Damit fängt es an in Philip Kochs Debüt Picco . Damit, dass man als erstes seinen Namen verliert im Jugendknast und stattdessen ein zerschabtes Etikett aufgeklebt kriegt, bis man es weiterpappen darf an den Nächstschwächeren. Denn Picco muss die Latrine in der Zelle putzen, Picco muss den Boden wischen, und wenn Marc ihm, haha, dick Spucke auf den Tisch rotzt, ist Picco noch mal dran.

Vier teilen sich die Zelle in diesem finsteren Druckkammerspiel, und sie sind zwischen 16 und 19 Jahre alt: Kevin (Constantin von Jascheroff), Tommy (Joel Basman), Andy (Martin Kiefer) und Marc (Frederick Lau). Marc ist der Böseste von allen, deshalb ist er hier der Chef. Draußen hat er ein Mädchen, dem er ein Kind gemacht hat, und drinnen vergewaltigt er die kleineren Jungs, während Kevin und Tommy Schmiere stehen. Wehe, wenn nicht, dann kriegen sie aber sowas von auf die Fresse.

Es gibt Augenblicke in Picco , da wird geredet wie in einer Jungs-WG. Bisschen grob, aber nicht wirklich schlimm. Und es gibt Augenblicke, da wird geredet, wie man im Internat redet oder beim Militär, in Anstalten also, aus denen man nicht ohne weiteres wieder rauskommt, weshalb sich in Nullkommanix üble Herrschaftssysteme herausbilden. Und es gibt die furchtbar langen Augenblicke am Ende, da fährt das Quartett gemeinsam zur Hölle.

Oder ist es Tommy, der vielleicht in den Himmel kommt, sofern es einen Himmel gibt – er ist schließlich das Opfer? Erst verbrennen die anderen den Brief, auf den er so lange gewartet hat, dann quälen sie ihn mit der Klobürste, dann wird geknebelt und gefoltert wie in Abu Ghraib. Und da Tommy schon einen Selbstmordversuch in den Akten hat, wie wär's, wenn er sich jetzt mal in echt erhängt, nur für uns drei und live? Ach, er will nicht? Dann hat Ex-Picco Kevin jetzt die Großchance zu zeigen, dass er nie, nie wieder ein Picco wird, in keinem Knast der Welt, hey, und der Knast ist die Welt.

Philip Kochs Abschlussfilm an der HFF München, der einzige deutsche Beitrag in der Reihe junger Regisseure Quinzaine des réalisateurs , setzt ganz auf das Prinzip Steigerung. Darauf, wie Tritt für Tritt die Menschenwürde von Schwächeren gebrochen wird, womit allerdings auch die Starken – Kollateralschaden! – ihren eigenen Menschlichkeitsrest zerstören. An der Gewalt, die der Regisseur in kalten, entsättigten Farben inszeniert, weidet er sich nicht. Koch deutet sie als Folge der Zusammensperrung, der institutionellen Verwahrlosung in einem System, das die darin Überlebenden für immer zu Tätern macht. Viele deutsche Jugendknäste mögen moderner aussehen, als das stillgelegte bayerische Gefängnis, in dem Picco gedreht wurde – aber sind die Strukturen so viel besser?