Walter, ein glückloser Auftragskiller, soll für den ehemaligen Unterweltboss Berger einen

Job erledigen. Dieser lebt seit Jahren abgeschieden in den Bergen weit im Osten, und hat

dort Ärger mit den Einheimischen. Zusammen mit seinem labilen Berufskollegen Micky soll

Walter in Bergers Abwesenheit auf dessen Villa und seine junge Ehefrau Sibylle aufpassen.

Was zunächst mehr nach bezahltem Urlaub in verschneiter Bergkulisse als nach Arbeit

aussieht, wird kompliziert, als Sibylle durch ein Missgeschick ums Leben kommt. Um nicht für das Ableben der Gattin verantwortlich gemacht zu werden, lassen Walter und Micky die Leiche verschwinden und legen eine falsche Fährte. Damit gehen die Probleme erst richtig los.