In Neuseeland sind 75 verloren geglaubte US-Stummfilme aufgetaucht, darunter ein Frühwerk des legendären Oscar-Preisträgers John Ford. Die Filme stammen aus dem Zeitraum von 1898 bis in die zwanziger Jahre. Sie sollen nun dem US-Filmarchiv überstellt werden, sagte Neuseelands Kulturminister Chris Finlayson.



Es handelt sich um die einzigen noch existierenden Kopien der frühen Kinowerke. Der US-Archivar Brian Meacham hatte sie während seines Urlaubs in Neuseeland im vergangenen Jahr entdeckt. Als er die Archive besuchte, "wurde klar, dass sie hier einige wahre Schätze haben", sagte Meacham.

"Es ist wunderschön zu sehen, dass sie 80 bis 90 Jahre überlebt haben, sie sind in unglaublich gutem Zustand", sagte der Experte. Als bedeutendster Fund gilt der Film Upstream von John Ford aus dem Jahr 1927, in dem die Liebesgeschichte zwischen einem Shakespeare-Schauspieler und einer Akrobatin geschildert wird. Auch ein Trailer von Fords verlorenem Film Strong Boy (1929) fand sich in dem neuseeländischen Archiv.

Nach Einschätzung des US-Filmarchivs existieren weniger als 20 Prozent der US-Filme aus den ersten 40 Jahren der Filmindustrie. Meacham erläuterte, warum Orte wie Neuseeland und Australien eine Fundgrube für alte Filmrollen sind: "Neuseeland und Australien liegen so weit abseits, dass sie während der Anfänge des Verleihs oft die Endstation von Filmen waren. Am Ende lohnte es sich finanziell für die Produktionsfirmen einfach nicht, die Kopien wieder zurückschicken zu lassen."