Der international bekannte serbische Regisseur Emir Kusturica hat die Jury des 47. Filmfestivals von Antalya nach einem Eklat verlassen. Der aus Bosnien stammende Filmemacher habe damit auf Kritiker reagiert, die ihm ideologische Nähe zu den Verantwortlichen für serbische Kriegsverbrechen vorgeworfen hatten, berichteten türkische Medien. Vor seiner Abreise von dem Festival am Vortag habe Kusturica noch den türkischen Kulturminister Ertugrul Günay öffentlich zu seinem "Feind" erklärt.

Kusturica hat sich mit Filmen wie Zeit der Zigeuner (1989) und Schwarze Katze, weißer Kater (1998) über das Leben der Roma international einen Namen gemacht. 2005 hat er es zum Leiter der Jury bei den Filmfestspielen in Cannes gebracht. Er stammt aus einer serbisch-muslimischen Familie in Sarajevo. Während der Balkankriege in den neunziger Jahren hat er den serbischen Präsidenten Milosevic unterstützt.

Am Wochenende hatte in Antalya ein Stadtrat der nationalistischen Partei MHP gegen die Einladung Kusturicas protestiert und diesem vorgeworfen, Massaker an bosnischen Muslimen unterstützt zu haben. Auch bosnische Kulturorganisationen hatten Kritik geäußert.

"Ich bin als Anti-Imperialist bekannt. Darauf habe ich mein Leben und meine Profession aufgebaut", wurde Kusturica zitiert. "Ich habe für ein vereintes Jugoslawien gekämpft", sagte er zu den Vorwürfen weiter.

Der türkische Regisseur Semih Kaplanoglu, dessen Film Bal ( Honig ) in diesem Jahr den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen hatte, hatte sein Werk zuvor aus Protest gegen die Einladung Kusturicas zurückgezogen. Er reagierte damit auf eine Erklärung der Organisatoren, sie seien nur an der Person Kusturicas als Künstler interessiert. Kaplanoglu und sein Team erklärten, sie wollten an keiner der Veranstaltungen in Antalya teilnehmen.